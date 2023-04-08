Шоха и пятерка. «Москвич» засветил две новые модели, выпуск которых начнется в 2023 году

Когда модель JAC J7 выходила на российский рынок в конце 2020 года, цена стартовала от 899 тысяч рублей, а топовая версия с вариатором обходилась в 1,099 миллиона. Сейчас цена автомобилей казахстанской сборки составляет 9,69 миллиона тенге, то есть порядка 1,66 миллиона рублей. Но при ввозе в Россию с учетом интереса дилеров и доставки она получается в районе 2 миллионов рублей, и « Москвич-6 » вряд ли будет существенно дешевле (по крайней мере, мы не видели дисконта на примере « Москвича-3 »). С другой стороны, за 2 миллиона в России сегодня автомобиль такого калибра не купить, например, более компактный Changan Uni-V стоит минимум 2,6 миллиона рублей с 1,5-литровым 181-сильным мотором. Так что у « Москвича-6 » могут быть неплохие перспективы, ведь конкуренция в классе С+ сегодня минимальна.