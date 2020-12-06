Народные мстители. Жители Горского написали автохаму на стекле одно слово — смотрим, какое и за что

В новом выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: смотрите, как люди мстят нарушителям, как паркуются на пол-улицы, как занимают тротуары. И не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Наглость года на Горской! Из-за этого чудака многие люди изменили свой привычный маршрут и были вынуждены обходить по местной парковке, в том числе родители с детьми и колясками. В общем-то, награда от местных жителей на лобовом стекле долго ждать себя не заставила, — сообщает наш читатель.
Если надо, то припаркуемся прямо на перекрестке.
— Автомобиль с номерами администрации каждый вечер паркуется на месте для инвалидов. Ул. Терешковой, 12, — пишет Виктория.
«Тойота-Тундра» — машина длинная, потому можно и на тротуар заехать.
— На улице Советской всё как обычно, — информируют очевидцы.
Каршеринговый автомобиль пробрался в самую глубь тротуара с ограждениями и клумбами. Видимо, очень надо было.
— Напротив дома по адресу Красный проспект, 11, между кофейней и входом в следственный отдел. Занял половину тротуара, — возмущается Максим.
— Парковка на газоне, — уточняют местные жители.
— Маэстро парковки на Терешковой, — сообщает читатель Константин.