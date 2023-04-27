Украина назвала единственное условие для мирного соглашения с Россией: новости СВО за 26 апреля

— Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, — сказал Храпов.



8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли.



ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.