34-летний старшина мотострелковой роты из Сузунского района погиб в спецоперации

В Новосибирской области сегодня, 3 апреля, простятся с погибшим в спецоперации Иваном Сычевым. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Заковряжинского сельсовета, он родился в 1989 году.
— Старшина мотострелковой роты. Погиб 24 марта 2023 года в специальной военной операции. Остались жена и двое детей — девочки 7 лет и 4 года, — отметили в сельсовете.
В детстве Иван жил в Сузуне, а затем в селе Заковряжино. Последние годы жизни был прописан в Верх-Ирмени — именно там пройдут его похороны.
Как подчеркнули в Заковряжинском сельсовете, Иван Сычев был мобилизован осенью.
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