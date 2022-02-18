Правый руль вернулся. Смотрим, насколько выгодно взять «Короллу» или «Фит» с аукциона в Японии — что входит в цену

В недавней публикации на НГС мы рассказывали, что в условиях дефицита новых автомобилей и стремительного роста цен на них в Новосибирске увеличился спрос на старые добрые праворульки. Это и действительно старые машины с пробегом по России, и недавно ввезенные из Японии свежие авто с аукционов. А может, и правда, ну его, этого полупустого «Соляриса» за миллион, может, взять какую-нибудь прилично оснащенную «Хонду-Фит»? Давайте посмотрим на примерах, какова итоговая цена популярных японок с аукционов в Новосибирске и откуда она вообще берется.
Стоимость аукционных автомобилей из Японии, как и всего остального, выросла, поскольку подорожал фрахт и увеличились затраты во Владивостоке. Но всё равно такие авто, пусть и с небольшим пробегом по Японии, интересней, оснащенней и иногда дешевле новых полупустых иномарок нашего рынка — поэтому их и берут. Главный очевидный недостаток — «неправильный» руль, для кого-то это однозначно неприемлемо, а кого-то вовсе не смущает. Из чего же складывается конечная цена «японки» в Новосибирске? Это, собственно, стоимость продажи на аукционе и многочисленные сопутствующие расходы.
— Затраты на доставку во Владивосток (комиссия японского дилера, перевозка из аукционного зала до порта, страхование и фрахт), таможенная пошлина с затратами, сопутствующими таможне — утилизационный сбор, СВХ (склад временного хранения, на который выгружаются прибывшие из Японии автомобили). СБКТС — свидетельство о безопасности, кнопка ГЛОНАСС, если машина растамаживается не на жителя Приморского края, услуга декларирования, доставка из Владивостока до Новосибирска, — рассказывает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».
Как объясняет эксперт, сама цена на аукционе на одну и ту же модель может иметь большой диапазон. Всё зависит от пробега, аукционной оценки, истории ДТП, оснащенности, наличия техосмотра, истории владения. Еще на момент покупки влияет текущий курс японской йены, на момент же уплаты таможенной пошлины надо ориентироваться на курс евро.
А что берут сейчас новосибирцы? Дорогущие «Кроуны» и мелкие кей-кары в основном не берут, а интересуются больше средним сегментом.
— Пандемия внесла свои коррективы в выбор моделей — мы отмечаем повышенный спрос на семейные минивэны и микроавтобусы, в частности семейство Toyota Noah/Voxy/Esquire, Honda Stepwagon. Стабильной популярностью пользуются такие модели, как Toyota Corolla Fielder, Toyota Prius/Prius Alpha, Toyota Vitz, «рабочие лошадки» Toyota Probox и Town Ace Van, удобные и экономичные Nissan Note и Honda Fit, — объясняет Алена Гулина.
— На рынок стали возвращаться праворульные машины, на которые цена уже не выглядит такой идиотской. Люди хотят машину с пробегом не 300 тысяч, хотят не ржавую, чтобы не было 18 регистраций. Остались прежние люди, которые верят в качество японское или им нужны специфические автомобили — автобусы, которых на российском рынке не представлено, маленькие недорогие машинки для начинающих. Когда 2 года назад новый «Солярис» стоил 700 тысяч рублей в базе, приобретение 3-летней Toyota Corolla Axio за 850 тысяч казалось глупым поступком. Сейчас, когда «Солярис» стоит от
Что же еще прибавляется к цене после аукциона? Всё зависит от «проходного года» автомобиля — если ему от 3 до 5 лет, то пошлина (на физлицо) будет меньше. К примеру, за машинку с мотором 0.7 литра она составит
А теперь перейдем к конкретным моделям. Популярная Toyota Corolla Fielder 1.5 литра 2017 года выпуска по статистке средних цен обойдется на аукционе (с расходами по перевозке) в
Далее — микроавтобус Toyota Voxy 1.8 литра, гибрид, передний привод, 2017 год:
— расходы в Японии —
— расходы во Владивостоке —
— доставка
Итого с комиссией
Популярный Honda Fit 1.3 литра, передний привод, 2018 год:
— расходы в Японии —
— расходы во Владивостоке —
— доставка
Итого с комиссией
Еще минивэн — Honda Stepwagon 1.5 литра, передний привод, не в комплектации «Spada», 2017 год:
— расходы в Японии —
— расходы во Владивостоке —
— доставка
Итого с комиссией
Ну и посмотрим на кей-кары — Daihatsu Move 0.7 литра, 2018 год:
— расходы в Японии —
— расходы во Владивостоке —
— доставка
Итого
Насколько же долго и сложно (в том числе психологически) покупать аукционный автомобиль? Ведь вы его не видите вживую, не можете «пощупать». Обычно покупатель заключает договор с какой-либо новосибирской аукционной компанией, определяется с бюджетом.
— Вместе со специалистом, который будет выбирать машину по заданным критериям, нужно будет просматривать лоты, обсуждать, решать, на какие варианты и сколько ставить. Затем вовремя нужно оплачивать нужные суммы, — отмечает Алена Гулина из «Сибирь-Япония».
— По срокам сейчас всемирный логистический сбой, раньше срок был доставки 2–2.5 месяца, сейчас уже срок приближается к 4 месяцам. Объем приобретения автомобилей возрос, плюс нюансы складов во Владивостоке — машины банально некуда выгружать физически, — предупреждает частный перевозчик Павел.
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