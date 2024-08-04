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Страна и мир «Кто найдет это видео, передайте его моим родителям». История путешественника, отрезавшего себе руку, чтобы выжить

«Кто найдет это видео, передайте его моим родителям». История путешественника, отрезавшего себе руку, чтобы выжить

Арон Ролстон провел 127 часов в каменном плену. О нем сняли фильм, а он сам вдохновляет других на свершения

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3 комментария

В 2003 году Арон Ролстон, которому было 27 лет, отправился в поход. Никому не сказав, куда идет, путешественник углубился в дикую местность в национальном парке американского штата Юта. Отойдя на 13 километров от своего автомобиля, он спустился в узкий каньон, где упавший камень придавил ему руку намертво.

Что только не пытался сделать Арон в следующие 127 часов! Толкал камень, звал на помощь, ковырял булыжник дешевым лезвием своего мультитула — всё было без толку. Потом попытался отрезать себе руку, но затупившийся нож, казалось, не мог справиться даже с кожей, не то что перерезать кость.

В конце концов, когда у мужчины закончилась еда и вода, а его сознание стало отключаться, к нему пришло видение: он без руки играет со своим трехгодовалым сыном. Только никакого сына на тот момент у Арона не было. Это видение, по словам скалолаза, вдохновило его не терять надежды.

На шестые сутки Ролстон понял, что придавленная камнем правая рука гниет, и пришел в ужас. Кое-как раскромсав плоть тупым лезвием и перекусив сухожилия кусачками, он решился сломать кости предплечья, уперевшись как следует в стену каньона. Спустя час этой кошмарной работы он был свободен.

Посмотрите видео о том, как теперь живет человек, который пошел на самоампутацию ради того, чтобы спасти собственную жизнь, и сбылось ли его видение о сыне.

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Комментарии
3
Красивая.
4 августа 2024, 19:16
Ну у мальчеГа еще одна возможность для "приключения" осталась.
Гость
4 августа 2024, 18:53
Предупреждать надо, что идёшь в поход. И проинформировать куда направлякшься
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