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Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки

В рамках проверки флот поднят по тревоге в полном составе

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Основная цель проверки — решить задачи по отражению агрессии вероятного противника

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках этой проверки флот поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Основная цель проверки — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, кроме того, будет задействована дальняя авиация.

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Видео: РИА Новости / t.me

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что проверка пройдет в три этапа. Сначала флот приведут в полную боевую готовность, проверят дежурные силы ПВО и подразделение авиации. Затем флот отправится в районы боевой подготовки и отработает учебно-боевые задачи. Также проверят готовность стратегических подлодок к применению оружия. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в ходе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин.

Глава Минобороны отметил, что практика внезапных проверок продолжается для того, чтобы оценить состояние и повысить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях.

Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота, является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

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