«Вжик — и в Геленджик не получится»: журналист — о недешевой и тошнотворной дороге на море
Надежда улетела на юг на самолете и при этом провела в пути вдвое дольше, чем обычно
В этом году из поездки на море туристы привозят вместе с сувенирами и теплыми воспоминаниями об отпуске кое-что еще. Это настоящий багаж, но собран он не из рюкзаков и чемоданов, а из эмоций от... дороги. Почти все южные аэропорты закрыты, и, чтобы добраться до любимых отелей, многим приходится преодолевать долгий, непростой и очень недешевый путь. Историю своего путешествия рассказала корреспондент 74.RU Надежда Кондрашова. Приводим ее рассказ от первого лица.
С самого начала я сомневалась. Отпуск в мае с дочерью-второклашкой, когда в музыкальной школе экзамены, а в обычной — контрольные, представлялся мне настоящим испытанием. Но семья победила. Дочь обещала хорошо учиться (и, кстати, сдержала слово). А муж привел неоспоримый аргумент — цены. Номер бронировали в ноябре, и он обошелся нам в три раза дешевле, чем стоил к началу сезона.
Оставалось только купить билеты и вперед, к морю! Мы хотели лететь прямым рейсом, чтобы через три часа быть в Геленджике. Не случилось.
В феврале Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта не только у геленджикской бухты, но и в ближайших городах — Анапе, Краснодаре, Ростове. Семья замерла в ожидании. А закрытие каждую неделю продлевали, продлевали и продлевали.
К концу апреля наступил момент принятия решения.
Дорога к морю
Поезд для нашего непродолжительного отпуска не подходил. Можно было скомбинировать перелет из Челябинска до Москвы и поезд до Новороссийска, но этот вариант мы тоже отмели.
Во-первых, получалось дорого: билет на самолет — до 6 тысяч на одного в один конец, билет на поезд до Новороссийска — от 3,5 до 6 тысяч на одного плюс автобус/такси до Геленджика. Во-вторых, поезда было всего два. Аэропорты закрыли, а на железной дороге число пассажирских составов не увеличили. Те поезда, что были включены в расписание, шли от столицы до юга от 18 часов до суток. Так себе. Да и удобных свободных мест на семью в купе в то время уже не было.
Выбрали перелет до Сочи. За билеты на троих (туда-обратно) отдали 60 тысяч рублей.
Логика была такая: от Сочи до Геленджика порядка 250 километров — два с половиной, ну, максимум три часа пути. Так думали мы (ха-ха!).
До Геленджика из Сочи можно добраться несколькими способами.
Способ первый. И, кажется (слово кажется — ключевое), самый удобный. Добираемся до морского вокзала и отправляемся на «Комете» — это такой теплоход на подводных крыльях. Реклама на сайте обещает:
— Без утомительного серпантина и досадных пробок. Водное такси — единственный транспорт, на котором добраться с одного курорта на другой можно быстро и без пересадок. Суда отправляются в рейс точно по расписанию.
Правда, есть один, но очень важный нюанс — погодные условия. В шторм никакая «Комета» никуда не «полетит». Так что это риск.
Нам не подошел этот вариант еще и потому, что прибывает в Геленджик «Комета» поздно. Отправляясь из Сочи в 16:00, она причаливает в пункте назначения в 20:15. Считай, день потерян.
Стоимость взрослого билета на «Комете» 2,5 тысячи рублей, детского — 1,5 тысячи.
Способ второй. От Сочи до Геленджика ходят рейсовые автобусы. Изучаем сайт автовокзала.
Расписания автобусов нет, зато большими буквами пассажирам рассказывают, что набережная в Геленджике — одна из самых длинных в мире. Прекрасно, но что нам делать с этой информацией? Спасибо хоть указали стоимость билета и продолжительность поездки. Билет — 700 рублей, а время в пути — от 6 до 7 часов.
Звоним по указанным телефонам. По одному из них спустя несколько минут ответила женщина. Она была не в духе и даже не пыталась этого скрыть. В диалоге, в котором сотрудница почему-то перешла на крик, удалось выяснить, что в нужный нам день автобусы шли в Геленджик либо рано утром (мы не успевали на них с самолета), либо во второй половине дня (день в отеле терять не хотелось).
Способ третий. Добраться на поезде «Ласточка» до Туапсе, а оттуда на автобусе до Геленджика. Мы не стали к нему прибегать — показалось слишком утомительно. А вот на обратном пути наши спутники (мы отдыхали в компании родственников) решили рискнуть. Что из этого вышло — я расскажу дальше.
Способ четвертый. Заказ такси. Мы ехали в отпуск двумя семьями — четверо взрослых и трое детей. Такое число пассажиров позволяет арендовать микроавтобус. На сайтах местных таксопарков цена такой поездки была указана в пределах 10–12 тысяч. Но когда мы стали обзванивать эти фирмы, по телефону нам называли уже совершенно другие суммы — от 18 до 25 тысяч рублей.
Казалось, мы уже были близки к отчаянию. Но тут брат вспомнил, что на юге хорошо развита курганская компания — такси «Максим». Пробуем найти машину у них, и бинго!
Нам назначили отличный микроавтобус Peugeot на 7 пассажиров за 10,5 тысячи рублей. Это не реклама, а случайно обнаруженный лайфхак. Пользуйтесь!
В итоге всё прошло по плану. Перелет на самолете в нынешних условиях занимает 3 часа 40 минут. Только мы получили багаж, водитель позвонил и сказал, что ожидает нас у выхода. Перекусить в аэропорту не получилось, узнав об этом, мужчина предложил сделать остановку на маршруте и покормить детей в кафе. До отеля мы добрались спустя 7 (!) часов.
Ехать по серпантину было тяжело. И голова кружилась, и тошнило, но мы держались. А когда заехали в Геленджик, даже промелькнула победоносная мысль: будем потом с гордостью говорить, что перенесли эту непростую дорогу все, даже дети. Рано радовались.
За пять километров до отеля племянница побелела и прокричала: «Всё, больше не могу!» Пришлось сделать вынужденную остановку, продышаться. Когда же мы, наконец, оказались на месте и вывалилась из салона на парковку, ноги не шли, а чувство было такое, будто мы сутки были в море.
Дорога домой (еще «интереснее»)
Обратно мы улетали разными рейсами. Наш был в 18:05, а у семьи брата — в 23 часа. Заказать микроавтобус на двоих мы уже не могли.
А почему бы нам не прокатиться по морю? «Комета» из Геленджика в Сочи уходит в 08:15, а прибывает в 12:30. Даже немного времени остается погулять по городу, размышляли мы.
— Будет ли рейс, точно узнаем вечером, накануне отплытия, — сказала девушка в кассе. — Приходите, билеты всегда есть. Главное, чтобы погода была хорошая.
Обнадеженные, мы пришли за билетами в последний день, но нас ждал неприятный сюрприз.
— Да, «Комета» утром идет. Но билетов уже нет, все 120 мест проданы, — улыбнулась всё та же кассирша, словно и не было предыдущего разговора.
Пришлось вызывать такси. Машина стоила нам 6 тысяч рублей.
Водитель оказался классным. Вообще я заметила, что тот, кто ездит по горам и серпантину, как-то увереннее выглядит за рулем. И к своим пассажирам более чуток.
— В дороге не укачивает?
Не успели мы погрузить чемодан в багажник, а водитель уже прикинул, кого как рассадить.
— Ребенка — за водительское кресло — там безопаснее всего, — скомандовал он. — Сегодня тепло, тяжело будет ехать по серпантину.
Мужчина оказался прав. Как только солнце стало выше, а перед нами появилась бетономешалка, которая никак не хотела уступать дорогу, салон машины наполнился выхлопными газами. Поворот — спуск — подъем — снова поворот и всё, механизм укачивания запущен. Километры тянулись медленно, а желудок сжимался всё сильнее. Дочь не выдержала, остановку пришлось искать экстренно (обочины на серпантине практически нет).
И снова поворот — подъем — поворот — резкий спуск. А за ним автобус.
— Вот кому сейчас тяжело, — смеется наш водитель, глядя на коллегу. У него в момент стало плохо половине пассажиров. Картина неприятная, всех на обочине тошнит, а впереди еще половина пути.
Очередным испытанием стал Туапсе — город с запахом нефтеперерабатывающего завода. И даже красота гор и моря в такие моменты меркла и не радовала.
— Вы вообще-то маловато часов взяли себе в запас (мы выехали в 9 утра), — рассуждал наш водитель. — Можно и не успеть [на самолет], если ремонт дороги или авария. Недавно тут фура перевернулась, стояли несколько часов.
К счастью, мы успели.
Семья брата улетала более поздним рейсом и решила избрать другой наземный маршрут — на такси до Туапсе, а оттуда на поезде «Ласточка» до Сочи (дети до 5 лет бесплатно, для остальных цена билета единая — порядка 570 рублей).
Их водитель также вспомнил про аварию 8 мая, когда на трассе Джубга — Сочи перевернулась фура.
— Я вез девушку из Геленджика, из-за этой аварии мы простояли в пробке, и она опоздала на самолет. Пришлось везти ее обратно бесплатно, так как денег ни на новый билет, ни на такси у нее не было. Надо сильно заранее выдвигаться в поездку по этой дороге, так как объездных путей тут нет, — объяснил он.
С одной стороны, «Ласточка» упрощает дорогу — по серпантину ехать до нее всего 100 километров. А дальше — по железной дороге вдоль побережья, между морем и горами. С другой стороны, и с ней не всё так просто. По названию может показаться, что речь о скором поезде, но это не так. По пути из Туапсе в Сочи она делает остановок 20, и в какой-то момент вам даже может показаться, что вы едете в трамвае. Еще одна особенность — несоблюдение расписания.
В билетах у наших родных было заявлено, что поезд будет идти 2 часа 37 минут. По факту же до железнодорожного вокзала Сочи они добрались за 3 часа 27 минут.
— Поезд опоздал на 50 минут, «Ласточка»! Ладно у нас был запас еще до самолета, мы успели. А кто-то ведь рассчитывает, что расписание соблюдается, — поделился эмоциями после поездки мой брат. — В целом вагон обычный, комфортный. Билеты можно купить как в кассе, так и в поезде. Некоторые именно так и сделали. А вот сам поезд скрипел на поворотах. Знаете, так — металлом по металлу, громко, протяжно. Такой же скрип и во мне был, когда мы преодолевали весь этот путь.
В общей сложности мы за троих отдали только за дорогу 71 тысячу рублей и потратили почти сутки из нашего короткого отпуска.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Я писала в начале, что сомневалась, стоит ли ехать. Но мои опасения оказались ничто по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться в реальности. Вжик — и в Геленджик в ближайшее время вряд ли получится. Отдых там прекрасен, но дорога выматывает. Я, привычный к поездкам человек, приходила в себя два дня после прилета. И теперь не уверена, что еще раз совершу такой марш-бросок, если южные аэропорты будут закрыты. Серпантин все-таки не для всех.