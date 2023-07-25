Повестку еще не получил, а выезд из страны уже закрыли: как изменились правила призыва

При этом во время мобилизации, в период военного положения или в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов такой контракт будет заключаться следующим образом:

на год — со срочниками и гражданами, не пребывающими в запасе;

на год и менее — с запасниками.

Прежде первый контракт о прохождении военной службы в звании солдата, матроса, сержанта, старшины заключался минимум на два года. Контракт на более короткий срок могли заключать со срочником, но не с запасником.



Еще одна важная поправка — регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам. Такие предприятия смогут получать стрелковое оружие для того, чтобы «обеспечить безопасность», и «для борьбы с диверсантами».