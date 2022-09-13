Когда ждать первый снег в Новосибирске? Изучаем данные за прошлые годы и прогнозы сервисов
Возможно, снегопады начнутся в следующем месяце
В Новосибирск пришло похолодание — по данным гидрометцентра НСО, сегодня,
Посмотрите на нашей инфографике, когда за последние семь лет в Новосибирске начинался сезон снегопадов.
По данным сайта «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», снега в городе стоит ждать только
Сайт World Weather прогнозирует снегопад только
По информации сервиса «Ну и погода», первого снега можно ждать и
Ранее НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске, который составили интернет-сервисы. В городе может похолодать до +3 градусов.