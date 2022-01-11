Правый руль воскрес. Продажи б/у «японок» подскочили на 40% — что берут новосибирцы и сколько за это платят

Многие уже давно позабыли про правый руль — а ведь он никуда не делся, мало того, продажи таких автомобилей в 2021 году существенно росли. Речь идет о продажах на вторичке уже давно ввезенных автомобилей, а также заново ввезенных с японских аукционов. Почему это происходит, какие относительно свежие праворульки предпочитают новосибирцы и сколько стоят такие авто — в обзоре Дмитрия Косенко.
Все уже знают, что в 2021 году на рынке сложился дефицит новых автомобилей, кроме того, цены на них существенно выросли — эти два фактора привели к оттоку ряда покупателей на вторичный рынок. В том числе люди опять обратили внимание на праворульные, в основном японские модели. По подсчетам автомобильного сервиса «Авито.Авто», продажи праворулек увеличились на целых 39%, а их доля на вторичке достигла порядка 6,8%.
Понятно, что значительная часть в этом массиве — бюджетные, давно ввезенные машины, всякие 15-летние «Витцы», «Фиты» и прочие. По данным «Авито», средняя стоимость типовой праворульки сейчас составляет порядка
— Да, безусловно, продажи б/у автомобилей внутри страны между собой очень активно развиваются на фоне нехватки новых машин и их подорожания. Люди предпочли менять машины не на новые, а на б/у, друг другу продают, и на этом фоне отмечается нехватка и подержанных автомобилей. Покупателей больше, чем продавцов сейчас, это безусловно. Из-за нехватки б/у автомобилей, которые последние 5 лет основная часть страны покупала в Москве, потому что Москва часто обновляет машины, народ переметнулся, стал смотреть в сторону Владивостока, — говорит директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьёв.
Более свежие и дорогие — это в том числе и ввезенные в 2021 году в Россию из Японии экземпляры с тамошних аукционов, про такие говорят «без пробега по РФ». По данным Дальневосточного таможенного управления, ввоз таких машин увеличился примерно на 22%, этому способствовали не только спрос, но и временный порядок, позволяющий ввозить и оформлять авто без системы «ЭРА-Глонасс». Такое решение еще летом принял премьер Михаил Мишустин, мораторий продлится до декабря 2022 года.
А что же из вновь ввезенного предпочитают новосибирцы? Совсем свежих, 2–3-летних машин у нас на рынке мало, спросом пользуются авто возрастом до 10 лет.
— У нас обычно это машины 2011–2014 года. Те, которые более свежие, стоят дороже при прочих равных. Если по моделям смотреть, то «Хонды», универсалы, минивэны — Honda Fit Shuttle, Honda Freed. Из автобусов Nissan Serena, поскольку при прочих равных это, наверное, самые бюджетные автобусы. По поводу Toyota Crown — у нас их не бывает практически, на Дальнем Востоке люди готовы платить за правый руль те деньги, которые они стоят, а по Сибири ситуация иная. По гибридам — в основном Toyota Prius, Toyota Aqua, — объясняет технический специалист автомобильной компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.
Теперь давайте посмотрим, сколько же стоит относительно свежее праворульное изделие. Да, действительно, Toyota Crown — мечта многих трушных автомобилистов — обойдется в приличную сумму. К примеру, аукционный экземпляр 2018 года, ввезенный с пробегом
Более приземленный Honda Fit Shuttle, наследник суперпопулярного у нас «Фита» первого поколения, стоит
Весьма популярный в Японии, компактный и практичный кей-кар Honda N-BOX выпуска 2018 года можно приобрести за
А вот свежий гибрид Toyota Prius, конечно, подороже будет — и машина покрупней-помощней, и переплата за слово Toyota. Авто 2016 года с пробегом