«Ожидали, что воткнут мордами в пол и увезут в СИЗО». Как уехавшие от мобилизации построили жизнь вне России — три истории

— В глубине души я давно хотел куда-то переехать, но не думал, что это будет Казахстан. А так, Казахстан очень понравился, Алматы, в частности. И погодой, и всем-всем-всем. Момент тоски по Родине тоже есть, но это скорее я скучаю по своим традиционным занятиям — по охоте, по рыбалке, я же все-таки якут. В мечтах, когда все устаканится, я буду ездить в Якутию, график позволяет. А так, не знаешь, что в России дальше произойдет, поэтому мы наблюдаем со стороны. Но иллюзий у меня нет, если вдруг на меня заведут уголовное дело, то, наверное, в Казахстане просто так жить и работать с ним не получится, — предполагает он.



Недавно Аману получилось сняться с воинского учета по причине того, что он находится за границей. Процедуру проводил его представитель по доверенности:



— Есть друзья, с которыми я раньше хорошо общался, а сейчас перестал из-за разных взглядов. Может быть, они и говорят про меня, что я предатель, сам я свой отъезд предательством не считаю. У меня не было проблем с тем, чтобы тут адаптироваться. Люди, когда меня видят, пытаются на казахском общаться, я им не могу ответить, некоторые обижаются, думают, что я казах, который забыл родной язык. А узнав, что я якут, наоборот, радуются и говорят: «О-о-о, северный брат!». В этом плане мне здесь хорошо, всё позитивно, никакого плохого отношения.

