«Даже попрощаться не успела»: молодая мама — о том, как ее мужа мобилизовали накануне рождения ребенка
Дениса Филатова отправили в 4 утра на следующий день после явки в военкомат
В редакцию 74.RU обратилась Мария Филатова, мужа которой — Дениса — отправили на сборный пункт через несколько дней после объявления частичной мобилизации. Формально он подходит по возрасту и имеет опыт срочной службы, поэтому подлежит мобилизации. Но мы решили опубликовать обращение Марии, поскольку оно ставит сразу несколько актуальных сейчас вопросов. Например, о наличии боевого опыта у мобилизуемых, о медицинской комиссии и возможности отсрочки или отпуска в связи с рождением ребенка. Ниже — история, рассказанная самой Марией.
Ни я, ни сам Денис не хотели, чтобы он попал под мобилизацию. Поначалу мы вообще не думали, что ему придет повестка: по телевизору ведь было сказано, что должен иметься боевой опыт, а у него, кроме срочной службы в армии в
Откуда взялось требование о боевом опыте? В день объявления частичной мобилизации,
Моему мужу Денису 32 года, то есть по возрасту он подходит. Прописан он в Бектыше около Коркино, а живет в Челябинске, и повестка пришла
Я сразу сказала ему взять с собой справку о том, что мы ждем второго ребенка: он должен родиться во второй половине октября. Но на справку никто смотреть не стал. Денис говорит, что в военкомате всё было очень скомканно: ему только сказали, что если бы у него было трое или четверо детей, тогда другое дело. А так это никого не волнует. В военкомате было много народу, никакой медкомиссии, всё быстро-быстро-быстро. Получается,
Из-за того, что не было времени собраться, он сейчас ходит и закупается сам: форму ему вроде бы выдали, а теплые вещи, лекарства, еду покупает. Говорит, что условия проживания тяжелые: ему еще повезло оказаться в казарме, где есть кровати, а кто-то спит на полу на матрасе. Говорит, что помыться первый раз удалось на шестой день, потому что до этого времени толком не было воды.
Не знаю, был ли шанс попросить об отсрочке сразу: нам просто не дали времени собраться с мыслями. Денис говорит, что там, в Елани, просить об это бесполезно. Медосмотра не было ни в военкомате, ни там, так что даже возможности пожаловаться кому-то нет. Хотя по телевизору говорят, что все должны проходить медосмотр, но почему-то его нет.
Им сказали, что месяц они будут проходить переподготовку и обучение, то есть вроде бы до рождения ребенка он должен быть здесь. Может быть, его отпустят хотя бы в кратковременный отпуск?
Денис работает на «Макфе» оператором основного производства линии макаронных изделий, и нам обещали сохранить за ним место, а также дать единовременную выплату. В остальном мы пока не знаем, на какие деньги будем жить. Ходят разные разговоры: кто-то говорит, что их приравнивают к обычным солдатам, кто-то — к контрактникам (военком Челябинской области назвал минимальный уровень оплаты в 150 тысяч рублей в месяц. — Прим. ред.).
Сейчас мы ждем второго ребенка, и я очень переживаю, что Дениса забрали. Я не понимаю, почему нужно было именно в такой момент мобилизовывать человека, который содержит семью. Раз это частичная мобилизация, должна же быть какая-то приоритетность? Но нам везде говорят, что всё сделано по закону, и для нас вся эта ситуация, конечно, шок.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Критерии частичности мобилизации пока в принципе не очень понятны: например, часто звучат оговорки по поводу возраста военнослужащих (солдаты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет). Однако у нас есть примеры мобилизации людей, выходящих за эти рамки, и отменить такие решения пока не удается.