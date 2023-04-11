СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 81.74
eur 89.17
Тема дняДикий манул попал в фотоловушку
Все новости
Все новости

Манул в дикой природе попал в фотоловушку заповедника — редчайшее видео

Дикого кота удалось снять днем, хотя это сумеречный охотник

1 444

В Саяно-Шушенском заповеднике обитает около 10–15 особей

Поделиться

Манул, который прогуливался по Саяно-Шушенскому заповеднику, попал на кадры фотоловушки. Это одна из немногих особей, которая обитает на этой территории.

Обычно манулы отправляются по делам в сумерках и ранним утром, а днем предпочитают отдыхать в укрытиях. У дикого кота, который попал на видео, были срочные дела, поэтому он и попал в фотоловушку.

Манул внесен в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края. В Саяно-Шушенском заповеднике обитает около 10–15 особей.

На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке два молодых манула не поделили гамак и устроили небольшую потасовку. Посмотрите на нее на видео.

По теме

МанулНовосибирский зоопаркЗоопаркДикий кот
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter