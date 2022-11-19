Показываем необычные военные вагоны, где хирурги на ходу оперировали раненых бойцов, а повара готовили еду

Продолжаем рассказывать об интересной раритетной технике — автомобилях, самолетах, поездах. Сегодня у нас исторические вагоны санитарного поезда времен ВОВ, операционная и кухня на колесах. Эти вагоны реально работали в
Санитарные поезда времен ВОВ представляли собой связку обычных вагонов, где размещались раненые бойцы, и специальных вагонов для обслуживания и оперирования. Вот этот вагон СА (предоставлен музеем ЗСЖД) — операционная на колесах, здесь людям оказывали срочную помощь, извлекали пули, осколки. Построен он в 1931 году.
Сердце вагона — собственно, операционная, по сегодняшним меркам тут всё просто. Операционный стол, освещение над ним, шкафы с медицинскими инструментами, кислородные баллоны.
Вот такими штуковинами и спасали людей — различные крючки, диссектор для выделения сосудов, зажимы, кусачки для обработки костей.
Видите эти небольшие створки возле окон? Летом на ходу эти створки предотвращали сильное задувание воздуха в операционную, создавали своего рода микроклимат — чтобы «ветер не гулял».
Вернемся внутрь, это перевязочная, куда боец перемещался после операции. Но здесь также могли и оперировать при большой нагрузке, всё достаточно универсально.
Далее перемещаемся в реанимационное отделение, вы видите места, расположенные друг над другом в 3 яруса. Здесь собственно выхаживали солдат, находившихся в тяжелом состоянии.
Поворотный столик с посудой — так кормили раненых. После того как бойцу становилось лучше, он отправлялся в обычный вагон-палату.
Ну, и служебное помещение, мы видим календарь, газету со Сталиным, блокноты, фотографию с оперирующими врачами. На дворе 1942 год.
А это сердце вагона-кухни — большой зал с огромными котлами для приготовления пищи, выглядит эффектно. Тут четыре таких котла.
Для нагрева тут использовался раскаленный пар — вы видите, как к котлу подходят красные трубы. В общем, такая пароварка
Весь вагон опутан паровыми и водяными магистралями, они не только для приготовления пищи, но и для отопления вагона.
Отдельная плита для жарки и варки, тут всё традиционно — топки, дымоход.
Старинный чугунный утюг для глажки фартуков. В военном поезде должен быть порядок.
Служебное помещение поваров — счеты, салфетки, самовар. Тут люди отдыхали в перерывах между сменами.
Вот такой была железнодорожная техника времен войны, а в ближайшее время мы расскажем вам о других интересных раритетах разных лет.
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