«Некоторые специально отъедались». Как призывник пытается доказать, что не годен для службы из-за лишнего веса

В самом разгаре весенний призыв, и вопрос, как получить ту или иную категорию годности, волнует тысячи молодых людей по всей России. Герой этой публикации —
Предыстория
Впервые в военкомат Алексей пришел, как все молодые люди, в 17 лет. На тот момент он уже был студентом колледжа, и ему полагалась отсрочка по учебе, поэтому о результатах медкомиссии он не слишком переживал и даже не пришел забрать свое приписное удостоверение, когда оно было готово.
— С тех пор с какой-то периодичностью повестки приходили, но я по ним не ходил, — признаётся молодой человек. — Думаю, хотели просто справку с места учебы, что меня не отчислили. Но я-то учился, поэтому решил, что ходить необязательно. К тому же, все повестки в почтовом ящике я обнаруживал слишком поздно, они уже были просроченными.
В этом году Алексей заканчивает учебу: сейчас он пишет дипломную работу. Очередная повестка пришла ему несколько месяцев назад, и по ней молодой человек уже решил явиться, захватив справку с места учебы.
Степень, которой нет
В назначенный день Алексей явился на медкомиссию. Измерив его рост и вес, врачи подсчитали индекс массы тела, и он оказался больше 41.
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в кг/м². ИМТ 18–25 — это нормальные показатели, 30–35 означает ожирение
Сказали, нужно поехать в больницу и пройти обследование в стационаре, чтобы подтвердить диагноз и решить, какая у меня категория годности. Или, вернее, негодности. Вопрос не в том, годен я или нет, в армию меня с таким весом действительно не возьмут, вопрос в том, окончательно ли я не годен или могу похудеть и стать годным.
Алексею сказали, что для госпитализации нужна прививка от кори, а поскольку в больницу нужно было явиться уже через три дня, молодому человеку пришлось оперативно прививаться в платной клинике. При этом в больнице с него потребовали сразу две справки о прививках от кори (основную и о ревакцинации). Впрочем, увидев, что Алексей привился недавно, врачи согласились принять его и с одной справкой.
Больница
— Мой визит как-то сразу не задался, — признается Алексей. — В отделении, куда меня направили, с самого утра была толпа бабушек и дедушек, все кричали, что их вызвали по направлению рано, а принимать не спешат. Медсестра тоже кричала, что будь ее воля — она бы всех разом здесь приняла. Я забыл наушники и был вынужден их слушать.
Зато познакомился с товарищами по ожирению. Всего нас было четверо, но двое были не слишком разговорчивые. Другие двое — хорошие ребята, пообщались о жизни, об аниме, я одному из них подписку на кино бесплатную подключил.
Алексея направили в отделение эндокринологии. Ему сделали УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, рентген легких, ЭКГ, взяли анализ мочи и крови.
— Крови прямо много брали: пять шприцев, кажется. Один из моих полных соратников чуть в обморок не упал там, в кабинете.
Вообще я должен был остаться лежать в больнице, но мне сказали, что можно ночевать дома и приезжать по необходимости. Я у них числился как пациент и при этом проводил в больнице 3–4 часа в день. Приезжал в назначенное время или по звонку врача.
В один из дней мне взяли из пальца кровь на сахар, потом дали сладкий раствор, и через час я должен был еще раз сдать кровь, а потом — еще через час.
Мне стало даже тревожно, я раньше не слишком задумывался о том, что могу заработать диабет. Послушал, что врач говорил про диету, активность. Может, действительно надо заняться собой.
Дадут ли категорию?
На четвертый день госпитализации Алексей приехал в больницу забирать документы. С ними спустя несколько дней он отправился в военкомат, с тревогой ожидая вердикта.
— С моим весом я точно не могу получить категорию А или Б, — уверен Алексей.
Очередь в военкомате я отстоял огромную: там сейчас полон двор призывников. Направили в один кабинет, затем — в другой. Попросили копии документов, а потом вообще сказали прийти через 20 дней.
Спрашивал, какие у меня перспективы, мне ничего не ответили, сказали, об этом только военком будет судить. Так что интрига сохраняется.
Эксперты говорят, что категорию годности присваивают по принципу «здесь и сейчас». То есть не важно, похудеет призывник через год или нет, пересматривать ее не будут.
— По ожирению чаще всего призывнику предоставляют отсрочку (выносят категорию Г), — объяснил корреспонденту MSK1.RU военный юрист Евгений Крылов. — Ее предоставляют для наблюдения у эндокринолога, сдачи анализов, проверок, обследований. Чтобы призывник получил категорию годности Д, у него должно быть ожирение
Мы будем следить за историей Алексея и опубликуем продолжение, когда он узнает свою категорию годности.
Напоминаем, что 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. В Кремле регулярно повторяют, что вторая волна мобилизации не обсуждается. Сколько срочников призовут в ближайшее время, сколько им служить и отправят ли их на территорию проведения СВО — рассказываем обо всём этом в подробном материале. Кроме того, в этом году призывникам начали присылать электронные повестки — мы уже рассказывали, будут ли считать уклонистами тех, кто не заметил оповещение от военкомата на «Госуслугах».