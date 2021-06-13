Как в Новосибирске отметили татарский Сабантуй — изначально он должен был пройти с размахом в селе

В Новосибирске отметили татарский Сабантуй
13 июня в Новосибирске отметили татарский
А вот так Сабантуй прошел в 2019 году. Тогда праздник отметили на Михайловской набережной.
Ряд пунктов программы отменили, но без барана не обошлось
В Новосибирске отметили татарский Сабантуй
13 июня в Новосибирске отметили татарский
А вот так Сабантуй прошел в 2019 году. Тогда праздник отметили на Михайловской набережной.
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