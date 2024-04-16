Новосибирский зоопарк решил потратить 650 тысяч на загадочного зверя

Цена договора составляет 650 тысяч рублей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске для зоопарка купят новое животное за 650 тысяч рублей. Договор купли-продажи разместили на сайте госзакупок в начале апреля: в документах не указан вид животного.



Цена договора составляет 650 тысяч рублей, срок исполнения — с 8 апреля по 31 июля этого года.



— Предмет договора: договор купли-продажи животных для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило», — сказано в документах.



На сайте госзакупок уточняется, что учреждение приобретет одно животное. О том, к какому виду относится будущий обитатель зоологического парка, не сообщается. Между тем сказано, что он входит в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности по 01.49.19.430 — львы, тигры, слоны и прочие дикие животные.

Для учреждения приобретет одно животное Источник: zakupki.gov.ru











НГС обратился в пресс-службу Новосибирского зоопарка с просьбой прокомментировать данные, но специалисты рекомендовали уточнить информацию у директора муниципального предприятия. Руководитель зоопарка Андрей Шило не ответил на звонки и сообщения журналиста.



Вместе с тем в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС подтвердили данные о том, что МУП «Новосибирский зоопарком имени Р. А. Шило» заключен договор на приобретение животного.



— На текущий момент подробную информацию о приобретаемом животном зоопарк предоставить не может в связи с тем, что процесс поиска, транспортировки, адаптации животного является очень сложным и сопровождается различными рисками, — сообщили в ответ на запрос НГС в городской администрации.



Дополнительную информацию, как сообщили в мэрии, предоставят после прохождения животным карантина и размещения экспозиционных вольерах.



Неделю назад стало известно, что Новосибирский зоопарк ведет переговоры с зоологическими парками России и Средней Азии, чтобы получить в коллекцию самца льва. Предыдущий скончался почти два года назад.



На сайте госзакупок имеется несколько договоров купли-продажи животных для нужд муниципального предприятия. Так, ранее для учреждения планировалось закупить пуму за 150 тысяч рублей, еще 130 тысяч направили на поставку кенгуру.