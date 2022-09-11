Днем до +11 градусов: какую погоду ждать новосибирцам на неделе — в регион идет холод
Самым холодным днем станет понедельник
В Новосибирске следующая неделя ожидается прохладной. Самая низкая температура будет днем в понедельник, при этом сильных дождей не будет. Изучаем прогнозы популярных сервисов на следующую неделю.
По данным Новосибирского гидрометцентра, почти всю неделю будет пасмурно и ожидаются кратковременные дожди. В понедельник, 12 сентября, днем будет всего около +11 градусов. Всю остальную неделю немного теплее — около
«Яндекс.Погода» обещает на завтра еще более низкие дневные температуры — около +10 градусов и достаточно сильный дождь. Затем всю неделю будет пасмурно, а несколько дней ожидаются ясными. Днем будет
Gismeteo дает самый обнадеживающий прогноз. Завтра ожидается +12 градусов днем, затем к концу недели воздух должен прогреться до +19 градусов. Ночью будет прохладно — около
В Новосибирской области заморозки до -2 градусов продержатся почти всю следующую неделю. Об опасном явлении предупредили новосибирские синоптики.