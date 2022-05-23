«Вжик — и в Геленджик не получится»: журналист — о недешевой и тошнотворной дороге на море

В феврале Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта не только у геленджикской бухты, но и в ближайших городах — Анапе, Краснодаре, Ростове. Семья замерла в ожидании. А закрытие каждую неделю продлевали, продлевали и продлевали.

К концу апреля наступил момент принятия решения.

Дорога к морю

Поезд для нашего непродолжительного отпуска не подходил. Можно было скомбинировать перелет из Челябинска до Москвы и поезд до Новороссийска, но этот вариант мы тоже отмели.

Во-первых, получалось дорого: билет на самолет — до 6 тысяч на одного в один конец, билет на поезд до Новороссийска — от 3,5 до 6 тысяч на одного плюс автобус/такси до Геленджика. Во-вторых, поезда было всего два. Аэропорты закрыли, а на железной дороге число пассажирских составов не увеличили. Те поезда, что были включены в расписание, шли от столицы до юга от 18 часов до суток. Так себе. Да и удобных свободных мест на семью в купе в то время уже не было.