Генштаб РФ: срочников весеннего призыва не будут направлять на СВО

Весенний призыв начнется в 2024 году 1 апреля Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» заявил, что призывников, которые отправятся в армию этой весной, в зону СВО отправлять не будут.

— Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — заверил Бурдинский.



Наши коллеги из «Фонтанки» обратили внимание, что неотправка в зону СВО не гарантирует призывникам того, что они будут находиться вдали от обстрелов и штурмовых групп ВСУ — приграничные Белгородская, Брянская, Курская области зоной СВО не считаются, а значит, там призывники служить могут.

Весенний призыв в этом году начнется с 1 апреля. Исключение составляют только некоторые районы Крайнего Севера, где из-за климата на службу призывают с 1 ноября по 31 декабря.

Генерал-полковник рассказал, что начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля 2024 года, а начиная с 16 апреля начнет работать прямая линия, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.