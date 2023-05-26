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«Как бабахнуло! И желтая вспышка...» Подробности взрыва двух беспилотников в Краснодаре — пострадали дома и машины

Публикуем кадры с места происшествия и рассказы очевидцев

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Посмотрите, что происходило на месте происшествия

Видео: Сеть городских порталов

Ранним утром 26 мая в центре Краснодара в нескольких километрах от военного аэродрома взорвались два беспилотника.

— Такой грохот был, взрыв. Подскочила — и сюда, я даже не поняла, что вначале случилось, — рассказала местная жительница нашим коллегам из 93.RU, которые весь день работали на месте ЧП.

Были повреждены здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов и соседние дома. Ударной волной выбило окна в многоквартирном доме и двухэтажке, а в частном доме и гараже разрушились крыши. Как минимум пострадала также одна иномарка во дворе.

Кадры с места ЧП, рассказы очевидцев и всё, что известно об атаке БПЛА на Краснодар, смотрите в коротком видео чуть выше.

Два взрыва, по данным 93.RU, прогремели с небольшим интервалом. Очевидцы засняли один из беспилотников на видео, а на камеры видеонаблюдения попал момент взрыва.

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