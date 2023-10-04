Пассажирка купила на себя и свою собаку авиабилеты за 110 тысяч рублей, но в последний момент ее высадили из самолета

23 сентября Юлия должна была лететь из Перми до Кипра с пересадкой. Билеты на стыковочные рейсы обошлись девушке в 110 тысяч рублей. Перед поездкой собрала все необходимые справки от ветинспекции для перевозки своей собаки. Но уже в самолете Юлии сказали, что ее кане-корсо не полетит, потому что багажное отделение не отапливается. Пермячка намерена обращаться в суд из-за пропавших билетов, которые ей продали, зная, что багажный отсек не отапливается.
Как рассказала нашим коллегам из 59.RU сама Юлия, у нее подрастает щенок породы кане-корсо по кличке Прада. 23 сентября она со своим питомцем должна была вылететь на Кипр на выставку собак.
Билеты на стыковочные рейсы обошлись девушке на общую сумму в 110 тысяч рублей.
— На билеты из Перми до Израиля, где планировалась пересадка, я потратила 72 тысячи рублей, — рассказала собеседница. — Авиакомпания «Азимут» разрешила мне провоз собаки, не было никаких замечаний. Даже согласовали вес Прады — она весит 35 килограммов (в распоряжении редакции есть копии приобретенных билетов на девушку и собаку. — Прим. ред.). Перед полетом я заранее собрала необходимые документы. На работе специально брала отгул, чтобы взять справки из ветклиники и ветнадзора. Также на регистрации в аэропорту собаку подтвердили.
Собеседница рассказала, что, когда она уже находилась в салоне самолета, капитан отказался везти собаку.
— Стюардесса вдруг вспомнила, что багажник в самолете не отапливается уже давно. Капитан мне отказал, хотя наземные службы просили его взять собаку, ведь самолет был полупустой и в авиакомпании доступна услуга провоза собаки-поводыря, — отметила пермячка. — Я купила у них билеты за 72 тысячи, и меня просто выпроводили из самолета, как будто так и должно быть. Также стюардесса сказала, что в авиакомпании отсутствует отдел планирования полетов, и какой самолет с какими неисправностями поставят на рейс для авиакомпании — это большой сюрприз.
Юлия рассказала, что у нее пропали невозвратные билеты на четыре стыковочных рейса, за которые авиакомпания «Азимут» отказалась возвращать 110 тысяч рублей.
— Мне сказали, что компания вернет только 72 тысячи рублей, — отметила собеседница. — Остальные деньги за стыковочные рейсы она не будет возмещать.
В ответе компании «Азимут» говорится, что в случае неисправности в системе вентиляции и обогрева багажного отсека компания «оставляет за собой право отказать в перевозке животного в качестве зарегистрированного багажа».
— Вам доступен вынужденный возврат билета, оформленного на «Азимут», — сообщается в ответе. — По возврату билетов других авиакомпаний просим обращаться по месту приобретения. Приносим извинения за вынужденные неудобства.
Женщина обратилась в другие авиакомпании, но их билеты — невозвратные, деньги ей вернуть отказались. Юлия отмечает, что билеты пропали из-за авиакомпании «Азимут», поэтому намерена обращаться в суд и выиграть это дело.
Вот что по поводу всей ситуации говорит Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей.
— Если перевозка срывается по вине перевозчика, то все расходы, в том числе косвенные, подлежат компенсации. Если пассажир не попал на важную встречу, утерян возможный заработок или карьерный рост — это всё должно подлежать компенсации по условиям Гражданского кодекса. Если компенсация не будет в добровольном порядке возмещена, то компания может быть привлечена надзорными ведомствами, скорее всего, в виде штрафа. Кроме того, она (пассажирка) может потребовать в судебном порядке все необходимые компенсации, в том числе морального вреда: с какой стати она вообще должна обращаться в суд за этим? Компании-перевозчику будет проще компенсировать, чем попадать на штрафы и дополнительные издержки, которые усугубят ее положение. Для дальнейшей судебной защиты выгодно обращаться сначала в надзорные органы, чтобы на основании их актов лучше доказать в суде, что на самом деле допущено правонарушение.
Мы обязательно будем следить за этой ситуацией.