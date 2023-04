Шоха и пятерка. «Москвич» засветил две новые модели, выпуск которых начнется в 2023 году

За основу «Москвича-6» возьмут лифтбэк JAC A5 Plus (он же Sehol A5 Plus). Чтобы не возникало путаницы, сразу объясним, что Sehol — это суббренд компании JAC, созданный совместно с Volkswagen. Поэтому некоторые модели имеют двойное брендирование: для внутреннего рынка используется марка Sehol, для экспортного — JAC. При этом модель A5 Plus является рестайлингом автомобиля JAC J7, который поставляется в Россию из Казахстана, где его выпускали в режиме отверточной сборки. Мы, кстати, недавно сетовали, насколько путаны в КНР обозначения моделей, и «Джаки-Сеолы» — хорошая иллюстрация этого тезиса.