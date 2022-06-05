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Фоторепортаж

Десятки новосибирцев собрались в Березовой роще, чтобы танцевать и готовить плов — смотрим, как прошел Сибирский Сабантуй

На сцене выступали артисты в народных костюмах, а в парке можно было попробовать национальную кухню

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Сабантуй проходит каждый год в начале лета

Сабантуй проходит каждый год в начале лета

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Сегодня в парке «Березовая роща» новосибирцы отпраздновали традиционный Сибирский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. На сцене выступили татарские творческие коллективы, а в парке проходили конкурсы и игры. Мы собрали фотографии с праздника.

Среди состязаний Сабантуя был и конкурс национальных блюд

Среди состязаний Сабантуя был и конкурс национальных блюд

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В программе праздника был концерт: на сцене выступили татарские коллективы из Новосибирска и Татарстана

В программе праздника был концерт: на сцене выступили татарские коллективы из Новосибирска и Татарстана

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Посмотреть выступление собрались несколько десятков человек

Посмотреть выступление собрались несколько десятков человек

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Многие были в национальных костюмах

Многие были в национальных костюмах

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Кроме шашлыка и плова на месте можно было попробовать татарский хворост

Кроме шашлыка и плова на месте можно было попробовать татарский хворост

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У выступавших были флаги Республики Татарстан

У выступавших были флаги Республики Татарстан

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Во время концерта в парке проходили мастер-классы и национальные игры

Во время концерта в парке проходили мастер-классы и национальные игры

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Там же работала ярмарка-выставка

Там же работала ярмарка-выставка

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В конце дня собравшихся ждала дискотека

В конце дня собравшихся ждала дискотека

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Девочки в национальных татарских костюмах

Девочки в национальных татарских костюмах

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Выступающие на празднике фотографировали друг друга и веселились

Выступающие на празднике фотографировали друг друга и веселились

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Пришедшие не только наблюдали за праздником, но и участвовали в нем

Пришедшие не только наблюдали за праздником, но и участвовали в нем

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Масштабное празднование Сабантуя планировалось в прошлом году. Праздник должен был пройти в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района, но грандиозное празднование отменили из-за коронавируса. Площадку перенесли в Новосибирск, а само событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре. Здесь можно посмотреть, как это было.

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