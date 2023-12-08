Выборы президента России впервые растянут на несколько дней

— Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта , но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день — 8 Марта . Поэтому предстоящие выборы президента должны быть назначены на 17 марта 2024 года , — объяснил сенатор.

