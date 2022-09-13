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Когда ждать первый снег в Новосибирске? Изучаем данные за прошлые годы и прогнозы сервисов

Возможно, снегопады начнутся в следующем месяце

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Обычно снег становится неожиданностью и для автомобилистов, и для пешеходов

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В Новосибирск пришло похолодание — по данным гидрометцентра НСО, сегодня, 13 сентября, температура будет держаться на уровне +11... +13 градусов. Уже на этой неделе в городе начнут подключать отопление в социальных объектах. Поэтому НГС решил изучить прогноз погоды, чтобы выяснить, когда горожанам стоит ждать первого снега.

Посмотрите на нашей инфографике, когда за последние семь лет в Новосибирске начинался сезон снегопадов.

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По данным сайта «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», снега в городе стоит ждать только 22 октября. В этот день похолодает до -2 градусов днем и до -5 градусов ночью.

Снег прогнозируют также 23 и 25 октября

Снег прогнозируют также 23 и 25 октября

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Сайт World Weather прогнозирует снегопад только 8 ноября. Осадки возможны и после небольшого перерыва — 14 ноября, а затем с 20 по 23 ноября.

В день первого снегопада температура может опуститься до <nobr class="_">0 градусов</nobr>, а ночью — до <nobr class="_">-4 градусов</nobr>

В день первого снегопада температура может опуститься до 0 градусов, а ночью — до -4 градусов

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По информации сервиса «Ну и погода», первого снега можно ждать и 17 октября. При этом днем ожидается положительная температура в +7 градусов, а ночью — 0 градусов.

По прогнозу сервиса, в октябре ожидаются положительные температуры

По прогнозу сервиса, в октябре ожидаются положительные температуры

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Ранее НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске, который составили интернет-сервисы. В городе может похолодать до +3 градусов.

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