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Спецоперация на Украине

Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»: новости СВО за 23 июля

Главные события уходящего дня — в коротком дайджесте

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Лукашенко обеспокоен настроем вагнеровцев

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 июля.

Встреча Путина и Лукашенко

Главы России и Белоруссии провели переговоры. Встреча состоялась в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось».

— Контрнаступления нет, — сказал Александр Лукашенко.

— Оно есть, но оно провалилось, — уточнил Путин.

Также Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы».

— Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

В Киеве заявили об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Ночью 23 июля крупнейший православный храм Одессы был разрушен. Украина завила, что это произошло в результате российской бомбардировки. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Там заявили, что наиболее вероятная причина случившегося — падение ракеты ВСУ из-за действий ПВО.

В Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра города Алешки

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— ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS, — сообщил пресс-секретарь временно исполняющего должность главы Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко ТАСС.

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