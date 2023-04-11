Манул в дикой природе попал в фотоловушку заповедника — редчайшее видео

Манул, который прогуливался по Саяно-Шушенскому заповеднику, попал на кадры фотоловушки. Это одна из немногих особей, которая обитает на этой территории.
Обычно манулы отправляются по делам в сумерках и ранним утром, а днем предпочитают отдыхать в укрытиях. У дикого кота, который попал на видео, были срочные дела, поэтому он и попал в фотоловушку.
Манул внесен в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края. В Саяно-Шушенском заповеднике обитает около
На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке два молодых манула не поделили гамак и устроили небольшую потасовку. Посмотрите на нее на видео.