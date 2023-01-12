Фастфуд ни при чем: эндокринолог назвала главные непищевые причины ожирения

Проблема лишнего веса волнует весь мир. С одной стороны, социологи говорят о большом количестве голодающих на планете, с другой — о том, что число людей, страдающих от ожирения, растет ежегодно. Главной причиной лишнего веса специалисты называют неправильное питание, злоупотребление различным фастфудом, быстрыми перекусами, увлечение полуфабрикатами при малоподвижном образе жизни. Съедаешь очередной бутерброд, не отходя от компьютера, — значит, лишние килограммы не замедлят о себе заявить.
Есть данные Росстата, которые говорят о том, что больше половины россиян либо страдают от лишнего веса, либо имеют к этому стойкую предрасположенность. Всего в России страдает ожирением более двух миллионов человек. На каждую тысячу жителей приходится 13,8 человека с ожирением. Согласитесь, серьезные данные.
Общий диагноз тучным соотечественникам поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявив, что россияне потребляют больше калорий, чем тратят. К тому же они злоупотребляют солью, сахарами и жирами при дефиците витаминов А, Е, D, В2 и каротиноидов. Понятно, что ни к чему хорошему лишний вес не ведет, приносит только неприятности в виде сердечно-сосудистых заболеваний, а еще отягощает течение разных других болезней. Той же коронавирусной инфекции, к примеру.
Только вот кажется сомнительным, что, если всё население резко перевести на здоровое питание, больных и толстых сразу станет меньше. Так ли это на самом деле? «Доктору Питеру» всё объяснила эндокринолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Охотникова.
Татьяна Охотникова — эндокринолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.
Избыток калорийной еды, но не только
— Если рассматривать ожирение в целом, то его причины далеко не всегда связаны с нерациональным питанием, нездоровым образом жизни и избытком в пище сладкого, жирного, фастфуда, — уверена врач. На сегодня ВОЗ уже насчитала как минимум 82 фактора в окружающей среде, в образе жизни и состоянии здоровья, которые могут провоцировать избыток веса. Кроме того, есть данные о том, что существует также и генетическая предрасположенность к накоплению лишнего веса. Как выясняется, при некоторых болезнях избыток жира — это один из симптомов, причем важно еще и то, где этот жир копится.
Как определяют тяжесть проблемы
Татьяна Охотникова рассказала о таком способе анализа состояния тела, как биоимпедансометрия. Это анализ состава тела, который производится на специальном оборудовании. Через тело пропускается электрический ток малого напряжения, это позволяет определить соотношение жира, протеина, минералов и воды.
С помощью этого метода можно оценить обменные процессы и наличие отеков. Врач на основе результатов исследования может точнее дать рекомендации о дальнейших действиях: стоит ли человеку увеличить анаэробную нагрузку, принять меры для наращивания мышечной массы и усиления мышечного тонуса, как скорректировать питание. Такие рекомендации может дать врач-эндокринолог или диетолог.
Гормональные изменения
Чаще всего в случае лишнего веса с нами играют злую шутку наши гормоны. Поправиться могут юноши и девушки в подростковом периоде, можно набрать вес во время беременности и кормления грудью, а еще в период климакса. Это те жизненные периоды, когда меняется гормональный фон. Когда в организме происходят существенные изменения.
Как отмечает доктор Охотникова, в этих случаях вес прибывает не сильно, жировые отложения откладываются относительно пропорционально — соответственно полу. Девушки набирают жир в области бедер и ягодиц, на талии откладывается совсем немного.
Шалит эндокринная система
Совсем другое дело, когда нарушено производство гормонов — их выделяется слишком много или слишком мало, значит, сбой произошел в эндокринной системе. В этих случаях жир может откладываться в большом количестве, непропорционально, например на верхней половине тела. Чаще всего это бывают:
— гипотиреоз — снижение функций щитовидной железы;
— гипогонадизм — нехватка половых гормонов;
— болезнь Иценко — Кушинга — избыточная активность надпочечников;
— инсулинома — опухоль, производящая избыток инсулина.
Наша стройность — в генах
И, конечно, наследственность никто не отменял. Генетическая предрасположенность к полноте, если она есть, будет основным фактором вашего лишнего веса.
По данным ученых, на долю именно генетического фактора приходится до 60% случаев ожирения. Генетический фактор влияет на многие механизмы регулировки основного обмена веществ, например повышает активность тех ферментов, которые отвечают за накопление жира, одновременно тормозя те механизмы, которые его сжигают. Кроме того, наследственность влияет на распределение жира по телу, но не на его набор в целом.
Какие еще причины могут вести к набору веса
Можно существенно прибавить в весе из-за очень сильного стресса, серьезной травмы, которая ведет к малоподвижности. Всё это, конечно, сказывается на всем состоянии организма, приводит к полноте. Из других проблем со здоровьем врач выделяет следующие:
— проблемы с пищеварительной системой, печенью;
— болезни сердца и сосудов;
— психические расстройства;
— некоторые виды онкологических заболеваний (в большинстве случаев люди теряют вес, но бывают и обратные ситуации);
— расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание — «заедание стресса», синдром ночного питания;
— недостаточность сна (обычно менее 6–8 часов в сутки) может привести к ожирению из-за нарушения выработки гормонов насыщения;
— прием определенных групп препаратов тоже может сыграть свою роль. К ним относятся: кортикостероиды, препараты лития, антидепрессанты, бензодиазепины, антиконвульсанты, тиазолидиндионы, бета-блокаторы и антипсихотики.
Нарушение баланса между поступлением и расходом энергии
Татьяна Охотникова уверена, что значительное увеличение массы тела может быть следствием даже малого, но постоянного дисбаланса между поступлением и расходом энергии в организме. Жирная пища калорийнее, чем углеводы и белки. Когда в рационе преобладает жирная пища, то организм не справляется с полным ее окислением и происходит накопление избытка жира в жировых депо (жировых клетках — адипоцитах).
Также снижению окисления жиров способствует адинамия (отсутствие физической активности), так как этот механизм по большей части идет в мышечной ткани. На изменение процессов окисления жиров, процессов липолиза и липогенеза, на чувствительность жировой ткани к инсулину влияют наследственная предрасположенность и ряд наследственных синдромов, таких как болезнь Бабинского — Фрелиха, синдром Желино, синдромы Лоуренса — Муна, Барде — Бидля и другие.