СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дняКаким будет остаток апреля
Все новости
Все новости
Кризис-2023Подробности

Шоха и пятерка. «Москвич» засветил две новые модели, выпуск которых начнется в 2023 году

Ими станут лифтбэк и кроссовер «Москвич-5» и «Москвич-6»

1 571

Одна из моделей будет сделана на базе JAC J7, дизайн которого создавался в Италии

Поделиться

В 2023 году стартует производство еще двух «Москвичей» — в дополнение к уже выпускаемому кроссоверу «Москвич-3». Компания распространила тизер с силуэтами новых автомобилей, и, если совместить их с изображениями оригинальной презентации «Москвича» и попутно взглянуть на каталог китайских моделей, можно распознать автомобили JAC (Sehol).

Силуэты двух новых моделей «<nobr class="_">Москвич-5</nobr>» и «<nobr class="_">Москвич-6</nobr>»

Силуэты двух новых моделей «Москвич-5» и «Москвич-6»

Поделиться

«Москвич-6» с большой вероятностью будет копией Sehol A5 Plus, а силуэт «Москвича-5» больше всего напоминает Sehol X6. Рассказываем, какие из ушедших автомобилей они заменят и сколько могут стоить.

Sehol A5 Plus

Sehol A5 Plus

Поделиться

За основу «Москвича-6» возьмут лифтбэк JAC A5 Plus (он же Sehol A5 Plus). Чтобы не возникало путаницы, сразу объясним, что Sehol — это суббренд компании JAC, созданный совместно с Volkswagen. Поэтому некоторые модели имеют двойное брендирование: для внутреннего рынка используется марка Sehol, для экспортного — JAC. При этом модель A5 Plus является рестайлингом автомобиля JAC J7, который поставляется в Россию из Казахстана, где его выпускали в режиме отверточной сборки. Мы, кстати, недавно сетовали, насколько путаны в КНР обозначения моделей, и «Джаки-Сеолы» — хорошая иллюстрация этого тезиса.

Sehol A5 Plus имеет неплохую практичность: объем багажника составляет 540 литров

Sehol A5 Plus имеет неплохую практичность: объем багажника составляет 540 литров

Поделиться

Sehol A5 Plus — это лифтбэк длиной 4780 мм, то есть чуть крупнее Skoda Octavia и Changan Uni-V, но сопоставимый с ними по концепции. У него независимая задняя подвеска, полуторалитровый турбомотор мощностью 136 л. с. или 150 л. с. и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Для модели J7 доступен также вариатор, так что в теории «Москвич-6» может предложить и бесступенчатую трансмиссию: такая стоит и на «Москвиче-3».

За этот JAC J7 без учета скидок просят <nobr class="_">2 миллиона</nobr> рублей

За этот JAC J7 без учета скидок просят 2 миллиона рублей

Поделиться

Когда модель JAC J7 выходила на российский рынок в конце 2020 года, цена стартовала от 899 тысяч рублей, а топовая версия с вариатором обходилась в 1,099 миллиона. Сейчас цена автомобилей казахстанской сборки составляет 9,69 миллиона тенге, то есть порядка 1,66 миллиона рублей. Но при ввозе в Россию с учетом интереса дилеров и доставки она получается в районе 2 миллионов рублей, и «Москвич-6» вряд ли будет существенно дешевле (по крайней мере, мы не видели дисконта на примере «Москвича-3»). С другой стороны, за 2 миллиона в России сегодня автомобиль такого калибра не купить, например, более компактный Changan Uni-V стоит минимум 2,6 миллиона рублей с 1,5-литровым 181-сильным мотором. Так что у «Москвича-6» могут быть неплохие перспективы, ведь конкуренция в классе С+ сегодня минимальна.

Интерьер Sehol A5 Plus отличается от такового у дорестайлингового JAC J7: например, у него модная форма селектора роботизированной трансмиссии и громадный экран. Сохранит ли «<nobr class="_">Москвич-5</nobr>» эти особенности — неизвестно

Интерьер Sehol A5 Plus отличается от такового у дорестайлингового JAC J7: например, у него модная форма селектора роботизированной трансмиссии и громадный экран. Сохранит ли «Москвич-5» эти особенности — неизвестно

Поделиться

Что касается «Москвича-5», то опубликованный на тизере силуэт больше всего напоминает кроссовер Sehol X6. При этом в первоначальной заявке «Москвича» фигурировала еще одна модель такого формата — JAC S7, но она крупнее и имеет не столь помпезный дизайн.

Sehol X6

Sehol X6

Поделиться

Sehol X6 — это среднеразмерный кроссовер, почти идентичный по размерам VW Tiguan. Памятуя о сотрудничестве JAC с немецким концерном, можно предположить, что перед нами «чайнизированная» версия «Тигуана», но свидетельств этому нет. Кроссовер X6 создан как замена модели JAC Refine S5 (выпускалась с 2013 года) и максимально похож на нее сбоку, что позволяет предположить близость их платформ. Кстати, не очень понятно, как компания планирует разводить модель с «Москвичом-3», потому что тот ненамного компактнее. Идентичны и двигатели (1,5 литра, 150 л. с.), а привод будет, вероятно, только передним, как и у модели S5. Кстати, она продается в Казахстане по цене от 10,2 миллиона тенге (1,73 миллиона рублей), но в России вряд ли стоит ждать прайсов менее 2 миллионов рублей.

JAC S7

JAC S7

Поделиться

JAC S7, вероятно, тоже превратится в «Москвич», но уже с индексом 7 или 8. Это более крупный кроссовер размером с Mitsubishi Outlander, который выпускался в Китае с 2017 года, в 2019 году претерпел рестайлинг, а еще через два года дебютировал в России. Цена, кстати, тогда составляла от 1,45 миллиона рублей, но сейчас получится этак вдвое дороже. Как и прочие модели JAC, S7 бывает только переднеприводным, а просвет составляет легковые 160 мм, хотя для «Москвича» его могут увеличить. Двигатель — всё тот же 150-сильный 1,5-литровый турбоагрегат, а коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

«Москвич-3» — копия кроссовера JAC JS4

«Москвич-3» — копия кроссовера JAC JS4

Поделиться

Ранее мы тестировали первую модель «Москвич-3», которая понравилась практичностью, но огорчила алгоритмом работы коробки. В планах выпуск и более мощной электрической версии «Москвич-3е». Цена «Москвича-3» стартует от 1,97 миллиона рублей.

По теме

МосквичАвторынокJAC
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter