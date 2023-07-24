Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»: новости СВО за 23 июля



— ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS, — сообщил пресс-секретарь временно исполняющего должность главы Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко ТАСС.