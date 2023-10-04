Пассажирка купила на себя и свою собаку авиабилеты за 110 тысяч рублей, но в последний момент ее высадили из самолета

Как рассказала нашим коллегам из 59.RU сама Юлия, у нее подрастает щенок породы кане-корсо по кличке Прада. 23 сентября она со своим питомцем должна была вылететь на Кипр на выставку собак.



Билеты на стыковочные рейсы обошлись девушке на общую сумму в 110 тысяч рублей.



— На билеты из Перми до Израиля, где планировалась пересадка, я потратила 72 тысячи рублей, — рассказала собеседница. — Авиакомпания «Азимут» разрешила мне провоз собаки, не было никаких замечаний. Даже согласовали вес Прады — она весит 35 килограммов (в распоряжении редакции есть копии приобретенных билетов на девушку и собаку. — Прим. ред.). Перед полетом я заранее собрала необходимые документы. На работе специально брала отгул, чтобы взять справки из ветклиники и ветнадзора. Также на регистрации в аэропорту собаку подтвердили.

