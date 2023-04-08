Шоха и пятерка. «Москвич» засветил две новые модели, выпуск которых начнется в 2023 году

В 2023 году стартует производство еще двух «Москвичей» — в дополнение к уже выпускаемому кроссоверу «
«Москвич-6» с большой вероятностью будет копией Sehol A5 Plus, а силуэт «
За основу «Москвича-6» возьмут лифтбэк JAC A5 Plus (он же Sehol A5 Plus). Чтобы не возникало путаницы, сразу объясним, что Sehol — это суббренд компании JAC, созданный совместно с Volkswagen. Поэтому некоторые модели имеют двойное брендирование: для внутреннего рынка используется марка Sehol, для экспортного — JAC. При этом модель A5 Plus является рестайлингом автомобиля JAC J7, который поставляется в Россию из Казахстана, где его выпускали в режиме отверточной сборки. Мы, кстати, недавно сетовали, насколько путаны в КНР обозначения моделей, и «Джаки-Сеолы» — хорошая иллюстрация этого тезиса.
Sehol A5 Plus — это лифтбэк длиной 4780 мм, то есть чуть крупнее Skoda Octavia и Changan
Когда модель JAC J7 выходила на российский рынок в конце 2020 года, цена стартовала от 899 тысяч рублей, а топовая версия с вариатором обходилась в 1,099 миллиона. Сейчас цена автомобилей казахстанской сборки составляет 9,69 миллиона тенге, то есть порядка 1,66 миллиона рублей. Но при ввозе в Россию с учетом интереса дилеров и доставки она получается в районе
Что касается «Москвича-5», то опубликованный на тизере силуэт больше всего напоминает кроссовер Sehol X6. При этом в первоначальной заявке «Москвича» фигурировала еще одна модель такого формата — JAC S7, но она крупнее и имеет не столь помпезный дизайн.
Sehol X6 — это среднеразмерный кроссовер, почти идентичный по размерам VW Tiguan. Памятуя о сотрудничестве JAC с немецким концерном, можно предположить, что перед нами «чайнизированная» версия «Тигуана», но свидетельств этому нет. Кроссовер X6 создан как замена модели JAC Refine S5 (выпускалась с 2013 года) и максимально похож на нее сбоку, что позволяет предположить близость их платформ. Кстати, не очень понятно, как компания планирует разводить модель с «
JAC S7, вероятно, тоже превратится в «Москвич», но уже с индексом 7 или 8. Это более крупный кроссовер размером с Mitsubishi Outlander, который выпускался в Китае с 2017 года, в 2019 году претерпел рестайлинг, а еще через два года дебютировал в России. Цена, кстати, тогда составляла от 1,45 миллиона рублей, но сейчас получится этак вдвое дороже. Как и прочие модели JAC, S7 бывает только переднеприводным, а просвет составляет легковые
Ранее мы тестировали первую модель «