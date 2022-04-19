Новосибирские онкологи вернулись из ЛНР. Им на смену поедут травматологи
Врачи оказывали помощь онкологическим больным и провели операции
Сегодня, 19 апреля, новосибирские онкологи-волонтеры возвращаются из Луганской Народной Республики. Им на смену готовятся поехать врачи-травматологи. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем официальном телеграм-канале.
— Пионерами были наши врачи и депутаты Олег Иванинский и Владислав Люмин. Свою смену сегодня завершают врачи–онкологи Новосибирской области. <...> За две недели работы они оказали большую помощь онкологическим больным и даже провели уникальные для прифронтовой больницы операции. Сегодня они возвращаются домой, в Новосибирскую область, им на смену готовится бригада врачей-травматологов из разных больниц нашего региона, — говорит Андрей Травников на видео.
Глава региона уточнил, что в составе бригады онкологов были главный онколог НСО Вадим Захаров, врачи Александр Соболев, Владимир Лейбович, Ольга Сакова, Мария Турганова, медицинская сестра Ирина Севостьянова.
В марте мы сообщали, что трое новосибирских депутатов провели некоторое время в ДНР и ЛНР — что они там увидели.