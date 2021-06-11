В России уже несколько дней растет заболеваемость COVID-19. Это третья волна?

В России уже несколько дней существенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Еще в понедельник суточное число вновь выявленных случаев было
В некоторых регионах уже начали ужесточать ограничения — например, в Бурятии ограничили работу ТЦ, закрыли фуд-корты, театры и кинотеатры, запретили очный прием в ЗАГС и МФЦ. Вирусолог Анатолий Альтштейн говорит, что рост заболеваемости логичен и был ожидаемым.
— Меня бы больше удивило, если бы она не росла, — признается вирусолог. — У нас два-три месяца шло плато на уровне восьми-девяти тысяч человек в день. Я удивлялся и ждал, когда начнется рост, потому что защиты всё еще нет, прививаются люди неохотно. Причина роста в том, что были ослаблены противоэпидемические меры, но даже оставшиеся меры люди не соблюдали.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
Вирусолог говорит, что делать прогнозы на третью волну пока рано — многое зависит от того, как поведут себя люди. Если все наденут маски и начнут прививаться — результат будет один, если нет — очевидно другой, более печальный. Сам Альтштейн надеется, что число заболевших в сутки остановится на уровне 15 тысяч, но точный прогноз дать не готов.
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