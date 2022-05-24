Свежие японские праворульки подешевели — налетай, торопись (смотрим цены в формате было-стало)

Автомобили подешевели — неожиданно, да? А они подешевели — речь идет о праворульных авто, поставляемых в Россию с аукционов в Японии. В феврале 2022 года мы делали анализ структуры цены на примере 5 конкретных машин — стоимость в Японии, дополнительные расходы, пошлина. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоят эти же самые авто и почему они подешевели.
Напомним, из чего складывается стоимость аукционного авто: это, собственно, цена на аукционе, затраты на доставку во Владивосток (комиссия японского дилера, перевозка из аукционного зала до порта, страхование и фрахт), таможенная пошлина с затратами, сопутствующими таможне (утилизационный сбор, склад временного хранения), свидетельство о безопасности, кнопка ГЛОНАСС (если машина растаможивается не на жителя Приморского края), услуга декларирования, доставка из Владивостока до Новосибирска.
Вот, к примеру, популярный автомобиль Toyota Corolla Fielder (мотор 1,5 литра, 2017 год выпуска) — как видим, основная стоимость в Японии — чуть более половины итоговой цены, остальное — сопутствующие расходы, значительную часть которых занимает ввозная пошлина. Она зависит от года выпуска авто, если машина свежая (от 3 до 5 лет), то пошлина будет меньше.
Например, за машину с мотором 0,7 литра сбор составит
Два основных параметра привязаны к валютным курсам — аукционная стоимость в Японии к йене, пошлина к евро. Собственно падение курсов и повлияло на снижение итоговой цены. Сейчас йена стоит 46 рублей, в феврале это было 66 рублей. В итоге аукционная составная цены нашей Toyota Corolla Fielder снизилась с
Еще примеры наших автомобилей, микроавтобус Toyota Voxy 1,8 литра, гибрид, передний привод, 2017 год. В феврале он стоил
Популярный Honda Fit 1,3 литра, передний привод, 2018 год. Было
Минивэн Honda Stepwagon 1,5 литра, передний привод, 2017 год. Было
Кей-кар Daihatsu Move 0,7 литра, 2018 год. Было
Таким образом, среднее снижение цены составило порядка 10–13%, при стоимости хорошей свежей машины в
— Пока курсы низкие, кто хочет, может успеть что-то купить. Ну риски, как мы понимаем, остаются, что курсы обратно наверх пойдут. Сейчас те, кто хотел купить в марте — апреле, отложенный спрос сработал, люди активизируются, спрашивают, сколько что стоит. Но несколько есть факторов, во-первых, в марте — апреле мы видели ситуацию, когда народ сметал всё, когда думал, что деньги совсем обесценятся. Всё, что было, такие накопления многие люди уже оприходовали, сейчас это быстро не восстановится. Второй фактор — машину здесь мы получаем не быстро, пока она придет во Владивосток, может что-то измениться, — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».
В нашем прошлом материале мы проводили опрос — «Купили бы себе праворульку с аукциона?» 69% проголосовавших выбрали пункт «Да, качество хорошее», а 20% сказали — «Нет, правый руль — ни за что». Давайте проведем голосование еще раз — может быть, в нынешних сложных условиях лояльность к правому рулю повысилась? Голосуем!
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