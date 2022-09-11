Заморозки до -2 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о затяжном похолодании
Предупреждение действует до 15 сентября
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В Новосибирской области заморозки до -2 градусов продержатся почти всю следующую неделю. Об опасном явлении предупредили новосибирские синоптики.
— 12–15 сентября при прояснении сохранятся заморозки до -2 градусов, — говорится в предупреждении Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Такие температуры особо опасны для сельскохозяйственных культур. Что делать, чтобы спасти остатки урожая, мы рассказывали здесь.