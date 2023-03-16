«Ни дети, ни взрослые в этом аду находиться не должны»: мама умершей в НИИ Горбачевой сибирячки — об условиях больницы

«Мы ехали выздоравливать»

В начале декабря у 16-летней жительницы Новосибирска Маши начала подниматься температура до 39 градусов . Врач в поликлинике выписывала лечение от ОРВИ, потом антибиотики.



По словам ее мамы Тамары, у девочки еще воспалились лимфоузлы, поэтому она отвезла дочь в инфекционную больницу:

