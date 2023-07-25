Повестку еще не получил, а выезд из страны уже закрыли: как изменились правила призыва

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к законопроекту о повышении призывного возраста, которые ранее внес Комитет по обороне. Документ в частности увеличивает максимальный призывной возраст и прописывает правила заключения контракта с ВС РФ во время мобилизации. Рассказываем, что изменится в службе в армии уже с 1 января 2024 года.
Одна из главных поправок касается верхнего предела призывного возраста срочной службы — его повысят до 30 лет одномоментно с 1 января 2024 года, никаких переходных периодов не будет. То есть его сразу повысят с 27 до 30 лет. А вот нижний предел призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет. Раньше его предлагали поднять до 21 года, но глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Также Картаполов отметил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не попадут под призыв в 2024 году.
Согласно поправкам, со срочниками и запасниками, поступившими на службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо участвующими в миротворческих или контртеррористических операциях, могут заключить контракт на год или меньше. В документе отмечается, что срочник может заключить такой контракт не ранее чем за месяц до истечения срока службы.
При этом во время мобилизации, в период военного положения или в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов такой контракт будет заключаться следующим образом:
- на год — со срочниками и гражданами, не пребывающими в запасе;
- на год и менее — с запасниками.
Прежде первый контракт о прохождении военной службы в звании солдата, матроса, сержанта, старшины заключался минимум на два года. Контракт на более короткий срок могли заключать со срочником, но не с запасником.
Еще одна важная поправка — регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам. Такие предприятия смогут получать стрелковое оружие для того, чтобы «обеспечить безопасность», и «для борьбы с диверсантами».
Также в третьем чтении был принят законопроект, согласно которому россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать за границу с того момента, когда эта повестка окажется в соответствующем реестре.
По действующим нормам выезд из РФ запрещается с того дня, когда повестка считается врученной по закону. Это правило работает с апреля, когда был принят закон об электронных повестках, запрещающий покидать страну получившим повестку россиянам. В нем указано, что ограничение действует со дня, когда повестка считается врученной, до момента явки в военкомат или отмены ограничения судом или вышестоящей призывной комиссией. Если же повестку не смогли вручить лично в руки или по почте, она размещается в едином реестре и считается врученной в течение 7 дней от этого момента. Таким образом, сейчас призывник может выехать за рубеж в течение семи дней с даты размещения повестки в реестре, а новый законопроект исключает такую возможность.
Адвокат Калой Альхигов в своем телеграм-канале отметил, что эти поправки распространяются не только на призванных на срочную службу, но и во время мобилизации:
— Призыв бывает по срочной службе и по мобилизации. В законопроекте нет разделения этого «призыва». Поэтому делаем вывод, что это относится к любому призыву: по срочной службе или по мобилизации.
Проект закона о повышении призывного возраста внесли в Госдуму 13 марта. Одним из его авторов стал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, соавторами выступили его заместители Андрей Красов и Юрий Швыткин, все трое — представители партии «Единая Россия».
Документ предполагал поэтапное повышение призывного возраста:
- с 1 января по 31 декабря 2024 года планировали призывать граждан от 19 до 30 лет;
- с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет;
- после 1 января 2026 года — с 21 до 30 лет.
Но в итоге Госдума отклонила поправку, предусматривающую переходный период для повышения призывного возраста.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года после того, как будет одобрен в Совфеде и подписан президентом. Полученные ранее отсрочки будут действовать до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.
Идею поднять призывной возраст ранее озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу: в декабре 2022 года он выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. По действующим законам призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.