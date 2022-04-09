Хорошо только китайцам: как сильно рухнули продажи машин в марте (пустой «Солярис» стоит уже под 1,5 млн)

Сегодня подводим итоги продаж новых автомобилей в Новосибирской области за неспокойный март — естественно они снизились, тут к бабке не ходи. А вот насколько конкретно упал авторынок, какие марки выдержали удар, а какие провались на дно — в материале авторедактора НГС Дмитрий Косенко.



Общие итоги марта в нашем регионе практически совпадают с федеральной статистикой — продажи новых авто рухнули почти наполовину по сравнению с мартом 2021 года. Конкретно у нас на 41,5% — за месяц продано 963 авто против 1646 штук год назад, по данным агентства «Автостат».