Правый руль воскрес. Продажи б/у «японок» подскочили на 40% — что берут новосибирцы и сколько за это платят

Многие уже давно позабыли про правый руль — а ведь он никуда не делся, мало того, продажи таких автомобилей в 2021 году существенно росли. Речь идет о продажах на вторичке уже давно ввезенных автомобилей, а также заново ввезенных с японских аукционов. Почему это происходит, какие относительно свежие праворульки предпочитают новосибирцы и сколько стоят такие авто — в обзоре Дмитрия Косенко.

Все уже знают, что в 2021 году на рынке сложился дефицит новых автомобилей, кроме того, цены на них существенно выросли — эти два фактора привели к оттоку ряда покупателей на вторичный рынок. В том числе люди опять обратили внимание на праворульные, в основном японские модели. По подсчетам автомобильного сервиса «Авито.Авто», продажи праворулек увеличились на целых 39%, а их доля на вторичке достигла порядка 6,8%.