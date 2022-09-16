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Тема дняПриближается бабье лето
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Бабье лето: синоптики ждут несколько теплых дней в Новосибирске

В пригороде возможно похолодание до -2 градусов

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В области температура может подняться до +25 градусов

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В Новосибирске на следующей неделе ожидается бабье лето. В этот период в городе может потеплеть до +20 градусов.

С 17 по 19 сентября ожидается ветер силой 2–9 м/с. В понедельник возможны порывы до 14 м/с, направление сменится с восточного на юго-западное.

В воскресенье, 17 сентября, температура ночью составит +2... +4 градуса, в пригороде — 0... -2 градуса. Днем воздух прогреется до +16... +18 градусов.

18 сентября ночью ожидается +3... +5 градусов, в пригороде возможно похолодание до -1 градуса. Днем температура поднимется до +17... +19 градусов.

В понедельник ночью прогнозируют температуру в +2... +4 градуса в Новосибирске и до -2 градусов в пригороде. Днем потеплеет до +18... +20 градусов.

— В период с 17 по 22–23 сентября мы ожидаем достаточно теплую погоду, которая называется у нас «бабье лето». В дневные часы температурный фон будет повышаться к 22–23 сентября до +24… +25 градусов местами по области. В городе — где-то до +20 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.

Ранее НГС изучил данные за прошедшие семь лет и прогнозы интернет-сервисов. Рассказываем, когда в Новосибирске может пойти первый снег.

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