Группа разбора: типичная ошибка на зимней трассе привела к лобовому ДТП

Эта авария случилась на автодороге под Ялуторовском в Тюменской области: Hyundai Tucson спокойно ехал по своей полосе, когда со встречки в него вылетела
- В зоне риска — не только заднеприводные. В народе популярен миф, что к заносам склонны автомобили с задними ведущими колесами. Это опасное заблуждение. Заднеприводные автомобили действительно склонны к «силовым» заносам, которые возникают под избыточной тягой, но при определенных условиях занос может возникнуть почти на любой машине. Видео выше — пример.
- Зимние дороги опасны не только скользкостью. Зимой заносы развиваются чаще, потому что ниже уровень сцепления, но не только. Неоднородные покрытия, как на видео, дестабилизируют автомобиль. Опасны не чищенные обочины, колеи, гребенка — всё это может вызвать незначительное скольжение задних колес, которое через секунду перейдет в полноценный занос.
- Резкие маневры усиливают склонность к заносам. Зимой важно научиться действовать максимально плавно. Скажем, многие автомобили срываются в заносы при выполнении маневра «лосиная переставка» — резкий выезд из полосы и возврат обратно при объезде воображаемого лося. Вот пример, как этот маневр выполняет новый RAV4 даже при наличии ESP — в финальной части он уходит в занос. Другой провокационный маневр — плотное торможение и резкая переставка следом. Подобное часто возникает в конце обгонов, что на зимней дороге тоже частенько приводит к заносам.
- Следите за колесами. Банальное соображение, но всё же — шины на обеих осях должны быть не только зимними, но еще и одинаковыми. Разношинница провоцирует занос (или сносы): сцепные свойства разных моделей резины на льду, снегу или влажной дороге могут отличаться разительно. Не забывайте про давление в шинах: полуспущенные задние колеса — еще один способ потерять контроль над задком автомобиля.
- ESP помогает, но физику не обмануть. Система стабилизации — одно из полезнейших средств для борьбы с заносами. Она выборочно подтормаживает отдельные колеса, подавляя скольжение. Впрочем, не все системы одинаковы, и некоторые ESP допускают размашистые движения задней части автомобиля (как в примере с RAV4 выше). Кроме того, даже лучшая ESP не обманет законы физики: если вы мчитесь быстрее здравого смысла, даже выборочное торможение колес не спасет — просто не хватит запаса сцепления.
- Навыки борьбы с заносом полезны (с оговоркой). В автошколах учат бороться с заносами, но только в теории: все помнят, что нужно вывернуть руль в сторону заноса. Само это движение интуитивно, но проблема в том, что для стабилизации автомобиля нужно совершить сразу несколько действий: грамотно работать газом (алгоритм, кстати, зависит от типа привода) плюс не забыть вернуть руль в нулевое положение, чтобы исключить занос в обратную сторону. Эти навыки можно отточить на безопасной площадке, или посетив школу контраварийной подготовки, что совсем не вредно. Другое дело, что заносы в реальной жизни возникают внезапно, а пространства для маневра, как правило, нет, поэтому лучше не допускать их, чем бороться. Однако навыки ледовой езды полезны хотя бы для того, чтобы лучше чувствовать предел возможностей машины на разных покрытиях.
- Самый простой совет — не гоните. Риск уйти в занос растет вместе со скоростью. Чем быстрее вы мчитесь, тем резче маневрируете и больше обгоняете, тем напряженнее работает подвеска, тем меньше времени на контрмеры. Лучший способ обезопасить себя от зимних сюрпризов — не гнать быстрее собственных талантов. Этого же, кстати, требует пункт 10.1 ПДД, который обязывает водителей выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.
А вот подборка типичных зимних аварий, спровоцированных заносом.
В рубрике «Группа разбора» мы регулярно анализируем спорные аварии. Например, вот ДТП, в котором очевидный виновник на самом деле был прав.
Кстати, требование менять резину на зимнюю внесено в новую редакцию ПДД.