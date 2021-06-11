11 июня пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 72.20
eur 87.81
Тема дня15 жестких ответов на статью о кризисе кадров

Все новости

Все новости

В России уже несколько дней растет заболеваемость COVID-19. Это третья волна?

Ежедневное число зараженных продолжит увеличиваться

6 649
179Обсудить

Поделиться

В общей сложности с начала пандемии в России выявили <nobr>5 180 454</nobr> случая заражения коронавирусом

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 180 454 случая заражения коронавирусом

Поделиться

В России уже несколько дней существенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Еще в понедельник суточное число вновь выявленных случаев было 9429, а сегодня оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отчитался о 12 505 новых случаях.

Заболеваемость начала понемногу расти с июня, а в последние несколько дней существенно ускорилась

Заболеваемость начала понемногу расти с июня, а в последние несколько дней существенно ускорилась

Поделиться

В некоторых регионах уже начали ужесточать ограничения — например, в Бурятии ограничили работу ТЦ, закрыли фуд-корты, театры и кинотеатры, запретили очный прием в ЗАГС и МФЦ. Вирусолог Анатолий Альтштейн говорит, что рост заболеваемости логичен и был ожидаемым.

— Меня бы больше удивило, если бы она не росла, — признается вирусолог. — У нас два-три месяца шло плато на уровне восьми-девяти тысяч человек в день. Я удивлялся и ждал, когда начнется рост, потому что защиты всё еще нет, прививаются люди неохотно. Причина роста в том, что были ослаблены противоэпидемические меры, но даже оставшиеся меры люди не соблюдали.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Вирусолог говорит, что делать прогнозы на третью волну пока рано — многое зависит от того, как поведут себя люди. Если все наденут маски и начнут прививаться — результат будет один, если нет — очевидно другой, более печальный. Сам Альтштейн надеется, что число заболевших в сутки остановится на уровне 15 тысяч, но точный прогноз дать не готов.

Всего в России с начала пандемии выявили 5 180 454 случая заражения коронавирусом. 4 782 183 выздоровели, 125 674 скончались. Подробную и актуальную статистику можно найти по этой ссылке.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

вирусологкоронавирусзаболеваемость COVID-19Анатолий Альтштейн
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (179)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...