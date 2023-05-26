«Как бабахнуло! И желтая вспышка...» Подробности взрыва двух беспилотников в Краснодаре — пострадали дома и машины

Ранним утром 26 мая в центре Краснодара в нескольких километрах от военного аэродрома взорвались два беспилотника.



— Такой грохот был, взрыв. Подскочила — и сюда, я даже не поняла, что вначале случилось, — рассказала местная жительница нашим коллегам из 93.RU, которые весь день работали на месте ЧП.

