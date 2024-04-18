«И в этот раз надеялись, что не прорвет». Таких наводнений в Курганской области не видели 100 лет. Что происходит в регионе

Такого наводнения никто из жителей не ожидал Источник: Юлия Король / 45.RU











В Курганской области уровень реки Тобол бьет исторические рекорды и стремится к отметке в 10 метров. В последний раз такие наводнения были в 1947 и 1994 годах.

Если взглянуть на Курган сверху, то теперь он будто стоит на берегу моря. Подтоплены тысячи домов, и отрезан путь по главной транспортной артерии города — шоссе Тюнина. Колоссальную нагрузку испытывает единственная дамба высотой в 10,5 метра. Власти уже предупреждают горожан о возможной эвакуации из многоквартирных домов в случае прорыва дамбы. Подробности читайте в материале наших коллег из 45.RU.

Как готовились?

В Кургане всю зиму и первый месяц весны усиленно готовились к лесным пожарам, опасаясь повторения страшных событий прошлого года, но оказалось, что не дремлет и другая стихия — вода. Еще в середине марта специалисты Гидрометцентра России предупредили о максимальных уровнях весеннего половодья в регионе. 19 марта в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что вода в Тоболе поднимется до 7,5 метра с максимальной погрешностью в 1,7 метра. Готовились к паводку сначала в обычном режиме, но уже с 5 апреля (когда прорвало дамбу в Орске) перешли на авральный.



6 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана и области готовиться к худшему развитию ситуации с паводком. По его словам, в Кургане ждали уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года (в тот год было 1006 сантиметров). Сразу были озвучены территории, которые подтопит, — сотни частных домов, которые построены в пойме реки Тобол на правой стороне. Основная часть города с многоквартирными домами стоит на более высоком берегу, его и защищает дамба высотой 10,5 метра. 18 апреля уровень воды в Кургане превысил отметку в 977 сантиметров. И вода продолжает прибывать. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, который докладывал Владимиру Путину о ситуации 17 апреля, в ближайшие дни в Кургане ожидают максимальные уровни воды.

В срочном порядке с 8 апреля в городе с помощью грунта и мешков с песком нарастили дамбу протяженностью 17 километров до 11,5 метра. К круглосуточной работе по укреплению привлекли почти весь город. На помощь приехали сотни сотрудников МЧС из разных регионов России.



В укреплении дамбы принимали участие студенты, спасатели, учителя, спортсмены, пенсионеры, чиновники и депутаты Дамба растянулась на 17 километров 1 из 6 В укреплении дамбы принимали участие студенты, спасатели, учителя, спортсмены, пенсионеры, чиновники и депутаты Источник: Юлия Король / 45.RU

О подготовке к половодью постоянно докладывалось президенту, но в Кургане горожане не верили, что уровень воды дойдет до 10 метров. Последние два года воды в Тоболе было не выше 2 метров. Жителей просили заранее выехать с подтопляемых территорий, но не все прислушивались к призыву властей. Для таких скептических горожан в Кургане власти стали запускать с 15 апреля сирену «Внимание всем» протяженностью до 2 минут каждый день и каждые 2 часа. Воет она в городе до сих пор. И даже ночью.



Удар стихии

Первыми от наводнения пострадали Целинный и Звериноголовский округа. Несколько сёл были отрезаны водой от цивилизации. Но эти территории всегда первыми в регионе встречали высокий уровень воды, который к Кургану затем заметно снижался. И подтопление скорее для них дело привычное, к нему они готовятся каждую весну. Но чем ближе к Кургану подходила вода, тем ситуация становилась всё хуже.

Вода затопила сёла Менщиково и окружной центр Кетово, что рядом с Курганом. Их редко когда топило. Отдаленный микрорайон города Тополя тоже ушел под воду. Затопленными оказались не только частные дома — вода подобралась и к многоэтажкам.

Затопленный микрорайон Тополя 1 из 4 Затопленный микрорайон Тополя Источник: пресс-служба городской администрации

С начала этой недели вода добралась и до самого Кургана. 16 апреля при уровне в 737 сантиметров закрыли самое важное в городе шоссе имени Тюнина. Нижнюю его часть затопило. Теперь жители микрорайонов Увал, Керамзитный, Тополя, а также многочисленных домов, которые находятся в пригороде, вынуждены ездить в объезд через федеральную трассу. Дорога занимает до двух часов вместо привычных 5–7 минут по шоссе .

Шоссе имени Тюнина в первые часы после закрытия Дорога в объезд Затопленная улица Свободы 1 из 5 Шоссе имени Тюнина в первые часы после закрытия Источник: Юлия Король / 45.RU

Не обошла стороной вода и Челноково, Храпово, Глинки, Камчиху, Смолино. На этих территориях построены не только дачные дома, но и жилые. По угрозой затопления еще несколько микрорайонов города, находящихся уже за дамбой, которая может не выдержать силы воды.

— Жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, просьба быть готовыми в случае дальнейшего интенсивного роста воды к эвакуации. Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным. И самим быть готовыми выехать по первому требованию, — предупредил поздно вечером 17 апреля губернатор Вадим Шумков.

Вода рядом с многоэтажками Затопленные дома и дачи Город с высоты 1 из 3 Вода рядом с многоэтажками Источник: пресс-служба губернатора Курганской области

Борьба за дома

Под водой оказалось в Кургане СНТ «Тюльпан», которое жители пытались спасти от воды своими силами вместе со спасателями и многочисленными волонтерами. Люди неделю возводили здесь дамбу с помощью техники, а также мешков с песком. Но возведенную дамбу прорвало в ночь на 17 апреля.



Так выглядела дамба Источник: читатель 45.RU











После прорыва дамбы 1 из 4 После прорыва дамбы Источник: Юлия Король / 45.RU

СНТ «Тюльпан», ушедшее под воду, находится в низине за городской дамбой, которая защищает микрорайон Кулацкий с многоэтажками. Здесь дома построены рядом с рекой Тобол. Как огибает СНТ река, даже видно на карте. Но жители уже отстаивали свое СНТ от наводнения в 2016 году. Противостоять стихии решили и в этом: дамбу строили вокруг, и она должна была выдержать, уверена местная жительница Галина.



— Дамба была нормальной. Не верю, что мешки могло смыть водой. Столько людей строили дамбу, нам грунт привозили. Мы работали круглосуточно. В 2016 году ведь мы отстояли, если вода начинала протекать, мы мешками всё быстро закрывали. И в этом мы так же бы отстояли, если бы нам дали, — считает Галина, но в то же время признаёт, что воды в этом году гораздо больше, чем в 2016 году.

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Перед самым прорывом дамбы в СНТ приехали полиция, спасатели, представители администрации города, врио главы Кургана Анастасия Аргышева и заместитель губернатора Станислав Носков. Они призывали жителей покинуть территорию, аргументировав, что оставаться здесь опасно, и просили не следить ночью за дамбой.

— Сколько будет? Будет 9 — хорошо, будет 11 — плохо. Будет 10 — тоже нормально, выстоит дамба — вернем людей. Сейчас жизнями людей рисковать не стоит. Зачем брать грех на душу? Мы в такой темноте, если вода хлынет, мы никого не найдем. Спокойно уходим, в ПВР размещаемся, завтра смотрим. Днем собрались, что-то подделали, — убеждал их Носков накануне 16 апреля в комментарии ГТРК «Курган».



Станислав Носков уговаривает жителей Источник: ГТРК «Курган»

Чтобы люди согласились на эвакуацию, у них отключили свет и включили бесперебойно работающую сирену. Пенсионеров и детей жители СНТ вывезли заранее, а вот сами горожане до последнего не хотели уезжать. Пришлось уплывать позже, уже на лодках спасателей. Самодельную дамбу в итоге прорвало в двух местах.

— Начало снизу подмывать. Сначала на повороте промыло, успели трактор туда загнать и подсыпать. А пока сюда ехал, но ему было бы и не проехать, насыпь уже размыло. У меня здесь брат дежурил. Сам успел уехать потом, пока дом не затопило. Дом у них большой, благоустроенный. Постоянно живут, — признался корреспонденту родственник местного жителя, пришедший утром посмотреть на затопленное СНТ.

На ушедшее под воду садоводство на следующий день пришли посмотреть и другие пострадавшие. С высокой горы из глины, где все они стояли, — хороший обзор. В воде — дома, теплицы, гаражи и бани. К дамбе плывут на надувной лодке несколько мужчин. Они остались жить в доме, опасаясь мародеров. По образовавшемуся водоему старались передвигаться осторожно: спасатели повредили уже здесь три надувных лодки, пока эвакуировали людей. Многие железные заборы жителей вырвала вода — напороться на них очень легко. Спасателям пришлось пересесть на железную лодку. На ней при нас они эвакуировали из затопленного дома супругов Александра и Татьяну. Они не успели эвакуироваться ночью. Утра ждали на втором этаже. С собой — несколько пакетов с одеждой и на руках кот Барсик.

— Мы спали на втором этаже. Мы не ожидали, что порвет. В 2016 году мы отстояли, в 2004 году вода заходила, но было ее немного, не уезжали. И в этот раз надеялись, что не прорвет. Ночью было ничего не видно. Решили утра ждать. Утром позвонили и попросили нас эвакуировать, — рассказал Александр.



Спасатели эвакуировали Александра и Татьяну 1 из 2 Спасатели эвакуировали Александра и Татьяну Источник: Юлия Король / 45.RU

Одна из стоящих на дамбе женщин — Галина — обратилась к спасателям за помощью. Ночью, когда улицы начала затапливать вода, она не успела взять с собой огромную собаку породы алабай по кличке Мира. Ее Галина четыре года назад взяла на передержку, но хозяина так найти и не удалось. Собаку пришлось оставить себе. Всего у женщины живет два пса, ночью забрать успела только одного. Причаливали спасатели с Галиной и собакой уже немного к другому берегу. Миру спасли.

Спасенная собака Мира 1 из 3 Источник: Юлия Король / 45.RU

Пока спасатели спасали одну собаку, от дамбы не уходила другая, грустно смотрела на воду и ложилась прямо на насыпь на берегу. Оказалось, что пса зовут Тайсон. Ему всего один год. Он живет у многодетной семьи, которая эвакуировалась, но собаку оставили во дворе.

Тайсон постоянно рвался домой Источник: Юлия Король / 45.RU











— Мы с детьми эвакуировались на прошлой неделе к моему отцу, но муж постоянно приходил домой, помогал строить дамбу, кормил собаку. Вчера вечером он ее отвязал. Спаслась, сегодня мы ее заберем. Но она всё от меня убегает, рвется домой, — рассказала хозяйка Тайсона Анастасия.



Вместе с мужем и тремя детьми Анастасия живет постоянно в СНТ «Тюльпан». В прошлом году они купили здесь большой дом, который теперь затоплен водой.

Источник: Юлия Король / 45.RU

Спасают животных

Спасают животных из затопленных домов и дач не только сами хозяева со спасателями, но и волонтеры. На лодках, рискуя жизнью, они пробираются сквозь тонны кубометров воды за четвероногими друзьями даже ночью. Спасти, к сожалению, успевают не всех. Много собак тонет, не дождавшись помощи. В Кургане специальный чат. Через него стараются найти временный дом для собак и кошек. Но есть животные и покрупнее: молочной ферме в Глинках несколько дней жители помогали перегонять коров, спасая от наводнения.

Коров эвакуируют на безопасную площадку. Помогают горожане Источник: «Типичный Курган»

Жители микрорайона Осиновка, несмотря на то что вода стоит практически рядом с домами, не спешат покидать свое жилье из-за домашних животных.



— У меня козы. У соседей корова. Нам говорят, чтобы мы эвакуировались. А животных куда? С собой в ПВР брать? — возмущается жительница Кургана Елена.



Своих животных люди бросать в Осиновке не намерены и будут эвакуироваться только с ними в случае затопления.

Предварительный ущерб

По словам губернатора Вадима Шумкова, который докладывал о ситуации президенту накануне, подтопленными в области остаются более 600 жилых домов. Эвакуировано 14 300 человек, из них 1833 ребенка. Большинство разместились у родственников.



В области открыли 20 пунктов временного размещения, в них сейчас проживает 730 человек (316 — дети) Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Всего, по данным МЧС России, вода подтопила в регионе в 25 населенных пунктах 2090 жилых домов, 3380 дачных, 5 низководных мостов и 8 участков автодорог.



Почему топит?

В этом году в Курганской области была снежная зима. При этом влаги в снеге скопилось в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Резкое таяние снега в начале апреля усугубило ситуацию, но больше хлопот доставили сбросы из Казахстана. О них население предупредил глава региона еще 5 апреля, когда республика уведомила местные власти об увеличении сброса воды с водохранилищ до 1500 кубов в секунду — это в 20 раз более запланированного уровня. В то же время в Курганской области лед на реках к тому моменту не растаял.

— Большой снегозапас, зима была снежная, снег шел равномерно. Оттепелей или зимних дождей не было почти, которые могли что-то смыть заранее. Весной быстро потеплело. Третий фактор — рельеф, подходящий для того, чтобы ускоренным темпом поля освобождались от снега. Ландшафт тоже подходящий: мало лесов. А лес очень мощно влияет на влагооборот, особенно хвойный лес, который замедляет процессы водообмена и выравнивает их. В лесных зонах не бывает таких острых пиков воды вверх и вниз. Лес сглаживает гидрологические процессы.



Еще именно на Курганскую область повлияли сбросы воды из водохранилищ Казахстана. Они [водохранилища] со своим половодьем совершенно не справились, ничего не перехватили. Были быстро заполнены до критического уровня, и вода пошла через плотины. Но винить их в этом нельзя, это природа. Если бы не было этих водохранилищ, у вас была бы такая же ситуация, — поделился мнением научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

Уберечься от половодья, по его словам, можно было несколькими способами.



— Защитные дамбы надо строить, грамотно их проектировать, использовать хорошие стройматериалы и следить за ними. В Орске явно не уследили за состоянием дамбы, несмотря на то что Ростехнадзор предупреждал, протоколы составлял, никто на это должного внимания не обратил и дамба разрушилась, хотя не должна была. Ее в двух местах прорвало. Они рассказывали, что ее грызуны проели. Бред! — отметил Виктор Данилов-Данильян.

Половодье в Кургане уже вошло в историю Источник: Городские порталы

Председатель правления российского союза гидрогеологов «Росгидрогео» Юрий Богомолов считает, что проблемы с половодьем кроются в том, что в стране нет единой водохозяйственной структуры.



— Коренная причина проблемы с водными ресурсами, их управлением и безопасностью — отсутствие единой водохозяйственной структуры в РФ. У нас были институты, лаборатории, министерство, их все ликвидировали, поэтому нет стержня, единого управления в области безопасности водных ресурсов. Эти события периодически повторяются, сопровождаются колоссальными тратами государства и иногда человеческими жертвами, — отмечает собеседник 45.RU.



По его оценке, гидрометеорологические станции в РФ работают нормально, но они не связаны со спутниковой системой контроля погоды, поэтому долговременного прогноза предоставить не могут.



— Еще одна проблема: дамбы находятся в плачевном состоянии, потому что их никто не укрепляет в период без паводка. Также есть проблема взаимосвязи поверхностных и подземных вод, которую никто не изучает. В свое время академия наук ставила эту проблему, чтобы можно было рассматривать все процессы: затопление, подтопление — как единый структурный элемент — поверхностная и подземная вода. В нашем Министерстве природных ресурсов есть Федеральное агентство по недропользованию, оно изучает подземные воды. Другое, Федеральное агентство водных ресурсов, изучает поверхностные воды. Это нонсенс, такого разделения не должно быть! — резюмировал Богомолов.

