Огромный гриб диаметром в 88 сантиметров вырос в огороде у сибирячки в Новосибирской области
Гриб оказался съедобным
В Новосибирской области в огороде у сибирячки вырос гриб диаметром 88 сантиметров и высотой 20 сантиметров. Как рассказала Ольга, гриб продолжает расти, и поэтому они его не срывают.
— Первый раз такой вырос. Я думала, это поганка, но родственники сказали, что это дождевик и он съедобный, — рассказала Ольга.
Как нам ранее рассказывала миколог-любитель Татьяна Бульонкова, такие грибы называют головачами гигантскими, или Calvatia gigantea.
— Он похож на дождевик и является его близким родственником. В Новосибирской области он встречается и растет в лесу. Но их в несколько раз больше на Алтае, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель.
Как уточнила Татьяна Бульонкова, молодые экземпляры такого гриба не только съедобные, но и вкусные.
Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях и присылать их в редакцию.