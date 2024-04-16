Пятимесячного детеныша ленивца показали в Новосибирском зоопарке — очень милые фото

— В первые недели жизни его мало кто видел: маленький всё время находился на мамином животе и практически сливался с ней. Да и самка Милена старалась укрыть детеныша от посторонних глаз. Сейчас малыша разглядеть уже несложно. Во-первых, он стал больше и ему сложновато прятаться в маминой шерсти. Во-вторых, он уже и сам гуляет, — отметили в Новосибирском зоопарке.