СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 79.45
eur 86.43
Тема дняЛучшим таксистом стала героиня статьи НГС
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Новосибирские онкологи вернулись из ЛНР. Им на смену поедут травматологи

Врачи оказывали помощь онкологическим больным и провели операции

1 062
Врачи-волонтеры провели в ЛНР две недели

Врачи-волонтеры провели в ЛНР две недели

Поделиться

Сегодня, 19 апреля, новосибирские онкологи-волонтеры возвращаются из Луганской Народной Республики. Им на смену готовятся поехать врачи-травматологи. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем официальном телеграм-канале.

— Пионерами были наши врачи и депутаты Олег Иванинский и Владислав Люмин. Свою смену сегодня завершают врачи–онкологи Новосибирской области. <...> За две недели работы они оказали большую помощь онкологическим больным и даже провели уникальные для прифронтовой больницы операции. Сегодня они возвращаются домой, в Новосибирскую область, им на смену готовится бригада врачей-травматологов из разных больниц нашего региона, — говорит Андрей Травников на видео.

Глава региона уточнил, что в составе бригады онкологов были главный онколог НСО Вадим Захаров, врачи Александр Соболев, Владимир Лейбович, Ольга Сакова, Мария Турганова, медицинская сестра Ирина Севостьянова.

В марте мы сообщали, что трое новосибирских депутатов провели некоторое время в ДНР и ЛНР — что они там увидели.

По теме (5)

Россия признала ЛНР и ДНР
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2