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Животные Пятимесячного детеныша ленивца показали в Новосибирском зоопарке — очень милые фото

Пятимесячного детеныша ленивца показали в Новосибирском зоопарке — очень милые фото

Он уже отходит от мамы

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Детеныш становится всё смелее с каждым днем

Новосибирский зоопарк опубликовал фото детеныша ленивца — ему в апреле исполнилось пять месяцев. Снимки получились очень милыми. Зверек еще маленький и предпочитает прижиматься к маме.

— В первые недели жизни его мало кто видел: маленький всё время находился на мамином животе и практически сливался с ней. Да и самка Милена старалась укрыть детеныша от посторонних глаз. Сейчас малыша разглядеть уже несложно. Во-первых, он стал больше и ему сложновато прятаться в маминой шерсти. Во-вторых, он уже и сам гуляет, — отметили в Новосибирском зоопарке.

С каждым днем детеныш становится всё смелее и сам добирается до кормушки, чтобы взять что-нибудь вкусненькое.

Раньше он сливался с мамой, сейчас стал более заметным

Маленький ленивец любит стебли сельдерея, вареную морковь, картофель, груши и листовой корм.

— Стоит только подвесить его любимые веники из веток липы или яблони, он сразу же, почувствовав запах, перебирается с мамы на канат и через несколько минут уже лакомится листочками. Для ленивца, к тому же еще и маленького, это очень приличная скорость, — цитирует зоопарк зоолога Марию Васенину.

Маму маленький ленивец оставляет только ради лакомств

Сейчас в вольере четыре ленивца — мама, папа и два их детеныша. Первому уже 1,5 года. И самка иногда носит на себе сразу двоих: и старшего сына, и малыша.

В Новосибирском зоопарке ранее родился пингвиненок Гумбольдта. Детеныша увидели посетители зоопарка: он сидит за сеткой в переходе вольера.

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