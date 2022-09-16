Бабье лето: синоптики ждут несколько теплых дней в Новосибирске
В пригороде возможно похолодание до -2 градусов
В Новосибирске на следующей неделе ожидается бабье лето. В этот период в городе может потеплеть до +20 градусов.
С 17 по 19 сентября ожидается ветер силой
В воскресенье, 17 сентября, температура ночью составит
18 сентября ночью ожидается
В понедельник ночью прогнозируют температуру в
— В период с 17 по 22–23 сентября мы ожидаем достаточно теплую погоду, которая называется у нас «бабье лето». В дневные часы температурный фон будет повышаться к 22–23 сентября до
Ранее НГС изучил данные за прошедшие семь лет и прогнозы интернет-сервисов. Рассказываем, когда в Новосибирске может пойти первый снег.