«Мины, взорванные мосты, следы от снарядов»: трое новосибирских депутатов уехали в ДНР и ЛНР — что они там увидели

Депутаты из Новосибирска Ростислав Антонов, Олег Иваницкий и Владислав Люмин уже несколько дней находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, где сейчас в том числе проходит военная спецоперация российской армии. Редакция НГС попыталась поговорить с ними и выяснить, с чем они столкнулись во время поездки.
Независимый депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов направился ДНР, чтобы разобраться, как организовать доставку гуманитарной помощи для мирных граждан.
— К поездке я готовился несколько недель. Проблем с пересечением границы не возникло. Я аккредитованный в Донецке журналист, и у меня есть официальный договор с донецкой общественной организацией. На границе я предоставил документы, после примерно часовой проверки я поехал в ДНР. В Донецк я приехал 12 марта. За прошедшие дни оживил свои контакты с местными общественниками, занимающимися гуманитарной помощью. Планирую работать здесь до конца недели, а далее мое постоянное присутствие не потребуется.
Первая партия гуманитарной помощи поступит в ближайшие недели, и мы как раз сможем понять, какие есть сложности с пересечением границы и как их преодолевать. Помощь будет предназначена для мирного гражданского населения и нам неважно, кто пострадавшие — русские или украинцы. Ведь бомбы не спрашивают, какой ты национальности, — говорит НГС Ростислав Антонов.
Ситуацию в Волновахе Антонов описывает так:
— Люди до сих пор живут в подвалах без тепла, воды и света. Когда гуманитарный отряд «Ангелы» привез им хлеб и воду и мы всё это раздавали, людям нужно было просто выговориться, и это был крик души. Я помогал распределять этот небогатый провиант и слушал, что они говорят.
Общение с местными жителями оказало на Антонова сильнейшее впечатление.
— Нам пришлось вывезти из Волновахи раненого. Владимир, известный на Украине спортсмен, вырастивший не одно поколение боксеров. Был ранен осколками <...> в живот и руку. Раны воспалились, и его нужно было немедленно везти в больницу. Когда мы его забирали, он плакал, даже кричал: «За что нас убивают?!» <...>
Очень страшно смотреть на сильного мужчину, который плачет, не понимая, за что разрушили его дом, за что в него стреляли. Мы отвезли его в больницу в Донецк, позже мне хирург сказал: «Еще бы один день — его бы не спасли», — говорит Антонов.
13 марта о своей поездке в Луганскую народную республику на странице во «ВКонтакте» сообщил Олег Иваницкий — бывший главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера, а ныне депутат Госдумы от Новосибирской области. На сообщения корреспондента НГС он не ответил, но мы изучили его отчеты в соцсетях.
В Луганск в составе группы депутатов-медиков из «Единой России», среди которых и депутат Новосибирского горсовета Владислав Люмин.
— Вчера побывали в Луганском центре реабилитации инвалидов. Что сказать… вокруг много лет уже идут боевые действия, стреляют, но сотрудники центра несмотря ни на что каждый день приходят на работу, потому что как бросить людей, которые не могут самостоятельно двигаться, не могут уйти в безопасное место… Эти врачи, медперсонал, все сотрудники — герои. Они постарались сохранить центр в рабочем состоянии, есть необходимое реабилитационное оборудование, но самое главное — есть желание помогать тем, кто уже себе не может помочь, — сообщил депутат 14 марта.
Также Олег Иваницкий показал, в каких условиях сейчас находится.
— В окрестностях Славяносербска — совсем рядом мины, взорванные мосты, следы от снарядов и пуль, — гласит пост от 15 марта. На момент публикации запись является последней.
В Луганске Олег Иваницкий находится вместе с депутатом горсовета Владиславом Люминым, который также является фельдшером Новосибирской городской поликлиники № 27. На сообщение корреспондента НГС он также не ответил. На своей странице во «ВКонтакте» он делится информацией очень сдержанно.
— Сегодня работаем в психоневрологическом диспансере в Славяносербском районе. Пообщались с коллективом. Рассказывают жуткие вещи, которые здесь происходили. Вражеские солдаты <...>, свет отключали медикам, готовить было нечего. Здесь достаточно большое количество подопечных — около 300 человек. Вы просто представляете героизм этих людей? Они выходят на улицу, разводят костры и готовят еду для подопечных, — говорит на видео депутат.
16 марта в Новосибирске возле кинотеатра «Победа» откроется выставка в поддержку спецоперации на Украине. Посмотрите, что будут показывать.