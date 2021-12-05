Как говорить по-русски, чтобы не выглядеть провинциалом — ищем правильный русский и изучаем манерный московский акцент

— А что такое вообще акцент и говор с «технической» точки зрения — интонации, выбрасывание букв из слов?



— Поясним, что перед нами два разных понятия. Когда мы говорим о говоре, мы имеем в виду разновидность диалекта (совокупность слов), которая является одной из форм существования языка. Литературный язык — это образцовая речь, где мы соблюдаем нормы и правила. К территориальным диалектам отнесем слова, которые распространены в пределах конкретной местности. Мы можем посмотреть огромное количество областных словарей, где представлены карельские говоры, новгородские, сибирские и другие. Каждый регион России имеет свой лексический запас: в Забайкалье мы можем услышать слово «шара», в Перми «посикунчики», в амурских говорах — «борчатка».

Когда же мы говорим только о произношении (говоря научным языком, касаемся фонетики), то мы ведем речь об акценте. Акцент — это ударение, интонация, повышение голоса. Это выговор, свойственный говорящему на чужом языке или чужом диалекте. Мы можем слышать китайский акцент в русской речи, когда китайской аудитории не дается звук [р] — слышим «лис по-пекински», а нужно «рис по-пекински», «вижу Малину» — всё же малину или Марину?