Залезь на столб и получи петуха: как сибирские татары отметили Сабантуй — фоторепортаж
Праздник провели в традиционном месте впервые за 40 лет — в деревню на Оби съехались гости со всей области
2 июля в деревне Юрт-Ора в Колыванском районе отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй. Сотни гостей собрались вместе на деревенской набережной. Журналисты НГС тоже проехали пару сотен километров и попали на первый за два года Сабантуй, чтобы рассказать, как сибирские татары отмечают один из главных национальных праздников.
Татарская деревня Юрт-Ора находится на берегу Оби — в 177 километрах от Новосибирска, в Колыванском районе, и это одно из традиционных поселений татар в Сибири. Погода в праздничный день подвела, но парковка всё равно была почти полностью забита: даже в дождь на Сабантуй съехалось множество народа.
Сабантуй — это праздник окончания полевых работ, когда все уже могут немного расслабиться и отдохнуть. Буквально «сабан» означает плуг, а «туй» — праздник.
— Сабантуй — это наш национальный татаро-башкирский праздник, который стал уже общенациональным. Этот Сабантуй проводится в рамках реализации президентского гранта, который мы выиграли в этом году, — 2,5 миллиона. Колыванский район нам выделил 70 тысяч, спонсоры какие-то деньги выделили, — рассказал имам мечети в Юрт-Оре Навиль Шагабутдинов.
Вечером перед Сабантуем жители села зазывали всех на праздник: проходили по улицам в национальных костюмах с шестами. По традиции чатских татар, пожилые люди на шесты повязывают платки.
Как только мы зашли на площадку мероприятия, сразу почувствовали запах сочного, прожаренного шашлыка. Здесь организовали ярмарку, на которую приехали торговцы из соседних сёл и районов, чтобы показать богатство своего края и угостить гостей праздника национальными блюдами.
На Сабантуе выступили с концертной программой коллективы из разных уголков Новосибирской области и даже из Татарстана. Танзиля Тимганова приехала на орский Сабантуй из Куйбышева, чтобы насладиться праздничной атмосферой: «Целые сутки добиралась!»
Важная часть праздника — состязания. Гости могли побороться за барана, приняв участие в курэше — национальной борьбе. Руслан выиграл пылесос: говорит, что как раз дома сломался старый. Он признался, что занимался борьбой, но утаил это, чтобы победить.
Илья Мухамедьянов стал главным победителем курэша: он одолел соперника, превосходящего его в весе, возможно, вполовину.
Еще одним состязанием было лазанье на столб. К верхушке столба были привязаны мешочки с цифрами — по ним победителям раздавали призы.
Анатолий Половоштьев уже четвертый год участвует в этом соревновании. Он рассказал, что в прошлые годы его призами были петух, чайник и мультиварка.
Мужчины также могли посоревноваться за титул самого сильного, приняв участие в поднятии гирь, армрестлинге и жиме лежа.
— Результаты удивили! У нас выступал очень сильный человек, надеялись, что он первое место займет, но появился юноша, который в этом году его обогнал. В русском жиме лежа показали достойный результат — уровня примерно первого разряда КМС практически, — делится методист по физической культуре села Скала Александр Самойлов.
По его словам, на Олимпийские игры отправлять ребят еще рано, но тренироваться и готовиться они не бросят.
Говорят, татарские девушки — лучшие жены: и приготовят, и дом уберут, и массаж сделают. Молодые девчонки поборолись за право называться «Татар кызы — 2022». Нужно было приготовить лапшу-токмач из муки и яйца, нарезав ее очень тонко.
— Татары в основном мясоеды. Бәрәңге — картофель, камыр — тесто, ит — мясо. Из этих трех составляющих у нас все блюда, — рассказывает коренная жительница Юрт-Оры Насима Бабкина. Насима попросила называть ее Надеждой, чтобы нам, нетатароговорящим, было проще запомнить.
Примерно в то же время в Куйбышеве прошли сельские спортивные игры, на которые собрались сельчане из всех районов области.
А неделю назад, 26 июня новосибирцы отметили 129-й День города. Весь Новосибирск был погружен в праздничную атмосферу — этот день объединил всех жителей города, независимо от национальности. В городе Сабантуй отметили месяц назад — большой праздник прошел в «Березовой роще».