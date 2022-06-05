Десятки новосибирцев собрались в Березовой роще, чтобы танцевать и готовить плов — смотрим, как прошел Сибирский Сабантуй
На сцене выступали артисты в народных костюмах, а в парке можно было попробовать национальную кухню
Сегодня в парке «Березовая роща» новосибирцы отпраздновали традиционный Сибирский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. На сцене выступили татарские творческие коллективы, а в парке проходили конкурсы и игры. Мы собрали фотографии с праздника.
Масштабное празднование Сабантуя планировалось в прошлом году. Праздник должен был пройти в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района, но грандиозное празднование отменили из-за коронавируса. Площадку перенесли в Новосибирск, а само событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре. Здесь можно посмотреть, как это было.