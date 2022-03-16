«Мины, взорванные мосты, следы от снарядов»: трое новосибирских депутатов уехали в ДНР и ЛНР — что они там увидели

Общение с местными жителями оказало на Антонова сильнейшее впечатление.

— Нам пришлось вывезти из Волновахи раненого. Владимир, известный на Украине спортсмен, вырастивший не одно поколение боксеров. Был ранен осколками <...> в живот и руку. Раны воспалились, и его нужно было немедленно везти в больницу. Когда мы его забирали, он плакал, даже кричал: «За что нас убивают?!» <...>

Очень страшно смотреть на сильного мужчину, который плачет, не понимая, за что разрушили его дом, за что в него стреляли. Мы отвезли его в больницу в Донецк, позже мне хирург сказал: «Еще бы один день — его бы не спасли», — говорит Антонов.