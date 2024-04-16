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Животные Новосибирский зоопарк решил потратить 650 тысяч на загадочного зверя

Новосибирский зоопарк решил потратить 650 тысяч на загадочного зверя

Кто станет новым обитателем, не сообщается

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Цена договора составляет 650 тысяч рублей

В Новосибирске для зоопарка купят новое животное за 650 тысяч рублей. Договор купли-продажи разместили на сайте госзакупок в начале апреля: в документах не указан вид животного.

Цена договора составляет 650 тысяч рублей, срок исполнения — с 8 апреля по 31 июля этого года.

— Предмет договора: договор купли-продажи животных для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило», — сказано в документах.

На сайте госзакупок уточняется, что учреждение приобретет одно животное. О том, к какому виду относится будущий обитатель зоологического парка, не сообщается. Между тем сказано, что он входит в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности по 01.49.19.430 — львы, тигры, слоны и прочие дикие животные.

Для учреждения приобретет одно животное

НГС обратился в пресс-службу Новосибирского зоопарка с просьбой прокомментировать данные, но специалисты рекомендовали уточнить информацию у директора муниципального предприятия. Руководитель зоопарка Андрей Шило не ответил на звонки и сообщения журналиста.

Вместе с тем в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС подтвердили данные о том, что МУП «Новосибирский зоопарком имени Р. А. Шило» заключен договор на приобретение животного.

— На текущий момент подробную информацию о приобретаемом животном зоопарк предоставить не может в связи с тем, что процесс поиска, транспортировки, адаптации животного является очень сложным и сопровождается различными рисками, — сообщили в ответ на запрос НГС в городской администрации.

Дополнительную информацию, как сообщили в мэрии, предоставят после прохождения животным карантина и размещения экспозиционных вольерах.

Неделю назад стало известно, что Новосибирский зоопарк ведет переговоры с зоологическими парками России и Средней Азии, чтобы получить в коллекцию самца льва. Предыдущий скончался почти два года назад.

На сайте госзакупок имеется несколько договоров купли-продажи животных для нужд муниципального предприятия. Так, ранее для учреждения планировалось закупить пуму за 150 тысяч рублей, еще 130 тысяч направили на поставку кенгуру.

16 апреля Новосибирский зоопарк опубликовал фото детеныша ленивца. Животному исполнилось в апреле пять месяцев.

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