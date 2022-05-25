За 5-летнюю «Камри» просят уже 2,5 миллиона — новосибирцы отказываются от покупки бэушных машин

Ранее мы сообщали, что по итогам апреля продажи новых автомобилей рухнули на 80%, что фактически означает почти полный паралич автоиндустрии на текущий момент. А что с рынком подержанных автомобилей, может, автомобилисты, напуганные новыми задранными ценами и дефицитом авто, пошли все на вторичку? Подробнее расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
А вот и нет, не все автомобилисты пошли на вторичку. Этот рынок тоже серьезно просел — минус 36,8% (нынешний апрель к апрелю 2021 года). Во всей Новосибирской области продано 8622 подержанных авто против 13 635 штук год назад. Если же сравнивать апрель и март этого года, тут падение составило 16,4%. Вся статистика — агентства «Автостат» на основе данных АО «Электронный паспорт».
В модельном зачете по-прежнему лидер — TOYOTA COROLLA, реализовано 343 машины (560 год назад). Тут надо понимать условность модельного рейтинга, ведь бренд COROLLA (как и другие бренды) объединяет множество совершенно разных по сути автомобилей разных годов выпуска, поколений, размеров, оснащенности, стоимости.
На втором месте — отечественная LADA 2107: продано 189 штук против 247. Интересно вообще, кто их покупает и где они ездят? Лично я как-то не особо вижу в городе нашествия «семерок». В топ-10 попали еще две отечественные модели: LADA 4X4 и LADA 2114 SAMARA 2, остальное всё иномарки. Из премиальных машин в рейтинге имеется только LEXUS RX, продано 114 штук против 243 год назад.
Наибольшее падение испытали модели TOYOTA CAMRY (-43,9%), SUBARU FORESTER (-47,0%), HONDA CR-V (-56,7), LEXUS RX (-53,1). Можно сделать вывод о том, что падение коснулось более дорогих (по сравнению с другими моделями в рейтинге) подержанных автомобилей.
— Во-первых, цены сейчас на рынке очень высокие, если CAMRY раньше стоила 1,2 миллиона за 2017–2018 год, то сейчас — 1,7 миллиона: это очень дорого. Что касается автокредитования, очень много автомобилистов покупали машины на вторичном рынке через систему кредитования. Сейчас ставки высоки и невыгодно влезать и покупать в кредит машину. И третье: все-таки в целом доходы населения упали, цены выросли на всё, и поэтому автомобиль действительно становится роскошью. И те, кто собирался его купить, видя, какая сейчас ситуация в стране, попридержали свои помыслы и ждут, что будет дальше. Лучше эти деньги направить на покупку продуктов, одежды, предметов первой необходимости, все-таки автомобиль — это не предмет первой необходимости, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Отметим, что цены на «Камри» 2017 года могут доходить и до 2 миллионов рублей, и даже до 2,5. Да, действительно, подержанные машины тоже существенно подорожали, и многие люди просто ждут: авось всё устаканится и подешевеет. Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали, как подорожали подержанные автомобили в возрасте до 3 лет, по сути, еще свежие авто, максимально приближенные к новым. По итогам первого квартала 2022 года, средняя цена такой машины составила в нашем регионе 1 575 000 рублей — рост за год на целых 40%.
— Автомобили в возрасте до 3 лет в целом по России стоят на рынке автомобилей с пробегом заметно дороже, чем транспортные средства с более длительным сроком эксплуатации. Средняя стоимость трехлеток составила в I квартале 2022 года 1 470 000 рублей, в то время как в целом средняя цена автомобиля с пробегом в стране равнялась 450 000 рублям, — рассказали в «Авито Авто».
Что касается модельного рейтинга, то первые две строчки в Новосибирске занимают корейцы Hyundai Solaris (доля продаж — 4,18% относительно всех проданных трехлетних автомобилей) и Hyundai Creta (доля — 3,58%). Хорошо берут Toyota Camry (доля — 3,5%), Kia Rio (доля — 3,36%), Toyota Land Cruiser Prado (доля — 2,83%). Замыкает топ-10 отечественная LADA Vesta (доля — 2,24%).
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