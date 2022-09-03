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Чей гриб круче: новосибирцы хвастаются белыми грибами и опятами — 11 фото (есть даже целый кузов)

Читатели НГС поделились фотографиями удачных походов за грибами

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Некоторые фотографии читателей НГС достойны украсить обложку журнала National Geographic

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Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях и присылать их в редакцию.

Читательница Наталья вернулась из Караканского бора не с пустыми руками

Читательница Наталья вернулась из Караканского бора не с пустыми руками

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Грибы собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище и других районах Новосибирской области.

Читатель Геннадий собрал почти целое ведро грибов

Читатель Геннадий собрал почти целое ведро грибов

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За пару часов грибники прислали более двух десятков фотографий в редакцию.

Наталье повезло найти целые «грозди» грибов

Наталье повезло найти целые «грозди» грибов

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Эти грибы Вика Лежнина собрала в Комаровке

Эти грибы Вика Лежнина собрала в Комаровке

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В ближайшую неделю грибов прибавится: многие из тех, что попадаются сейчас, не доросли.

Улов читателя Виктора составил несколько ведер

Улов читателя Виктора составил несколько ведер

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Некоторым читателям повезло найти белые грибы.

Находка Ольги Шевченко

Находка Ольги Шевченко

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Опята «гнездятся» кучками, их собирать легко: главное — найти пень или дерево, где их много.

Ирине Зайцевой удалось найти несколько таких залежей опят

Ирине Зайцевой удалось найти несколько таких залежей опят

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— В лесу много кнопочек, пара дней — и подрастут, — говорит один из грибников, уже планируя следующий поход в лес.

Солидный улов Татьяны Баниной

Солидный улов Татьяны Баниной

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Улов тех, кто знает грибные места, исчисляется десятками литров.

Дарья набрала пять полных пакетов грибов

Дарья набрала пять полных пакетов грибов

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Больше всех редакцию удалось впечатлить читателю Юлии: она собрала целый кузов грибов.

Потрясающий результат тихой охоты

Потрясающий результат тихой охоты

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Сейчас можно собрать почти все виды, но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию. С микологом мы подготовили для вас подробное видео с разбором, как отличить ядовитый гриб от съедобного.

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