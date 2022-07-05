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Фоторепортаж

Залезь на столб и получи петуха: как сибирские татары отметили Сабантуй — фоторепортаж

Праздник провели в традиционном месте впервые за 40 лет — в деревню на Оби съехались гости со всей области

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Для самых ловких есть конкурс — лазанье на столб, за победу в котором можно получить петуха как приз

Для самых ловких есть конкурс — лазанье на столб, за победу в котором можно получить петуха как приз

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2 июля в деревне Юрт-Ора в Колыванском районе отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй. Сотни гостей собрались вместе на деревенской набережной. Журналисты НГС тоже проехали пару сотен километров и попали на первый за два года Сабантуй, чтобы рассказать, как сибирские татары отмечают один из главных национальных праздников.

Татарская деревня Юрт-Ора находится на берегу Оби — в 177 километрах от Новосибирска, в Колыванском районе, и это одно из традиционных поселений татар в Сибири. Погода в праздничный день подвела, но парковка всё равно была почти полностью забита: даже в дождь на Сабантуй съехалось множество народа.

Сабантуй — это праздник окончания полевых работ, когда все уже могут немного расслабиться и отдохнуть. Буквально «сабан» означает плуг, а «туй» — праздник.

За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции

За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции

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Навиль Хасанович рассказывает, что это первый Сабантуй за два года <a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2021/06/11/69965201/" class="_" target="_blank">после пандемии</a>

Навиль Хасанович рассказывает, что это первый Сабантуй за два года после пандемии

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— Сабантуй — это наш национальный татаро-башкирский праздник, который стал уже общенациональным. Этот Сабантуй проводится в рамках реализации президентского гранта, который мы выиграли в этом году, — 2,5 миллиона. Колыванский район нам выделил 70 тысяч, спонсоры какие-то деньги выделили, — рассказал имам мечети в Юрт-Оре Навиль Шагабутдинов.

Райса Сафаргалеева (вторая слева) — самая пожилая жительница Юрт-Оры. Ей 87 лет

Райса Сафаргалеева (вторая слева) — самая пожилая жительница Юрт-Оры. Ей 87 лет

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Артисты выступали в национальных костюмах под песни на татарском языке

Артисты выступали в национальных костюмах под песни на татарском языке

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Вечером перед Сабантуем жители села зазывали всех на праздник: проходили по улицам в национальных костюмах с шестами. По традиции чатских татар, пожилые люди на шесты повязывают платки.

Как только мы зашли на площадку мероприятия, сразу почувствовали запах сочного, прожаренного шашлыка. Здесь организовали ярмарку, на которую приехали торговцы из соседних сёл и районов, чтобы показать богатство своего края и угостить гостей праздника национальными блюдами.

Русские народные традиции стали неотъемлемой частью Сабантуя

Русские народные традиции стали неотъемлемой частью Сабантуя

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За небольшое вознаграждение можно приобрести свежеиспеченные блинчики или бутерброды

За небольшое вознаграждение можно приобрести свежеиспеченные блинчики или бутерброды

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На ярмарке продавали глиняные игрушки — полностью ручная работа

На ярмарке продавали глиняные игрушки — полностью ручная работа

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Вот такие румяные бублики тоже можно было купить на ярмарке

Вот такие румяные бублики тоже можно было купить на ярмарке

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Тем, кто замерз, предлагали бутерброды с салом и черемшой и согревающий напиток

Тем, кто замерз, предлагали бутерброды с салом и черемшой и согревающий напиток

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На Сабантуе выступили с концертной программой коллективы из разных уголков Новосибирской области и даже из Татарстана. Танзиля Тимганова приехала на орский Сабантуй из Куйбышева, чтобы насладиться праздничной атмосферой: «Целые сутки добиралась!»

Самые смелые пускались в пляс

Самые смелые пускались в пляс

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Юные артисты готовятся к выходу

Юные артисты готовятся к выходу

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Похоже, будто организаторы решили объединить празднование Сабантуя и дня Ивана Купала

Похоже, будто организаторы решили объединить празднование Сабантуя и дня Ивана Купала

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Посмотрите, какие красивые национальные костюмы на девушках

Посмотрите, какие красивые национальные костюмы на девушках

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Когда у артистов есть пара минут до выступления, они бегут к Оби, чтобы сделать «блинчики» на воде

Когда у артистов есть пара минут до выступления, они бегут к Оби, чтобы сделать «блинчики» на воде

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Важная часть праздника — состязания. Гости могли побороться за барана, приняв участие в курэше — национальной борьбе. Руслан выиграл пылесос: говорит, что как раз дома сломался старый. Он признался, что занимался борьбой, но утаил это, чтобы победить.

Победителю всего 18 лет

Победителю всего 18 лет

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Дети тоже не стоят в стороне и принимают участие в соревнованиях по национальному виду борьбы

Дети тоже не стоят в стороне и принимают участие в соревнованиях по национальному виду борьбы

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Илья Мухамедьянов стал главным победителем курэша: он одолел соперника, превосходящего его в весе, возможно, вполовину.

Илья сказал, что барана подарит родителям, и пригласил в гости на плов и шашлык

Илья сказал, что барана подарит родителям, и пригласил в гости на плов и шашлык

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Еще одним состязанием было лазанье на столб. К верхушке столба были привязаны мешочки с цифрами — по ним победителям раздавали призы.

Высота столба — около 15 метров: фактически высота пятиэтажки

Высота столба — около 15 метров: фактически высота пятиэтажки

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Анатолий поделился, что в момент соревнования ушибы его не беспокоили

Анатолий поделился, что в момент соревнования ушибы его не беспокоили

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Анатолий Половоштьев уже четвертый год участвует в этом соревновании. Он рассказал, что в прошлые годы его призами были петух, чайник и мультиварка.

Некоторым, чтобы залезть на столб, требовались крепкие руки поддержки

Некоторым, чтобы залезть на столб, требовались крепкие руки поддержки

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Мужчины также могли посоревноваться за титул самого сильного, приняв участие в поднятии гирь, армрестлинге и жиме лежа.

— Результаты удивили! У нас выступал очень сильный человек, надеялись, что он первое место займет, но появился юноша, который в этом году его обогнал. В русском жиме лежа показали достойный результат — уровня примерно первого разряда КМС практически, — делится методист по физической культуре села Скала Александр Самойлов.

По его словам, на Олимпийские игры отправлять ребят еще рано, но тренироваться и готовиться они не бросят.

Многие мужчины принимают участие в соревнованиях

Многие мужчины принимают участие в соревнованиях

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Не всем победа дается легко

Не всем победа дается легко

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Говорят, татарские девушки — лучшие жены: и приготовят, и дом уберут, и массаж сделают. Молодые девчонки поборолись за право называться «Татар кызы — 2022». Нужно было приготовить лапшу-токмач из муки и яйца, нарезав ее очень тонко.

Самым юным участницам было 13 и 16 лет

Самым юным участницам было 13 и 16 лет

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Более опытные хозяйки помогали участницам советами

Более опытные хозяйки помогали участницам советами

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— Татары в основном мясоеды. Бәрәңге — картофель, камыр — тесто, ит — мясо. Из этих трех составляющих у нас все блюда, — рассказывает коренная жительница Юрт-Оры Насима Бабкина. Насима попросила называть ее Надеждой, чтобы нам, нетатароговорящим, было проще запомнить.

На столах были все традиционные татарские блюда: эчпочмаки, самса, чак-чак, катлы-паштет, баурсак

На столах были все традиционные татарские блюда: эчпочмаки, самса, чак-чак, катлы-паштет, баурсак

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Гостей праздника угощали ароматным пловом из баранины

Гостей праздника угощали ароматным пловом из баранины

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Примерно в то же время в Куйбышеве прошли сельские спортивные игры, на которые собрались сельчане из всех районов области.

А неделю назад, 26 июня новосибирцы отметили 129-й День города. Весь Новосибирск был погружен в праздничную атмосферу — этот день объединил всех жителей города, независимо от национальности. В городе Сабантуй отметили месяц назад — большой праздник прошел в «Березовой роще».

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