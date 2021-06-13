13 июня воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 71.68
eur 87.33
Тема дняПродают усадьбу за 220 миллионов. Что внутри дома?

Все новости

Все новости

Как в Новосибирске отметили татарский Сабантуй — изначально он должен был пройти с размахом в селе

Ряд пунктов программы отменили, но без барана не обошлось

1 369
27Обсудить

Поделиться

Событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре в Новосибирске. Из-за изменений программы от многих пунктов пришлось отказаться, но не от барана. Это животное является важным символом <nobr class="_">Сабантуя —</nobr> его вручают победителю в состязаниях

Событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре в Новосибирске. Из-за изменений программы от многих пунктов пришлось отказаться, но не от барана. Это животное является важным символом Сабантуя — его вручают победителю в состязаниях

Поделиться

В Новосибирске отметили татарский Сабантуй

13 июня в Новосибирске отметили татарский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у ряда народов. Изначально праздник должен был пройти в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района, но грандиозное празднование отменили из-за коронавируса. Площадку перенесли в Новосибирск, а само событие прошло в усеченном формате в Татарском культурном центре на Алейской улице. На месте побывала фотокорреспондент НГС Евгения Глинчикова.

Сабантуй (дословно «праздник плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар, а также башкир

Сабантуй (дословно «праздник плуга») — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар, а также башкир

Поделиться

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и напрямую связаны с аграрным культом. По одной из версий, смысл праздника заключается в задабривании духов плодородия, чтобы они дали хороший урожай в следующем году

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и напрямую связаны с аграрным культом. По одной из версий, смысл праздника заключается в задабривании духов плодородия, чтобы они дали хороший урожай в следующем году

Поделиться

Мясные блюда — традиционное угощение на Сабантуй. «Без барана Сабантуй не сделать», — гласит народная мудрость

Мясные блюда — традиционное угощение на Сабантуй. «Без барана Сабантуй не сделать», — гласит народная мудрость

Поделиться

Мясо доверяют готовить мужчинам

Мясо доверяют готовить мужчинам

Поделиться

Зрители наблюдали национальные песни и танцы

Зрители наблюдали национальные песни и танцы

Поделиться

Отметить праздник не помешал даже начавшийся дождь

Отметить праздник не помешал даже начавшийся дождь

Поделиться

Важная часть Сабантуя — состязания. Они позволяют выявить самого ловкого и сильного представителя рода. Изначально в программе были и лодочные гонки на реке Уень, но от них пришлось отказаться из-за переноса места празднования

Важная часть Сабантуя — состязания. Они позволяют выявить самого ловкого и сильного представителя рода. Изначально в программе были и лодочные гонки на реке Уень, но от них пришлось отказаться из-за переноса места празднования

Поделиться

На празднике принято угощаться национальными блюдами: татарским пловом, бараниной, чак-чаком

На празднике принято угощаться национальными блюдами: татарским пловом, бараниной, чак-чаком

Поделиться

На Сабантуе есть место людям всех поколений и национальностей. <nobr class="_">Сабантуй —</nobr> это праздник татар, но праздновать его могут все

На Сабантуе есть место людям всех поколений и национальностей. Сабантуй — это праздник татар, но праздновать его могут все

Поделиться

А вот так Сабантуй прошел в 2019 году. Тогда праздник отметили на Михайловской набережной.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Сабантуйограничения из-за коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...