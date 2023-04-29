«Христос во сне сказал мне ехать в Россию». Интервью с китайцем, который хочет стать православным священником

В Китае православных очень мало. Из 40 миллионов христиан всего 20 тысяч. В моем родном городе нет православных храмов, мне некуда было сходить на службу. Я молился Богу, чтобы он показал мне, что такое православие. И однажды во сне я увидел Иисуса Христа. Он сказал: «Приходи ко мне на лекции».

— Лекции? Имеете в виду, на службу в храм?

— Не совсем. Он сказал прийти учиться у него.

— Значит, возможно, на проповедь?

— Да, можно так сказать. Я ему ответил: «Господи, я уже хожу на проповеди в церковь». Он ответил: «Нет, это неправильно. Тебе нужно поехать в Россию». И я решился. Начал изучать русский язык. Через несколько месяцев, в декабре прошлого года, я приехал в Москву.