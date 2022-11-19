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Обзор

Показываем необычные военные вагоны, где хирурги на ходу оперировали раненых бойцов, а повара готовили еду

Фоторепортаж из санитарного поезда времен ВОВ с операционной и кухней

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Вагон 1931 года

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Продолжаем рассказывать об интересной раритетной технике — автомобилях, самолетах, поездах. Сегодня у нас исторические вагоны санитарного поезда времен ВОВ, операционная и кухня на колесах. Эти вагоны реально работали в 40-х годах в составе санитарных поездов, на которых раненых бойцов развозили по госпиталям. Подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина операционной 24 метра

Длина операционной 24 метра

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Санитарные поезда времен ВОВ представляли собой связку обычных вагонов, где размещались раненые бойцы, и специальных вагонов для обслуживания и оперирования. Вот этот вагон СА (предоставлен музеем ЗСЖД) — операционная на колесах, здесь людям оказывали срочную помощь, извлекали пули, осколки. Построен он в 1931 году.

Здесь спасали людей

Здесь спасали людей

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Сердце вагона — собственно, операционная, по сегодняшним меркам тут всё просто. Операционный стол, освещение над ним, шкафы с медицинскими инструментами, кислородные баллоны.

Медицинские инструменты

Медицинские инструменты

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Вот такими штуковинами и спасали людей — различные крючки, диссектор для выделения сосудов, зажимы, кусачки для обработки костей.

Створки на окнах

Створки на окнах

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Видите эти небольшие створки возле окон? Летом на ходу эти створки предотвращали сильное задувание воздуха в операционную, создавали своего рода микроклимат — чтобы «ветер не гулял».

Перевязочная рядом с операционной

Перевязочная рядом с операционной

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Вернемся внутрь, это перевязочная, куда боец перемещался после операции. Но здесь также могли и оперировать при большой нагрузке, всё достаточно универсально.

Реанимационные полки

Реанимационные полки

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Далее перемещаемся в реанимационное отделение, вы видите места, расположенные друг над другом в 3 яруса. Здесь собственно выхаживали солдат, находившихся в тяжелом состоянии.

Столик для кормления

Столик для кормления

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Поворотный столик с посудой — так кормили раненых. После того как бойцу становилось лучше, он отправлялся в обычный вагон-палату.

Календарь 1942 года

Календарь 1942 года

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Ну, и служебное помещение, мы видим календарь, газету со Сталиным, блокноты, фотографию с оперирующими врачами. На дворе 1942 год.

Паровые котлы в кухне

Паровые котлы в кухне

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А это сердце вагона-кухни — большой зал с огромными котлами для приготовления пищи, выглядит эффектно. Тут четыре таких котла.

К котлам подходил раскаленный пар

К котлам подходил раскаленный пар

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Для нагрева тут использовался раскаленный пар — вы видите, как к котлу подходят красные трубы. В общем, такая пароварка 80-летней давности.

Везде паровые трубы

Везде паровые трубы

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Весь вагон опутан паровыми и водяными магистралями, они не только для приготовления пищи, но и для отопления вагона.

Обычная печь для жарки

Обычная печь для жарки

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Отдельная плита для жарки и варки, тут всё традиционно — топки, дымоход.

Утюг и фартук

Утюг и фартук

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Старинный чугунный утюг для глажки фартуков. В военном поезде должен быть порядок.

Помещение для поваров

Помещение для поваров

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Служебное помещение поваров — счеты, салфетки, самовар. Тут люди отдыхали в перерывах между сменами.

Вагон кухни снаружи

Вагон кухни снаружи

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Вот такой была железнодорожная техника времен войны, а в ближайшее время мы расскажем вам о других интересных раритетах разных лет.

Почитайте еще о советском самолете Як-40, куда пускают посидеть за штурвалом, — что там в кабине пилотов.

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