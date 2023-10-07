«Ожидали, что воткнут мордами в пол и увезут в СИЗО». Как уехавшие от мобилизации построили жизнь вне России — три истории

Осенью прошлого года некоторые россияне поменяли свои планы и уехали из страны. Огромные очереди из автомобилей и автобусов, в частности, выстроились на границе с Казахстаном. Многие прочили уезжающим тяжелую жизнь вдали от родины и безденежье. Кто-то через несколько месяцев вернулся в Россию, но есть и те, кто возвращаться не планирует. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с сибиряками и жителем Якутии — все они осенью перебрались в Казахстан без далеко идущих планов, но сумели обзавестись здесь работой, жильем и даже перевезти семью. Как им это удалось — в материале.
Бывший госслужащий Михаил, живет в Астане
31-летний Михаил из Томска последние несколько лет строил карьеру в госсекторе. Он рассказывает, что работал на государственной гражданской службе и не имел отношения к силовым структурам. Михаилу проще, он уроженец Казахстана:
— Я родился в Казахстане, 17 лет жил в Астане, а потом уехал в Томск. Дело в том, что ментально я себя ощущаю россиянином. Я большой патриот своей страны, я платил честно налоги, участвовал в выборах, я даже в армию пошел по идейным соображениям, но сейчас со многим не согласен.
По его словам, ходить на службу становилось все тяжелее, и хоть в его отделе тему политики и спецоперации не поднимали, висело напряжение. Своих коллег он называет аполитичными и гибкими, сам же он себя к этому числу не относит.
— В один замечательный осенний день прочитал в одном телеграм-канале, а затем через минут 15 по радио объявили о частичной мобилизации. Я был морально готов к этому. Далее ближе к вечеру меня предупредили в кадрах, что я прямо кандидат номер один по всем статьям и меня завтра будут огорчать. На ходу списался с женой, обрадовал ее, попросил собрать вещи и документы. Такой возможный сценарий мы тоже обсуждали, — объясняет он.
К границе Казахстана Михаил отправился с четырьмя друзьями на автомобиле — все они, как и он, уезжали от мобилизации. Спустя год в Россию из той компании вернулся лишь один, но он не живет по месту регистрации и путешествует по городам России.
Перед тем, как пересечь границу Казахстана, Михаил связался с родственниками, чтобы те встретили их:
— Только по пути начало доходить, что происходит. Перед границей, на всякий случай, удалили фото, видео, почистили чаты. Информация с границ приходила разная, далее мы ожидали несколько вариантов: либо нас пропустят, либо нас развернут, либо нас воткнут мордами в пол и отвезут в СИЗО. На пропускном пункте на тот момент было не очень много людей, было лишь несколько парней, которые прямо из такси шли пешком. Один таможенник нам сообщил, что вообще-то мобилизация в стране, на что мы ответили, что слышали что-то такое по радио, но там говорили про людей с боевым опытом, а среди нас таких нет. В итоге границу прошли без проблем рано утром.
Далее, как рассказывает он, вместе с друзьями они около недели «шатались» по городу, искали жилье и работу. Михаил первое время жил у родственников, выучился на смежную специальность и устроился в Астане. Жена переехала к нему через несколько месяцев. Друзья продолжают удаленно работать на компании в России.
— Родители не осуждали, но некоторые из родственников и друзей называли нас предателями. Связи пришлось оборвать по причине разных позиций. В целом мы нормально адаптировались. Конечно, Астана изменилась за это время. По Томску скучаю в силу привычек и по людям, которые остались там. Обидно потерять карьеру, ну и так лишился некоторых вещей по мелочи, — рассуждает он.
По его признанию, коммунальные услуги выходили в Томске дороже, но продуктовая корзина в Астане выходит дешевле. Хотя он не исключает, что цены скоро вырастут — ходят разговоры о повышении НДС. В Астану он перебрался с небольшими сбережениями, к тому же, помогли родственники из Казахстана.
Коммерсант из Якутии, переехал в Алматы
40-летний Аман (имя изменено по его просьбе) до недавнего времени жил в Якутске, но в сентябре прошлого года уехал в Казахстан. Он говорит, что на решение повлиял его брат — это он первым задумался о переезде, вместе с ним пересекать границу решил и Аман. Жена решение поддержала, и сама настаивала на том, чтобы муж поскорее покупал билеты.
Прямых рейсов до Казахстана из Якутска нет, поэтому Аман с братом выбрали поезд. Но вначале он долетел до Красноярска, затем был авиарейс до Новосибирска, а уже из Новосибирска он сел на поезд до Петропавловска. У Амана на тот момент в Якутске был небольшой бизнес, который ему пришлось закрыть.
— Поехал с маленьким рюкзаком, с минимальным набором вещей. Ноутбук, пара футболок, трусы, носки и документы. Плана у меня никакого не было, я только понимал, что мне нужно в Алматы — несколько крупных компаний из Якутска релоцировались туда, и я думал, что попробую устроиться туда, — рассказывает Аман.
Границу удалось пересечь без особых проблем, хотя, как говорит он, поезда были наполнены россиянами. В Петропавловске он с еще парой человек сняли кое-как жилье, сделали ИИН (аналог ИНН, необходим для получения банковской карты — Прим.ред.), а затем он улетел в Алматы. Именно в этом городе Аман в полной мере понял, как много россиян переехало в Казахстан — свободного жилья не было, даже номер в гостинице было тяжело снять:
— Всё-всё-всё забито было. Я долго сидел в аэропорту, звонил, искал, но ничего. Возникла странная идея: я подошел к таксисту, ну к бомбиле, как их называют, и сказал: «Найди мне квартиру, хоть какую-нибудь». Мы поехали с ним. Я понимал, что я много отдам денег за это, ну а что делать? Где-то на окраине он нашел мне гостиницу, я отдал ему тысяч 20 тенге (на тот момент это порядка 2,8 тысяч рублей — Прим.ред.) за проезд, консультацию и поиск.
Через несколько дней он приступил к поиску более-менее постоянного жилья совместно с другом, приехавшим, как и он, в Алматы. Искать было сложно, пару раз Аман сталкивался с ситуацией, когда, договорившись с владельцем на просмотр, он приходил по адресу и встречал очередь из таких же как он релокантов.
Квартиру удалось снять через несколько дней, а еще через пару недель Аману предложили работу программистом. Он признается, что работу специально не искал, больше «прокрастинировал», но резюме собрало отклики от работодателей, одному из них Аман ответил и получил должность в местной крупной компании.
Ближе к зиме Аман снял новое отдельное жилье и перевез жену с ребенком. Жена устроилась в грумминг-салон, а сына удалось пристроить вначале в платную, а затем и в государственную школу. Жена Амана в отличие от него время от времени ездит в Россию, этим летом, например, перевезла собаку в Алматы. Родители и друзья также навещают семью.
— В глубине души я давно хотел куда-то переехать, но не думал, что это будет Казахстан. А так, Казахстан очень понравился, Алматы, в частности. И погодой, и всем-всем-всем. Момент тоски по Родине тоже есть, но это скорее я скучаю по своим традиционным занятиям — по охоте, по рыбалке, я же все-таки якут. В мечтах, когда все устаканится, я буду ездить в Якутию, график позволяет. А так, не знаешь, что в России дальше произойдет, поэтому мы наблюдаем со стороны. Но иллюзий у меня нет, если вдруг на меня заведут уголовное дело, то, наверное, в Казахстане просто так жить и работать с ним не получится, — предполагает он.
Недавно Аману получилось сняться с воинского учета по причине того, что он находится за границей. Процедуру проводил его представитель по доверенности:
— Есть друзья, с которыми я раньше хорошо общался, а сейчас перестал из-за разных взглядов. Может быть, они и говорят про меня, что я предатель, сам я свой отъезд предательством не считаю. У меня не было проблем с тем, чтобы тут адаптироваться. Люди, когда меня видят, пытаются на казахском общаться, я им не могу ответить, некоторые обижаются, думают, что я казах, который забыл родной язык. А узнав, что я якут, наоборот, радуются и говорят: «О-о-о, северный брат!». В этом плане мне здесь хорошо, всё позитивно, никакого плохого отношения.
В планах у Амана с женой, по его словам, получить ВНЖ.
Дизайнер из Кемерово, переехал в Шимкент
Валерию (имя изменено по его просьбе) 27 лет, он родился в Кемерове, учился в Новосибирске, а последние пять лет жил в Москве. По профессии он дизайнер интерфейсов.
Еще до объявления частичной мобилизации Валерий планировал уехать из России в Турцию и рассчитывал в самое ближайшее время покупать билеты в Стамбул, хотя особого желания, по его словам, уезжать не было. В итоге ему пришлось выбирать билеты из тех направлений, которые остались. Наиболее приемлемым вариантом оказался Шымкент — на билет в один конец он потратил 35 тысяч рублей.
— Смотрел Тбилиси, Стамбул, но ничего уже не было. Когда вылетал из Москвы, думал, что меня не пропустят, но меня спросили лишь про мою ВУС, я ответил, что не служил. В Шымкенте всё оказалось тихо и спокойно, хотя пугали, что это криминальный город. Много частных домов, но люди гостеприимные — всё рассказали, всё объяснили, — объясняет он. — Недели две, наверное, жил в отеле, искал жилье. Звонков 15 где-то сделал, прежде чем нашел.
Первые несколько месяцев Валерий работал удаленно на российскую компанию, даже не сказал начальству, что уезжает. Параллельно с этим искал работу в Казахстане, предложение поступило из Алматы, его готовы были взять в штат международной IT-компании. Одним днем Валерий уволился с прежнего места работы и переехал в Алматы.
— Честно сказать, я никогда не стремился в Казахстан, я понимал, что это не то. Если и планировал уезжать, то куда-то в европейскую страну. Меня никто не осуждал за мой отъезд, даже родители поддержали, плюс основная часть родственников. А что касается адаптации, то стало полегче после зимы. Зимой тут, конечно, мрак. Здания серые, некрасивые, холодно, как-то даже холоднее, чем в Сибири. Всё новое, на работе всё новое, плюс квартиру опять же в Алматы снимал экстренно, а она снова оказалась дорогой… Но весной, летом и осенью в Алматы поприятнее. Можно сказать, что я тут ассимилировался, — рассказывает Валерий.
О возвращении Валерий не думает. С друзьями общается по видеосвязи, недавно приезжали родители.
Он говорит, что сервис в Казахстане оказался ниже, чем в России. Например, у него были сложности с получением медпомощи: зимой он сломал копчик, но установили врачи это лишь спустя несколько МРТ. В ближайшее время ему потребуется удалять зуб мудрости, и он опасается, что снова может попасть к не очень профессиональному доктору.
— Хочется себя обманывать, что ты уехал на какой-то короткий срок, что все закончится, и ты вернешься. В этом главная сложность. Пока я работаю тут, в идеале — не знаю, получится ли — переехать в другую страну. Туда, где будет лучшее соотношение между зарплатой и качеством жизни. Тут пока с текущим курсом я зарабатываю больше, чем в Москве, но жилье я снимаю, а в Москве не снимал. То есть по тратам уходит больше. Жизнь в целом тут дороже и как будто не стоит того, — признается Валерий.
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