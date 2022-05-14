Что купить за 1,4 млн — пустой «Солярис» или б/у «Прадо», «Камри» и «Ауди Q5» (новые авто стали никому не нужны)

Еще как-то берут коммерческую Lada Largus VP, 14 авто против 31, минус 54,8%. Из тех моделей, кто еще не провалился ниже 80% — это Lada Niva, 19 авто против 71, минус 73,2%. Седан Renault Logan показал минус -68,9%, 14 авто против 45.

— Провал объясним, все цены задрали, народ к этому не готов, по факту цены сильно завышены относительно того, сколько на самом деле стоит автомобиль. Ну покупать «Крету» за 3,5 миллиона, когда можно было взять 200-й «Крузер» в феврале, выпуска 2012–2013 года, что смеяться. Второй момент, в принципе доходы населения упали, и поэтому сегодня автомобиль роскошь, а не просто средство для передвижения. Многие пересмотрели свои желания и соизмерили наконец со своими возможностями, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

