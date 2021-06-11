В России уже несколько дней растет заболеваемость COVID-19. Это третья волна?

— Меня бы больше удивило, если бы она не росла, — признается вирусолог. — У нас два-три месяца шло плато на уровне восьми-девяти тысяч человек в день. Я удивлялся и ждал, когда начнется рост, потому что защиты всё еще нет, прививаются люди неохотно. Причина роста в том, что были ослаблены противоэпидемические меры, но даже оставшиеся меры люди не соблюдали.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи , где была разработана вакцина «Спутник V».

