Хорошо только китайцам: как сильно рухнули продажи машин в марте (пустой «Солярис» стоит уже под 1,5 млн)

Сегодня подводим итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области за неспокойный март — естественно они снизились, тут к бабке не ходи. А вот насколько конкретно упал авторынок, какие марки выдержали удар, а какие провались на дно — в материале авторедактора НГС Дмитрий Косенко.
Общие итоги марта в нашем регионе практически совпадают с федеральной статистикой — продажи новых авто рухнули почти наполовину по сравнению с мартом 2021 года. Конкретно у нас на 41,5% — за месяц продано 963 авто против 1646 штук год назад, по данным агентства «Автостат».
По маркам крупнейшие падения переваливают за 60%. Причем тут и «европейцы», заводы по производству которых остановились, и «корейцы», которые худо-бедно еще выпускаются. Skoda
упала на 63% (37 машин против 100), Toyota упала на 64,2% (58 штук против 162), Hyandai упал на 62% (92 авто против 242).
Причины понятны как божий день — цены на авто взлетели до небес, количество платежеспособных клиентов уменьшилось. Сохранился дефицит машин — то есть даже с деньгами ты всё равно не сможешь зачастую взять то, что хочешь. Эксперты и дальше прогнозируют стагнацию рынка по всей стране — по итогам 2022 года в лучшем случае будет падение на треть.
— По оптимистичному сценарию, объем продаж может составить 980 тысяч машин, что будет на 35% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, при менее благоприятных сценариях развития ситуации падение рынка может быть и более глубоким. Естественно, многое будет зависеть от военной спецоперации на Украине и ее последствий, — отмечают аналитики «Автостата».
Какие автомобили выдерживают удар?
Ну, прежде всего, это, разумеется, «китайцы» — так, марка Chery показала в марте рост на 38,5% (54 авто против 39 ранее). Пока еще абсолютные цифры небольшие, но тенденции ясны. Интересный результат получился у японской Mitsubishi — рост на 77,3% (39 штук против 22). Это может быть связано с гуманной добавкой стоимости в прайсах, достаточным количеством машин и адекватными дилерскими наценками. Если говорить о моделях, то неплохо себя чувствует отечественная Lada Vesta — 60 машин против 55, плюс 9,1%.
Nissan просел не так сильно и почти сохранил позиции: Qashqai — 27 машин против 31 (минус 12,9%), X-trail — 25 авто против 29 (минус 13,8%). Большой удар нанесен по лидерам рынка, «корейцам» — эти машины были весьма востребованы и сейчас сильно страдают от дефицита. Hyandai Creta — 51 авто против 122 (минус 58,2%), Kia Rio — 41 авто против 108 (минус 62%).
А что с ценами?
Мы уже рассказывали, что с ростом курса рубля начала снижаться стоимость, в частности, товаров с «Алиэкспресс», запчастей, «Айфонов». Но автопроизводители не торопятся понижать свои прайсы, хотя доллар уже неделю пляшет вокруг отметок 84–82 рубля, а 7 апреля опустился до 75 — как до всей этой заварушки. Кстати, евро опустился еще ниже, чем был в январе-феврале — 81 против 86.
Так вот, автокомпании не только не опускают, но и продолжают повышать цены. Так Hyundai только что повысила стоимость базового полупустого Solaris до
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И просто интересно — кто, скажите мне, ну вот кто должен покупать пустой, как барабан, «Солярис» с ручной коробкой? Когда на вторичке за эти деньги еще можно купить, например, 2-литровый Nissan Qashqai с вариатором 2014 года или 2-литровый Kia Sportage с автоматом 2015 года, или 2-литровый Renault Kaptur с автоматом и полным приводом 2016 года. Кто эти люди?
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).