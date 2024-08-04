«Кто найдет это видео, передайте его моим родителям». История путешественника, отрезавшего себе руку, чтобы выжить

Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские порталы

В 2003 году Арон Ролстон, которому было 27 лет, отправился в поход. Никому не сказав, куда идет, путешественник углубился в дикую местность в национальном парке американского штата Юта. Отойдя на 13 километров от своего автомобиля, он спустился в узкий каньон, где упавший камень придавил ему руку намертво.



Что только не пытался сделать Арон в следующие 127 часов! Толкал камень, звал на помощь, ковырял булыжник дешевым лезвием своего мультитула — всё было без толку. Потом попытался отрезать себе руку, но затупившийся нож, казалось, не мог справиться даже с кожей, не то что перерезать кость.

В конце концов, когда у мужчины закончилась еда и вода, а его сознание стало отключаться, к нему пришло видение: он без руки играет со своим трехгодовалым сыном. Только никакого сына на тот момент у Арона не было. Это видение, по словам скалолаза, вдохновило его не терять надежды.

На шестые сутки Ролстон понял, что придавленная камнем правая рука гниет, и пришел в ужас. Кое-как раскромсав плоть тупым лезвием и перекусив сухожилия кусачками, он решился сломать кости предплечья, уперевшись как следует в стену каньона. Спустя час этой кошмарной работы он был свободен.