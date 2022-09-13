Когда ждать первый снег в Новосибирске? Изучаем данные за прошлые годы и прогнозы сервисов

В Новосибирск пришло похолодание — по данным гидрометцентра НСО, сегодня, 13 сентября , температура будет держаться на уровне +11... +13 градусов. Уже на этой неделе в городе начнут подключать отопление в социальных объектах. Поэтому НГС решил изучить прогноз погоды, чтобы выяснить, когда горожанам стоит ждать первого снега.

Посмотрите на нашей инфографике, когда за последние семь лет в Новосибирске начинался сезон снегопадов.