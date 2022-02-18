Правый руль вернулся. Смотрим, насколько выгодно взять «Короллу» или «Фит» с аукциона в Японии — что входит в цену

А что берут сейчас новосибирцы? Дорогущие «Кроуны» и мелкие кей-кары в основном не берут, а интересуются больше средним сегментом.

— Пандемия внесла свои коррективы в выбор моделей — мы отмечаем повышенный спрос на семейные минивэны и микроавтобусы, в частности семейство Toyota Noah/Voxy/Esquire, Honda Stepwagon. Стабильной популярностью пользуются такие модели, как Toyota Corolla Fielder, Toyota Prius/Prius Alpha, Toyota Vitz, «рабочие лошадки» Toyota Probox и Town Ace Van, удобные и экономичные Nissan Note и Honda Fit, — объясняет Алена Гулина.