34-летний старшина мотострелковой роты из Сузунского района погиб в спецоперации

— Старшина мотострелковой роты. Погиб 24 марта 2023 года в специальной военной операции. Остались жена и двое детей — девочки 7 лет и 4 года, — отметили в сельсовете.



В детстве Иван жил в Сузуне, а затем в селе Заковряжино. Последние годы жизни был прописан в Верх-Ирмени — именно там пройдут его похороны.

