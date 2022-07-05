Залезь на столб и получи петуха: как сибирские татары отметили Сабантуй — фоторепортаж

Вечером перед Сабантуем жители села зазывали всех на праздник: проходили по улицам в национальных костюмах с шестами. По традиции чатских татар, пожилые люди на шесты повязывают платки.



Как только мы зашли на площадку мероприятия, сразу почувствовали запах сочного, прожаренного шашлыка. Здесь организовали ярмарку, на которую приехали торговцы из соседних сёл и районов, чтобы показать богатство своего края и угостить гостей праздника национальными блюдами.