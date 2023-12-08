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Выборы президента 2024Подробности

Выборы президента России впервые растянут на несколько дней

ЦИК утвердил расписание

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Ближайшие выборы президента состоятся в марте 2024 году

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Российский Центризбирком принял решение проводить выборы президента страны в 2024 году несколько дней. Как сообщает ЦИК, выборы продлятся с 15 по 17 марта.

— Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, — отметила глава ЦИК Элла Памфилова во время заседания. — Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ. Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМ, удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян.

По мнению Эллы Памфиловой, трехдневное голосование позволит «не затягивать время и облегчить работу в регионах». Также глава ЦИК добавила, что самовыдвиженцы должны подать документы в Центризбирком до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании назначил дату проведения президентских выборов17 марта 2024 года.

Как объяснил сенатор Андрей Клишас, дата голосования выбрана в соответствии с требованиями закона о выборах президента. Он устанавливает, что днем голосования должно быть второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах, но если этот день выпадает на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы переносятся на следующее воскресенье.

— Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день — 8 Марта. Поэтому предстоящие выборы президента должны быть назначены на 17 марта 2024 года, — объяснил сенатор.

В ноябре Владимир Путин подписал поправки в закон о выборах президента РФ. Изменения касаются съемок на избирательных участках, стоимости агитационных материалов и ряда других положений. Помимо прочего, подписанный президентом документ скорректировал правила проведения выборов президента во время военного положения.

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