Пестрый котенок провалился под пол в Новосибирске — пришлось применить перфоратор

Котенок выглядел напуганным, но его достали целым и невредимым Источник: vk.com/mass54











В Новосибирске котенок с пестрым окрасом провалился под пол. Его извлекли спасатели МАСС. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в соицальной сети «ВКонтакте».



— В 20:57 18 апреля спасатели МАСС выезжали на улицу Надсона, где в дырку в полу провалился котенок. Спасатели частично увеличили отверстие в полу для доступа к котенку и благополучно извлекли его из западни, — сообщили спасатели.

Спасателям пришлось расширять щель в полу специнструменом Источник: vk.com/mass54











На фотографиях видно, как в предположительно бетонном полу было небольшое отверстие, в которое провалился котенок. Спасатели перфоратором продолбили отверстие шире. Напуганное животное достали, и передали его владельцам. Пестрый котенок не пострадал во время спасения, а его хозяева поблагодарили спасателей. Вся операция длилась чуть больше 40 минут.



Ранее НГС писал о том, что новосибирцы вызволили запертого в квартире котенка. Соседи кормили его через глазок.

