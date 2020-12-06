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Народные мстители. Жители Горского написали автохаму на стекле одно слово — смотрим, какое и за что

Новая подборка с нарушителями правил парковки

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Водителю написали «урод» на стекле

Водителю написали «урод» на стекле

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В новом выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: смотрите, как люди мстят нарушителям, как паркуются на пол-улицы, как занимают тротуары. И не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Машина помешала пешеходам

Машина помешала пешеходам

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— Наглость года на Горской! Из-за этого чудака многие люди изменили свой привычный маршрут и были вынуждены обходить по местной парковке, в том числе родители с детьми и колясками. В общем-то, награда от местных жителей на лобовом стекле долго ждать себя не заставила, — сообщает наш читатель.

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Пересечение Красного проспекта и Чаплыгина

Пересечение Красного проспекта и Чаплыгина

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Если надо, то припаркуемся прямо на перекрестке.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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— Автомобиль с номерами администрации каждый вечер паркуется на месте для инвалидов. Ул. Терешковой, 12, — пишет Виктория.

Заехал колесом на тротуар

Заехал колесом на тротуар

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«Тойота-Тундра» — машина длинная, потому можно и на тротуар заехать.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— На улице Советской всё как обычно, — информируют очевидцы.

В самом центре города

В самом центре города

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Каршеринговый автомобиль пробрался в самую глубь тротуара с ограждениями и клумбами. Видимо, очень надо было.

Люди обходят автохама

Люди обходят автохама

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— Напротив дома по адресу Красный проспект, 11, между кофейней и входом в следственный отдел. Занял половину тротуара, — возмущается Максим.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Парковка на газоне, — уточняют местные жители.

Встал посреди дороги

Встал посреди дороги

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— Маэстро парковки на Терешковой, — сообщает читатель Константин.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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