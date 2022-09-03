Чей гриб круче: новосибирцы хвастаются белыми грибами и опятами —
11 фото (есть даже целый кузов)
Читатели НГС поделились фотографиями удачных походов за грибами
Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях и присылать их в редакцию.
Грибы собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище и других районах Новосибирской области.
За пару часов грибники прислали более двух десятков фотографий в редакцию.
В ближайшую неделю грибов прибавится: многие из тех, что попадаются сейчас, не доросли.
Некоторым читателям повезло найти белые грибы.
Опята «гнездятся» кучками, их собирать легко: главное — найти пень или дерево, где их много.
— В лесу много кнопочек, пара дней — и подрастут, — говорит один из грибников, уже планируя следующий поход в лес.
Улов тех, кто знает грибные места, исчисляется десятками литров.
Больше всех редакцию удалось впечатлить читателю Юлии: она собрала целый кузов грибов.
Сейчас можно собрать почти все виды, но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию. С микологом мы подготовили для вас подробное видео с разбором, как отличить ядовитый гриб от съедобного.