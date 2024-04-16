Пятимесячного детеныша ленивца показали в Новосибирском зоопарке — очень милые фото

Новосибирский зоопарк опубликовал фото детеныша ленивца — ему в апреле исполнилось пять месяцев. Снимки получились очень милыми. Зверек еще маленький и предпочитает прижиматься к маме.
— В первые недели жизни его мало кто видел: маленький всё время находился на мамином животе и практически сливался с ней. Да и самка Милена старалась укрыть детеныша от посторонних глаз. Сейчас малыша разглядеть уже несложно. Во-первых, он стал больше и ему сложновато прятаться в маминой шерсти. Во-вторых, он уже и сам гуляет, — отметили в Новосибирском зоопарке.
С каждым днем детеныш становится всё смелее и сам добирается до кормушки, чтобы взять что-нибудь вкусненькое.
Маленький ленивец любит стебли сельдерея, вареную морковь, картофель, груши и листовой корм.
— Стоит только подвесить его любимые веники из веток липы или яблони, он сразу же, почувствовав запах, перебирается с мамы на канат и через несколько минут уже лакомится листочками. Для ленивца, к тому же еще и маленького, это очень приличная скорость, — цитирует зоопарк зоолога Марию Васенину.
Сейчас в вольере четыре ленивца — мама, папа и два их детеныша. Первому уже 1,5 года. И самка иногда носит на себе сразу двоих: и старшего сына, и малыша.
В Новосибирском зоопарке ранее родился пингвиненок Гумбольдта. Детеныша увидели посетители зоопарка: он сидит за сеткой в переходе вольера.