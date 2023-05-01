Только для стройных: страны, в которых не рады людям с лишним весом (кое-где даже принудительно измеряют талию)

Новая Зеландия

Уроженка Южной Африки Монделее Безайденхаут переехала в Новую Зеландию к своему мужу. Спустя четыре года она подала заявление на получение вида на жительство, однако оно было отклонено. Причина — «слишком высокий» индекс массы тела женщины. Новозеландские чиновники решили, что этот фактор может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения страны. Перед женщиной поставили цель: либо уехать обратно в ЮАР, либо похудеть на 30 килограммов.

Интересно, что хотя официального запрета на получение резидентства полными людьми в Новой Зеландии нет, местные врачи довольно активно проталкивают идею о том, что не следует давать вид на жительство таким соискателям, а также заядлым курильщикам. Официальные люди объясняют это тем, что у людей, чей вес значительно превышает норму, потенциально высокий риск возникновения проблем со здоровьем, и приток таких мигрантов может тяжким бременем лечь на местную систему здравоохранения. Что касается заядлых курильщиков, то уже к 2025 году Новая Зеландия намерена стать первой страной в мире, почти полностью свободной от табакокурения.