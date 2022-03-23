ВЦИОМ спросил об отношении россиян к спецоперации на Украине

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос россиян об их отношении к военной операции на Украине. Действия военных скорее поддерживают 74% опрошенных, не поддерживают — 17% респондентов. 9% затруднились ответить.
46% считают, что цель спецоперации — защита России и демилитаризация Украины, 19% думают, что цель — изменить политический курс страны и очистить ее от нацистов. 5% полагают, что цель спецоперации — присоединение Украины к России.
Более половины опрошенных (61%) уверены, что пакет мер, принятых правительством РФ из-за санкций, позволит снизить последствия происходящего в геополитике и экономике. Четверть опрошенных в эффект принятых мер не верят, еще 15% затруднились ответить.
Принять участие в акциях протеста готов каждый десятый, большинство же (85%) скорее не готовы выходить на улицы. 18% респондентов допускают, что акции протеста в их населенном пункте повторятся.
Опрос проводился 17 марта 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.