«Даже попрощаться не успела»: молодая мама — о том, как ее мужа мобилизовали накануне рождения ребенка

Ни я, ни сам Денис не хотели, чтобы он попал под мобилизацию. Поначалу мы вообще не думали, что ему придет повестка: по телевизору ведь было сказано, что должен иметься боевой опыт, а у него, кроме срочной службы в армии в 2011–2012 годах, никакого опыта нет. По специальности он пулеметчик. И что подразумевалось под боевым опытом, по-моему, никто не понимает: то ли человек должен был пройти горячие точки, то ли достаточно просто службы в армии.

Откуда взялось требование о боевом опыте? В день объявления частичной мобилизации, 21 сентября , министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу « Россия 24 » заявил: «У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, имеет военную учетную специальность». Похожую мысль он высказал в эфире канала RT: «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, имеют боевой опыт». О «соответствующем опыте» говорил и президент РФ Владимир Путин. При этом данный критерий звучал исключительно на словах и не был зафиксирован ни в одном документе, равно как мы до сих пор не знаем, что считается признаком наличия у человека боевого опыта. Мы побывали на нескольких сборах мобилизованных, но ветеранов горячих точек не встретили ни разу.

