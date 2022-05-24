Свежие японские праворульки подешевели — налетай, торопись (смотрим цены в формате было-стало)

Например, за машину с мотором 0,7 литра сбор составит 89 000 рублей, с мотором 1,0 литр — 131 000 рублей, с двигателем 1,8 литра — 387 000 рублей, с мотором 2,0 литра — 464 000 рублей. Если автомобиль старше 5 лет, то за те же 1,8 литра пошлина возрастает до 541 000 рублей.

Два основных параметра привязаны к валютным курсам — аукционная стоимость в Японии к йене, пошлина к евро. Собственно падение курсов и повлияло на снижение итоговой цены. Сейчас йена стоит 46 рублей, в феврале это было 66 рублей. В итоге аукционная составная цены нашей Toyota Corolla Fielder снизилась с 640 000 до 520 000 рублей. Все расходы во Владивостоке, включая пошлину, снизились с 302 000 до 240 000 рублей. Пошлина у нас привязана к курсу евро, а евро стремительно идет ко дну, и даже не по отношению к рублю, а к мировым валютам, к доллару. В лучшие времена 1 евро стоил 1,5 доллара, сейчас — 1,06 доллара.