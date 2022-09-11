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Днем до +11 градусов: какую погоду ждать новосибирцам на неделе — в регион идет холод

Самым холодным днем станет понедельник

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Осень постепенно захватывает город

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В Новосибирске следующая неделя ожидается прохладной. Самая низкая температура будет днем в понедельник, при этом сильных дождей не будет. Изучаем прогнозы популярных сервисов на следующую неделю.

По данным Новосибирского гидрометцентра, почти всю неделю будет пасмурно и ожидаются кратковременные дожди. В понедельник, 12 сентября, днем будет всего около +11 градусов. Всю остальную неделю немного теплее — около +14... +16 градусов. Ночью в пределах +2... +4 градусов. Но возможны и заморозки.

Самым холодным днем будет понедельник

Самым холодным днем будет понедельник

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«Яндекс.Погода» обещает на завтра еще более низкие дневные температуры — около +10 градусов и достаточно сильный дождь. Затем всю неделю будет пасмурно, а несколько дней ожидаются ясными. Днем будет +13... +16 градусов, ночью — +3... +6 градусов.

В понедельник сервис предупреждает о достаточно сильном дожде

В понедельник сервис предупреждает о достаточно сильном дожде

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Gismeteo дает самый обнадеживающий прогноз. Завтра ожидается +12 градусов днем, затем к концу недели воздух должен прогреться до +19 градусов. Ночью будет прохладно — около +3... +7 градусов.

К концу недели тепло начнет возвращаться

К концу недели тепло начнет возвращаться

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В Новосибирской области заморозки до -2 градусов продержатся почти всю следующую неделю. Об опасном явлении предупредили новосибирские синоптики.

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