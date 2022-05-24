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Свежие японские праворульки подешевели — налетай, торопись (смотрим цены в формате было-стало)

Речь идет о праворульных авто, поставляемых в Россию с аукционов в Японии

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Такой автомобиль можно взять за 2,5 миллиона

Такой автомобиль можно взять за 2,5 миллиона

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Автомобили подешевели — неожиданно, да? А они подешевели — речь идет о праворульных авто, поставляемых в Россию с аукционов в Японии. В феврале 2022 года мы делали анализ структуры цены на примере 5 конкретных машин — стоимость в Японии, дополнительные расходы, пошлина. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоят эти же самые авто и почему они подешевели.

Напомним, из чего складывается стоимость аукционного авто: это, собственно, цена на аукционе, затраты на доставку во Владивосток (комиссия японского дилера, перевозка из аукционного зала до порта, страхование и фрахт), таможенная пошлина с затратами, сопутствующими таможне (утилизационный сбор, склад временного хранения), свидетельство о безопасности, кнопка ГЛОНАСС (если машина растаможивается не на жителя Приморского края), услуга декларирования, доставка из Владивостока до Новосибирска.

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Вот, к примеру, популярный автомобиль Toyota Corolla Fielder (мотор 1,5 литра, 2017 год выпуска) — как видим, основная стоимость в Японии — чуть более половины итоговой цены, остальное — сопутствующие расходы, значительную часть которых занимает ввозная пошлина. Она зависит от года выпуска авто, если машина свежая (от 3 до 5 лет), то пошлина будет меньше.

Например, за машину с мотором 0,7 литра сбор составит 89 000 рублей, с мотором 1,0 литр — 131 000 рублей, с двигателем 1,8 литра — 387 000 рублей, с мотором 2,0 литра — 464 000 рублей. Если автомобиль старше 5 лет, то за те же 1,8 литра пошлина возрастает до 541 000 рублей.

Два основных параметра привязаны к валютным курсам — аукционная стоимость в Японии к йене, пошлина к евро. Собственно падение курсов и повлияло на снижение итоговой цены. Сейчас йена стоит 46 рублей, в феврале это было 66 рублей. В итоге аукционная составная цены нашей Toyota Corolla Fielder снизилась с 640 000 до 520 000 рублей. Все расходы во Владивостоке, включая пошлину, снизились с 302 000 до 240 000 рублей. Пошлина у нас привязана к курсу евро, а евро стремительно идет ко дну, и даже не по отношению к рублю, а к мировым валютам, к доллару. В лучшие времена 1 евро стоил 1,5 доллара, сейчас — 1,06 доллара.

Еще примеры наших автомобилей, микроавтобус Toyota Voxy 1,8 литра, гибрид, передний привод, 2017 год. В феврале он стоил 1 693 000 рублей, сейчас — 1 498 000.

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Популярный Honda Fit 1,3 литра, передний привод, 2018 год. Было 916 000 рублей, стало 832 000.

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Минивэн Honda Stepwagon 1,5 литра, передний привод, 2017 год. Было 1 492 000 рублей, стало 1 330 000.

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Кей-кар Daihatsu Move 0,7 литра, 2018 год. Было 723 000 рублей, стало 675 000.

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Таким образом, среднее снижение цены составило порядка 10–13%, при стоимости хорошей свежей машины в 2 млн рублей экономия может составить 260 000 рублей — неплохая скидка. Впрочем, предупреждают специалисты, всё может быстро измениться из-за колебаний курсов. Центральный банк вон вообще собрался скупать валюту, поскольку считает, что рубль излишне окреп.

— Пока курсы низкие, кто хочет, может успеть что-то купить. Ну риски, как мы понимаем, остаются, что курсы обратно наверх пойдут. Сейчас те, кто хотел купить в марте — апреле, отложенный спрос сработал, люди активизируются, спрашивают, сколько что стоит. Но несколько есть факторов, во-первых, в марте — апреле мы видели ситуацию, когда народ сметал всё, когда думал, что деньги совсем обесценятся. Всё, что было, такие накопления многие люди уже оприходовали, сейчас это быстро не восстановится. Второй фактор — машину здесь мы получаем не быстро, пока она придет во Владивосток, может что-то измениться, — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».

В нашем прошлом материале мы проводили опрос — «Купили бы себе праворульку с аукциона?» 69% проголосовавших выбрали пункт «Да, качество хорошее», а 20% сказали — «Нет, правый руль — ни за что». Давайте проведем голосование еще раз — может быть, в нынешних сложных условиях лояльность к правому рулю повысилась? Голосуем!

Почитайте подробнее, как выросли продажи праворульных автомобилей и почему.

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