Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках этой проверки флот поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

