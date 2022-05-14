Что купить за 1,4 млн — пустой «Солярис» или б/у «Прадо», «Камри» и «Ауди Q5» (новые авто стали никому не нужны)

Автомобильный рынок испытывает сложнейшие проблемы — если в других сферах всё более-менее устойчиво, и доллар вон уже по 63 рубля (как 5 лет назад), то тут просто обвальное падение. Когда мы подводили итоги продаж новых авто в Новосибирской области за март, то имели просадку рынка в 41,5%. Но то, что произошло в апреле, удивило даже пессимистов. Минус 80% (как и по всей стране) — худший результат с 2008 года, когда начали вести современную статистику. Подробнее — у Дмитрия Косенко.
Итак, в апреле 2022 года жители нашего региона купили 453 новых автомобиля против 2223 штук в апреле 2021 года, падение на 79,6%. Хуже всего показала себя марка Nissan — 21 автомобиль против 143, минус 85,3%. Но и другие производители, наиболее популярные в Новосибирске, показали падение на 82–83% — Lada, Hyundai, Kia. Вся статистика — от агентства «Автостат» на основе данных АО «Электронный паспорт».
Еще как-то держится, если можно так выразиться, отечественный УАЗ — минус 51,5. Китайцы, которым предрекали хорошие позиции по захвату освободившегося рынка, тоже испытывают трудности — у Chery минус 66,7%. Но при этом у отдельных китайских моделей все же неплохие показатели, например, кроссовер Chery Tiggo 7 показал снижение всего на -29,4%, 12 машин против 17.
Интересны данные по бюджетнику Volkswagen Polo, снижение всего на 16,1%, 47 машин против 56. Учитывая, что немецкий концерн остановил российские заводы и вообще на грани ухода с рынка, это прямо отличный результат — видимо, имелись еще запасы или был хороший корпоративный заказ. Хуже всего дела у отечественной Lada Granta, 14 машин против 146, минус 90,4%. Суперпопулярный у нас бюджетник Kia Rio скатился до 17 машин против 132, минус 87,1%. Его технический родственник Hyundai Solaris тоже пал жертвой кризиса — 16 машин против 101, минус 84,2%.
Еще как-то берут коммерческую Lada Largus VP, 14 авто против 31, минус 54,8%. Из тех моделей, кто еще не провалился ниже 80% — это Lada Niva, 19 авто против 71, минус 73,2%. Седан Renault Logan показал минус -68,9%, 14 авто против 45.
— Провал объясним, все цены задрали, народ к этому не готов, по факту цены сильно завышены относительно того, сколько на самом деле стоит автомобиль. Ну покупать «Крету» за 3,5 миллиона, когда можно было взять 200-й «Крузер» в феврале, выпуска 2012–2013 года, что смеяться. Второй момент, в принципе доходы населения упали, и поэтому сегодня автомобиль роскошь, а не просто средство для передвижения. Многие пересмотрели свои желания и соизмерили наконец со своими возможностями, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Значительная часть новых авто ранее продавалась в кредит, но сейчас этот путь с завышенными ставками фактически отрезан. Люди понимают, как много они переплатят, жилье купить и то будет выгодней.
— Не будем забывать, что кредитные ставки сильно повысились. Если раньше ты покупал автомобиль в пределах 15–16% годовых, ты понимал, что берешь на 5 лет и спокойно рассчитаешься с учетом даже переплаты, то сейчас называют иногда даже и 30, и 40% годовых. Поэтому это очень не выгодно сейчас — покупать автомобиль в кредит, — отмечает эксперт.
И даже те, у кого есть достаточно собственных денег, не торопятся выкладывать их за машины сейчас, в условиях, когда фактически никакой другой товар не подорожал так сильно, как авто. Многие отложили покупки, надеются, что разум возобладает и производители приведут цены к адекватным значениям — ведь при таких уровнях продаж трудно рассчитывать на извлечение нормальной прибыли.
Но пока отпускные цены производителей стоят на месте, дилеры продолжают накидывать свои жуткие цифры. Тот же бюджетный Hyundai Solaris стоит в базе
Естественное, многие обращаются ко вторичному рынку, где цены тоже выросли, но не так дико. К примеру, за 1,4 миллиона вместо «Соляриса» сейчас в Новосибирске можно взять, например, Mazda 6 выпуска 2014 года с мотором 2.5 и кожаным салоном.
Или Toyota Camry 2012 года с мотором 2.5. Или кроссоверы Audi Q5 (2010 год, 2 литра, кожа, 4WD), Nissan X-Trail (2012 год, 2 литра, 4WD). Или внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2004 года, бензин 2,7 литра, кожа. Ну есть же разница по сравнению с пустым «Солярисом» или нет?
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).