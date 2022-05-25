За 5-летнюю «Камри» просят уже 2,5 миллиона — новосибирцы отказываются от покупки бэушных машин

— Во-первых, цены сейчас на рынке очень высокие, если CAMRY раньше стоила 1,2 миллиона за 2017–2018 год, то сейчас — 1,7 миллиона: это очень дорого. Что касается автокредитования, очень много автомобилистов покупали машины на вторичном рынке через систему кредитования. Сейчас ставки высоки и невыгодно влезать и покупать в кредит машину. И третье: все-таки в целом доходы населения упали, цены выросли на всё, и поэтому автомобиль действительно становится роскошью. И те, кто собирался его купить, видя, какая сейчас ситуация в стране, попридержали свои помыслы и ждут, что будет дальше. Лучше эти деньги направить на покупку продуктов, одежды, предметов первой необходимости, все-таки автомобиль — это не предмет первой необходимости, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.