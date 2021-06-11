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В НСО отменили грандиозное празднование татарского Сабантуя из-за коронавируса

Праздник пройдет в Новосибирске, а не в селе и в усеченном формате

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О том, что в селе Юрт-Акбалык не будет Сабантуя стало известно вчера

О том, что в селе Юрт-Акбалык не будет Сабантуя стало известно вчера

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В Новосибирской области решили не отмечать с размахом татарский праздник Сабантуй из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщила корреспонденту НГС директор Новосибирского областного татарского культурного центра Равза Тихомирова, Сабантуй планировалось масштабно провести в конце июня в национальном селе Юрт-Акбалык Колыванского района.

— Там и скачки должны были быть, и лодочные гонки на реке Уень. Но пришлось подсократить, в этом году будем проводить у нас, на территории центра в Новосибирске 13 июня. Двери открыты каждому, независимо от национальности, но при соблюдении режима, — отметила она.

О том, что праздник отменили в селе, стало известно накануне — письмо-рекомендацию Роспотребнадзора, по словам Равзы Тихомировой, получили в администрации района, где планировался Сабантуй.

— Было рекомендовано ограничить число человек, но, видимо, решили отказаться совсем, — добавила директор центра.

СЮЖЕТ

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Ранее, в докоронавирусные времена Сабантуй регулярно проводился в районах области — Колыванском, Тогучинском, Мошковском.

В России продолжает расти число заразившихся ковидом — мы спросили у вирусолога, наступила ли третья волна пандемии. В Новосибирске впервые за 2,5 месяца за сутки заболели более сотни человек.

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праздниккоронавирус в Новосибирске
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