Путин повысил предельный возраст срочников

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста. Теперь призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Верхний предел повысят одномоментно с 1 января 2024 года сразу с 27 до 30 лет, никаких переходных периодов не будет. А вот нижний предел призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет. Раньше его предлагали поднять до 21 года, но глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Также Картаполов отметил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.
Также президент подписал закон о запрете на выезд за границу с момента вручения гражданину повестки. Раньше ее должны были отдать лично в руки, теперь правила выглядят так:
- выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток;
- в день размещения повестки в реестре уведомление появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг;
- запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения;
- в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении гражданина будут применены временные ограничительные меры;
- запрет на выезд из России применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат.
То есть, если раньше призывник мог выехать за рубеж в течение семи дней с даты размещения повестки в реестре, то новый закон исключил эту возможность.
Ранее мы рассказывали и о других изменениях в закон о военной службе — о том, что повестки будут вручать по-новому, и о повышении предельного возраста пребывания в запасе.