Как говорить по-русски, чтобы не выглядеть провинциалом — ищем правильный русский и изучаем манерный московский акцент

В этом году НГС публиковал несколько материалов на тему чистоты русского языка и местных акцентов — и всякий раз это вызывало бурную дискуссию в комментариях. Многие наши читатели убеждены, что эталонный, чистый русский язык присутствует как раз в Сибири, в Новосибирске, а также в Санкт-Петербурге. Так где же искать правильный язык и в чем особенности говора в разных регионах — об этом авторедактор НГС Дмитрий Косенко поговорил с Надеждой Лихановой, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологии НГТУ, специалистом по лингвистике, антропологии и лексикографии, соавтором «Словаря региональной лексики и народных топонимов города Новосибирска».
— А что такое вообще акцент и говор с «технической» точки зрения — интонации, выбрасывание букв из слов?
— Поясним, что перед нами два разных понятия. Когда мы говорим о говоре, мы имеем в виду разновидность диалекта (совокупность слов), которая является одной из форм существования языка. Литературный язык — это образцовая речь, где мы соблюдаем нормы и правила. К территориальным диалектам отнесем слова, которые распространены в пределах конкретной местности. Мы можем посмотреть огромное количество областных словарей, где представлены карельские говоры, новгородские, сибирские и другие. Каждый регион России имеет свой лексический запас: в Забайкалье мы можем услышать слово «шара», в Перми «посикунчики», в амурских говорах — «борчатка».
Когда же мы говорим только о произношении (говоря научным языком, касаемся фонетики), то мы ведем речь об акценте. Акцент — это ударение, интонация, повышение голоса. Это выговор, свойственный говорящему на чужом языке или чужом диалекте. Мы можем слышать китайский акцент в русской речи, когда китайской аудитории не дается звук [р] — слышим «лис по-пекински», а нужно «рис по-пекински», «вижу Малину» — всё же малину или Марину?
В узбекском языке никогда не встречается после звука [ш] звук [ы] — такая буква, тем более звук [ы] отсутствует в языке. Поэтому у узбекской аудитории вызывают затруднения слова, в которых после буквы ш следует буква «и», но произносится [ы]. Буквенные сочетания «жи», «ши» и «ци» они читают не как [жы], [шы], [цы], а как [ж’и], [ш’и] и [тс’и]. Этим объясняется акцент иностранцев в русской среде, разными фонетическими системами.
— Где самая правильная русская речь и в чем ее особенности?
— Правильность — это коммуникативное качество речи. Считается, что высшей ступенью правильной устной речи является образцовая речь выдающихся ораторов, дикторов радио и телевидения, театральных актеров.
Я думаю, сегодня нет ни одного города, где мы услышим чистую литературную речь. К сожалению или к счастью, люди не понимают, что именно язык становится маркером, который выдает данные «Я — неместный». Региональная лексика достигла того уровня, когда можно фиксировать ежеминутно изменения в структуре языка от фонетики до грамматики. В городах постоянно меняется языковой состав, язык города не будет идеальным. Но, тем не менее, мы должны помнить, что владение литературным языком ставит личность на ступень выше.
— Наиболее яркие примеры говора, в чем его особенности?
— К пермским говорам за последние пять лет проявляется особый интерес. Многие, особенно молодежь, увлеклись фильмом «Реальные пацаны». Соответственно, публика задалась вопросом — фильм отражает речь пермяков? В фильме есть специфический говор и лексика, но не забываем, что это всё же игра актеров. К типично пермским фонетическим чертам относится почти полное выпадение звука j между гласными в словах типа «делаэм» (вместо «делаем»), «платте» (вместо «платье»), произнесение долгого [ш], тогда вместо «е» слышится звук «э» — «шшэпок» (щепок). В плане лексики сегодня учеными выпущен «Словарь по-пермски говоря» («Словарь пермских слов и выражений»), он как раз рассчитан на широкую публику, где любой желающий может открыть для себя пермскую лексику. Такую как: «банчить» (торговать), «вотяк» (удмурт), «греча», «едришки-шишки» (возглас удивления) и другие. Надо также учитывать и языковую ситуацию Пермского края, где проживают коми, удмурты, соответственно, и звуковой облик, и лексика формируются под влиянием многоязычия на территории. Это как раз материал для тех, кто интересуется пермскими говорами.
— Когда я работал над путеводителем по Москве, исследовал актуальные особенности произношения — москвичи говорят быстро, тянут гласные, выбрасывают гласные и согласные («храшо» вместо «хорошо»), усиливают свистящие звуки («лошць» вместо «лошадь», «пращаць» вместо «прощать»). Из-за этих нюансов московский язык выглядит манерным, выпендрежным, но переезжающие туда люди быстро его подхватывают, чтобы получить маркер «я свой, я москвич». Оттого еще больше выглядят провинциалами при гипертрофированных формах акцента. В чем же особенности московского языка?
— Какие они, говоры Москвы? Загадка для многих поколений. Знать их, чтобы стать сразу же своим в Москве, не получится. Другое дело наблюдение, творческий интерес. Дадим историческую справку: в нашей многонациональной стране во всём многообразии диалектов выделяется всего три группы говоров — северные, южные, среднерусские. Среднерусские наречия как раз функционируют в Москве. Южные мы услышим в Белгороде, Рязани, Туле. Северные — это Архангельск, Петрозаводск. Как проникали северные и южные наречия в Сибирь, Дальний Восток — другая тема, связанная с историей, с людьми, которых ссылали на указанную территорию.
Одни источники говорят, что москвичи говорят быстрее, другие, что речь растянута. Всё дело заключается в том, кто воспринимает их речь. Типичная же фонетическая особенность для Москвы — растягивание гласного «а» — «аканье». Например, «Малаадой челааавек!» (даже была эта фраза в знаменитом «Ералаше») или «Увжааааимые псаажиры». Мы можем отметить и фонетическую особенность в согласных, известные «песошный», «молошный», где «ш» будет ярко произноситься. Услышим и фонетическую замену «и» на «ы», например, «светленькый», «яркый».
— Действительно ли в Новосибирске чистая речь без особых местных акцентов? А в Санкт-Петербурге?
— Речь петербуржцев при характеристике воспринимается как сложившийся стереотип. Считается, что в Санкт-Петербурге люди интеллигентные, чаще должны слышать литературную речь, что указывает на историческую, культурную атмосферу города. Конечно, мы не увидим явных фонетических особенностей, ни взрывных «гэканий», ни «съедания окончаний». Хотя будем готовы к таким словам как «сосули», «снежины», «поребрик», «кура».
В Сибири речь сформировалась под влиянием северорусского наречия (как и в Москве). Исторически сложившийся говор в Сибири мы уже объяснили тем, что были переселенцы из средней полосы России, Украины, люди разных профессий. Специалистами также для широкого круга читателей создан «Словарь региональной лексики и народных топонимов города Новосибирска». Мы можем найти регионализмы «башлык» (капюшон), «карачи» (минеральная вода), «углярка» (сарай для хранения угля). Тем не менее, речь сибиряков — жителей Омска, Томска, Красноярска, Новосибирска воспринимается как правильно произнесенная. Есть свои «словечки», но они не воспринимаются нами как диалектные, больше как привычные, повседневные, свои. Фонетически да, мы здесь слышим чистую речь.
Нужно учитывать современное развитие языка, сегодня существует языковая мода. Например, мы активно используем заимствования: «кешбэк», «вики-сайт», «чат-бот», «зу́миться» и другие, как этого требует время. Поэтому важно исходить из особенностей языковой ситуации современного формата и учитывать вытекающие из нее тенденции. Сегодня она продолжает развиваться. В образовательном городе были, есть и будут студенты. Они едут из разных регионов нашей страны, «везут» с собой свой диалект, используют разные жаргонные формы. Посещают город, работают тут и специалисты различных направлений. Они реализовывают не только свой профессиональный потенциал, но и вносят новые слова в местную языковую среду.