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Спецоперация на Украине

34-летний старшина мотострелковой роты из Сузунского района погиб в спецоперации

У Ивана Сычева остались двое детей

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Ивана Сычева похоронят по месту его прописки — в селе Верх-Ирмень (Ордынский район)

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В Новосибирской области сегодня, 3 апреля, простятся с погибшим в спецоперации Иваном Сычевым. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Заковряжинского сельсовета, он родился в 1989 году.

— Старшина мотострелковой роты. Погиб 24 марта 2023 года в специальной военной операции. Остались жена и двое детей — девочки 7 лет и 4 года, — отметили в сельсовете.

В детстве Иван жил в Сузуне, а затем в селе Заковряжино. Последние годы жизни был прописан в Верх-Ирмени — именно там пройдут его похороны.

Как подчеркнули в Заковряжинском сельсовете, Иван Сычев был мобилизован осенью.

Все главные новости о спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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