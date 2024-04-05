На Урале главврач в третий раз отправился на СВО, чтобы не сесть в тюрьму. Коллектив медиков в шоке

Медики уверены, что на главного врача хотят повесить ответственность за оборудование, которое покупал не он Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Главный врач уральской больницы Андрей Пшеничников в третий раз отправился на СВО. Его подчиненные забили тревогу, опасаясь, что по возвращении их руководителю придется разбираться с последствиями прокурорской проверки: в реабилитационном центре выявили нарушения в сфере закупок. Что неудивительно, ведь один из предыдущих главврачей успел стать настоящим коллекционером уголовных дел о хищении и растрате бюджетных средств.

Эта история произошла в Областной специализированной больнице медицинской реабилитации «Маян» в Талице Свердловской области. E1.RU рассказывает подробности.

Коллекционер уголовки

С 1986 по 2018 год «Маяном» руководил Игорь Владимирович Сурчин. По версии прокуратуры, с января 2016 года по май 2018-го главврач украл из медучреждения дизель на 30 тысяч рублей через топливную карту больницы, пользовался им для личных поездок в Москву, перевозки личных вещей даже после увольнения — вплоть до того момента, когда карту заблокировали. Но это было только начало. В 2019 году следователи выяснили, что Сурчин растратил больше 13 миллионов, заключая фиктивные договоры с фирмами-однодневками. Фактически эти компании не оказывали больнице никаких услуг, но при этом получили деньги.

Еще 10 миллионов рублей ушло на оплату счетов, выставленных больнице индивидуальными предпринимателями за услуги, которые по факту не выполнялись. Деньги впоследствии ИП переводили обратно на личный счет главврача.

В июне 2022 года прокуратура также выяснила, что Игорь Сурчин за несколько дней до того, как суд арестовал его имущество, подарил свой дом и участок родственнице. Ведомство обратилось в суд, и договор дарения отменили.

Согласно картотеке Талицкого районного суда, на бывшего главврача было заведено сразу несколько уголовных дел в 2018 году. Среди статей:



«Присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 3, ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Общий ущерб от незаконных действий руководителя больницы составил 23 миллиона рублей. И вы никогда не поверите, чем закончилось расследование. По данным картотеки Талицкого суда, в мае 2021 года производство по уголовным делам было приостановлено, так как... обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно.



«Разгребай теперь это наследство!»

После Игоря Сурчина главным врачом в «Маяне» стал Игорь Лишний, а в январе 2023 года его заменил Андрей Пшеничников. На его долю выпало разгребать последствия уголовных дел и того бардака, что произошел в медицинском учреждении за эти годы.

Как рассказала E1.RU одна из сотрудниц «Маяна», после всех расследований часть объектов на территории больницы была выведена из эксплуатации, так как учреждению требовался капитальный ремонт (деньги на который пошли в карман бывшему главврачу). Например, из-за растраты средств так и не починили бассейн для реабилитации пациентов, на который когда-то было выделено больше 25 миллионов.

Для реабилитационного центра в 2022 году закупили дорогое оборудование, например несколько систем подъема и перемещения пациентов (данные об этом есть на «Госзакупках»). Именно в 2022-м дали старт федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»: специализированным центрам поставили много нового оборудования. По данным свердловского Минздрава, общая сумма составила четыре миллиона рублей. А в 2023 году больница получила из федерального бюджета больше 110 миллионов: на них закупили 245 единиц медтехники.

По словам действующих сотрудников «Маяна», большая часть оборудования всё еще лежит на складе — никто им не пользуется.

— Предыдущее руководство закупало дорогое оборудование для реабилитации инвалидов за счет бюджетных средств. В результате свердловский Минздрав провел проверку и нашел нарушения, вот только само оборудование до сих пор стоит на складе. По документам, оно даже не введено в эксплуатацию. Нашему главврачу Андрею Пшеничникову было дано указание ввести в эксплуатацию оборудование в бассейне, который не могут достроить уже 15 лет. Андрей Федорович начал возмущаться, написал в министерство.

Он отказался вводить в эксплуатацию оборудование и попал под увольнение. Чтобы не потерять карьеру, ему пришлось уйти на спецоперацию. сотрудник больницы «Маян»

Я предполагаю, что хищения одного из прошлых руководителей хотели повесить на нашего врача и у него встал выбор: либо в тюрьму, либо увольняться. Он сделал очень красивый шаг, ушел на спецоперацию, — добавил медик.



На СВО Андрей Федорович уже был в 2022 году, тогда он отправился в Мариуполь в составе волонтерской бригады. Он вернулся и в 2023 году снова отправился на помощь бойцам — на этот раз в город Кременная в Луганской Народной Республике. Теперь же Пшеничников в третий раз поехал на спецоперацию и подписал контракт на год.



«Верните нам главврача!»

Сотрудники больницы хотят отстоять честь врача, чтобы по возвращении он спокойно мог продолжать работать в больнице.

— Мы как трудовой коллектив неоднократно обращались в Министерство здравоохранения в поддержку главного врача Пшеничникова А. Ф., но не получили ни одного ответа. Нам непонятно, почему игнорируются все наши обращения и безнаказанно действуют все, кто был у руля до назначения Андрея Федоровича. Сейчас, как нам стало известно, идет поиск нового главврача, — рассказал сотрудник реабилитационного центра.

По его словам, в «Маяне» идет прокурорская проверка, результатов которой еще нет. Медики написали обращение в свердловский Минздрав. Там им ответили, что с января 2022 года по 31 марта 2023-го проводили внеплановую проверку больницы, в ходе которой выявили нарушения требований федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

— На основании приказа от 5 июня 2023 года материалы проверки, содержащие признаки административных правонарушений в ГАУЗ СО ОСБМР «Маян», направлены в управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области для рассмотрения и установления виновных должностных лиц, — ответили врачам в Минздраве (документ есть в распоряжении редакции E1.RU).

Редакция E1.RU связалась с Андреем Пшеничниковым, он попросил обратиться за комментариями в Министерство здравоохранения Свердловской области. Редакция отправила официальный запрос. Как только придет ответ, опубликуем его.

Мы следим за развитием событий.

С трудностями медицина сталкивается довольно часто. Врачи реабилитационного центра «Озеро Чусовское» рассказывали, что сотрудники массово уволились, а сильнейший когда-то центр развалили. На аналогичные ситуации жаловались и в закрытом городе Новоуральске, где находится ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства».