«Некоторые специально отъедались». Как призывник пытается доказать, что не годен для службы из-за лишнего веса

Предыстория

Впервые в военкомат Алексей пришел, как все молодые люди, в 17 лет. На тот момент он уже был студентом колледжа, и ему полагалась отсрочка по учебе, поэтому о результатах медкомиссии он не слишком переживал и даже не пришел забрать свое приписное удостоверение, когда оно было готово.

— С тех пор с какой-то периодичностью повестки приходили, но я по ним не ходил, — признаётся молодой человек. — Думаю, хотели просто справку с места учебы, что меня не отчислили. Но я-то учился, поэтому решил, что ходить необязательно. К тому же, все повестки в почтовом ящике я обнаруживал слишком поздно, они уже были просроченными.