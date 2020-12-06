Народные мстители. Жители Горского написали автохаму на стекле одно слово — смотрим, какое и за что

— Наглость года на Горской! Из-за этого чудака многие люди изменили свой привычный маршрут и были вынуждены обходить по местной парковке, в том числе родители с детьми и колясками. В общем-то, награда от местных жителей на лобовом стекле долго ждать себя не заставила, — сообщает наш читатель.

