Десятки новосибирцев собрались в Березовой роще, чтобы танцевать и готовить плов — смотрим, как прошел Сибирский Сабантуй

Масштабное празднование Сабантуя планировалось в прошлом году. Праздник должен был пройти в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района, но грандиозное празднование отменили из-за коронавируса. Площадку перенесли в Новосибирск, а само событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре. Здесь можно посмотреть, как это было.

