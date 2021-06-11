В НСО отменили грандиозное празднование татарского Сабантуя из-за коронавируса

В Новосибирской области решили не отмечать с размахом татарский праздник Сабантуй из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщила корреспонденту НГС директор Новосибирского областного татарского культурного центра Равза Тихомирова, Сабантуй планировалось масштабно провести в конце июня в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района.



— Там и скачки должны были быть, и лодочные гонки на реке Уень. Но пришлось подсократить, в этом году будем проводить у нас, на территории центра в Новосибирске 13 июня. Двери открыты каждому, независимо от национальности, но при соблюдении режима, — отметила она.

