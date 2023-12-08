Выборы президента России впервые растянут на несколько дней

Российский Центризбирком принял решение проводить выборы президента страны в
— Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, — отметила глава ЦИК Элла Памфилова во время заседания. — Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ. Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМ, удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян.
По мнению Эллы Памфиловой, трехдневное голосование позволит «не затягивать время и облегчить работу в регионах». Также глава ЦИК добавила, что самовыдвиженцы должны подать документы в Центризбирком до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января.
Накануне Совет Федерации на пленарном заседании назначил дату проведения президентских выборов —
Как объяснил сенатор Андрей Клишас, дата голосования выбрана в соответствии с требованиями закона о выборах президента. Он устанавливает, что днем голосования должно быть второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах, но если этот день выпадает на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы переносятся на следующее воскресенье.
— Предыдущие выборы состоялись в марте. Второе воскресенье в
В ноябре Владимир Путин подписал поправки в закон о выборах президента РФ. Изменения касаются съемок на избирательных участках, стоимости агитационных материалов и ряда других положений. Помимо прочего, подписанный президентом документ скорректировал правила проведения выборов президента во время военного положения.