Фастфуд ни при чем: эндокринолог назвала главные непищевые причины ожирения

Есть данные Росстата, которые говорят о том, что больше половины россиян либо страдают от лишнего веса, либо имеют к этому стойкую предрасположенность. Всего в России страдает ожирением более двух миллионов человек. На каждую тысячу жителей приходится 13,8 человека с ожирением. Согласитесь, серьезные данные.



Общий диагноз тучным соотечественникам поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявив, что россияне потребляют больше калорий, чем тратят. К тому же они злоупотребляют солью, сахарами и жирами при дефиците витаминов А, Е, D, В2 и каротиноидов. Понятно, что ни к чему хорошему лишний вес не ведет, приносит только неприятности в виде сердечно-сосудистых заболеваний, а еще отягощает течение разных других болезней. Той же коронавирусной инфекции, к примеру.